Вечерние экскурсии Владимира

Найдено 3 экскурсии в категории «Вечерние» во Владимире, цены от 4 200 ₽. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2024 году
Владимир - столица и провинция
Пешая
31 отзыв
2 часа
Индивидуальная
Владимир - столица и провинция
Начало: Соборная площадь города Владимира
«Для тех, кто любит необычные экскурсии, приглашаю на вечернюю прогулку по старинным улицам города»
Расписание: Ежедневно с 9:00 до 21:00
Завтра в 12:00
4 дек в 09:00
7 000 за всё до 35 чел.
Вечернее знакомство с Владимиром
Пешая
1.5 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Вечернее знакомство с Владимиром
Открыть город по-новому, гуляя по историческому центру в сумерках
Начало: На Соборной площади
«Владимир прекрасен в любое время суток, но вечером он предстанет перед вами с новой стороны: лучи заходящего солнца и вечерняя подсветка делают его невероятно уютным»
Завтра в 16:00
4 дек в 15:00
4 200 за всё до 5 чел.
Маленькие секреты Большой Московской
Пешая
2 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Маленькие секреты Большой Московской
Увидеть в старинных зданиях свидетелей эпох - и через диалог с ними погрузиться в прошлое города
«Также в расписании открыты вечерние часы — отличный вариант для тех, кто любит магию городской подсветки»
Сегодня в 22:00
Завтра в 08:00
4 900 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Н
    Нина
    28 июля 2024
    Владимир - столица и провинция
    Экскурсия прошла на 6 из 5 👍 Очень интересно, весело, насыщенно, эмоционально. Не обременено статистикой и датами, а скорее закручено
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    в интересный сюжет истории государства Российского, архитектурных изысков, и современных примет и особенностей города. В общем, я в восторге 🔥 Спасибо 🌸🙏

Ответы на вопросы от путешественников по Владимиру в категории «Вечерние»

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  3. Маленькие секреты Большой Московской
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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в декабре:
  1. Дмитриевский собор
  2. Успенский Собор
  3. Золотые Ворота
  4. Самое главное
  5. Соборная площадь
  6. Церковь Покрова на Нерли
  7. Водонапорная башня
  8. Театральная площадь
  9. Козлов Вал
  10. Большая Московская Улица
Сколько стоит экскурсия по Владимиру в декабре 2024
Сейчас во Владимире в категории "Вечерние" можно забронировать 3 экскурсии от 4 200 до 7 000. Туристы уже оставили гидам 31 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
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