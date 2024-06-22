Большая Московская — главная «магистраль» Владимира, «золотой километр», на котором сосредоточены все основные достопримечательности. Здесь каждый дом — с историей. Они и станут нашими проводниками в былые времена. Вы узнаете о людях, которые украшали свой город и старались сделать его комфортным. Я помогу разобраться в тонкостях жизни разных сословий. И раскрою любопытные места, которые вы могли бы не заметить.

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Мы начнём прогулку с начала нумерации улицы, прямо у древних валов и Золотых ворот. Совершим променад по всей Большой Московской, бывшей Главной улице, изучая её красивые строения. А завершим экскурсию у первого владимирского музея, сказочного здания-теремка, где рассмотрим необыкновенные изразцы. Также по пути мы заглянем в антикварную лавочку к владимирским коллекционерам, чтобы немного перевести дух и увидеть настоящие сокровища в одном из старинных домов Большой Московской.

В нашей программе:

немногочисленные доходные дома Владимира

места, где любили отдыхать гимназисты в 19 веке

первые фотоателье города. Рассмотрим старинные фотографии владимирцев, а также обсудим их модные предпочтения.

первый владимирский музей

первый кинотеатр

и многое другое

Кому подойдёт экскурсия

Тем, кто уже бывал во Владимире и хочет дальше продолжить своё знакомство с ним, уютно прогулявшись с пользой. Программа ориентирована на взрослых и детей старше 10 лет.

Организационные детали