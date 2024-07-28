2 часа
Индивидуальная
Владимир - столица и провинция
Начало: Соборная площадь города Владимира
«Для тех, кто любит необычные экскурсии, приглашаю на вечернюю прогулку по старинным улицам города»
Расписание: Ежедневно с 9:00 до 21:00
Завтра в 12:00
4 дек в 09:00
7 000₽ за всё до 35 чел.
1.5 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Вечернее знакомство с Владимиром
Открыть город по-новому, гуляя по историческому центру в сумерках
Начало: На Соборной площади
«Владимир прекрасен в любое время суток, но вечером он предстанет перед вами с новой стороны: лучи заходящего солнца и вечерняя подсветка делают его невероятно уютным»
Завтра в 16:00
4 дек в 15:00
4 200₽ за всё до 5 чел.
2 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Маленькие секреты Большой Московской
Увидеть в старинных зданиях свидетелей эпох - и через диалог с ними погрузиться в прошлое города
«Также в расписании открыты вечерние часы — отличный вариант для тех, кто любит магию городской подсветки»
Сегодня в 22:00
Завтра в 08:00
4 900₽ за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ННина28 июля 2024Экскурсия прошла на 6 из 5 👍 Очень интересно, весело, насыщенно, эмоционально. Не обременено статистикой и датами, а скорее закручено
Ответы на вопросы от путешественников по Владимиру в категории «Вечерние»
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