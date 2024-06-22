Большая Московская — главная «магистраль» Владимира, «золотой километр», на котором сосредоточены все основные достопримечательности. Здесь каждый дом — с историей. Они и станут нашими проводниками в былые времена. Вы узнаете о людях, которые украшали свой город и старались сделать его комфортным. Я помогу разобраться в тонкостях жизни разных сословий. И раскрою любопытные места, которые вы могли бы не заметить.
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00, 21:30, 22:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Мы начнём прогулку с начала нумерации улицы, прямо у древних валов и Золотых ворот. Совершим променад по всей Большой Московской, бывшей Главной улице, изучая её красивые строения. А завершим экскурсию у первого владимирского музея, сказочного здания-теремка, где рассмотрим необыкновенные изразцы. Также по пути мы заглянем в антикварную лавочку к владимирским коллекционерам, чтобы немного перевести дух и увидеть настоящие сокровища в одном из старинных домов Большой Московской.
В нашей программе:
- немногочисленные доходные дома Владимира
- места, где любили отдыхать гимназисты в 19 веке
- первые фотоателье города. Рассмотрим старинные фотографии владимирцев, а также обсудим их модные предпочтения.
- первый владимирский музей
- первый кинотеатр
- и многое другое
Кому подойдёт экскурсия
Тем, кто уже бывал во Владимире и хочет дальше продолжить своё знакомство с ним, уютно прогулявшись с пользой. Программа ориентирована на взрослых и детей старше 10 лет.
Организационные детали
- Экскурсия полностью проходит на улице, желательно выбирать не самое шумное время для встречи — утром после 10 или до часа пик. Также в расписании открыты вечерние часы — отличный вариант для тех, кто любит магию городской подсветки.
- Дополнительных расходов не предусмотрено
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Дарья — ваш гид во Владимире
Провела экскурсии для 2076 туристов
Экскурсовод-культуролог, дипломированный гид, автор и ведущая тематических экскурсий для взрослых и детей. Организую пешие и автомобильные экскурсии, групповые и индивидуальные туры по всемирно известным местам Владимиро-Суздальского княжества.Задать вопрос
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