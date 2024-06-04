1 чел.
По популярности
Групповая
2 часа
Древний Владимир: групповая обзорная экскурсия по историческому центру
Погрузитесь в атмосферу древнего Владимира на групповой экскурсии. Узнайте историю города, посетите Золотые ворота, Успенский и Дмитриевский соборы
Начало: На Дворянской улице
Расписание: ежедневно в 11:00 и 14:00
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
940₽ за человека
Индивидуальная
2 часа
Многоликий Владимир и фрески Андрея Рублёва
Погрузитесь в историю Владимира: от Золотых ворот до Успенского собора с фресками Андрея Рублёва. Узнайте тайны старого города
Начало: Соборная площадь
19 июня в 09:00
21 июня в 15:30
5 000₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Здравствуй, Владимир: Путешествие по древней столице Руси
Погрузитесь в атмосферу древнего Владимира, где каждый камень дышит историей. Эта экскурсия станет незабываемым путешествием в прошлое
Начало: У Театра драмы
4 700₽ за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕлена4 июня 2024Дарья нам очень понравилась. Знающий и ответственный гид. Рекомендуем другим туристам. .
- ВВиктория1 июня 2024Отличная экскурсия для взрослой аудитории слушателей! Благодарим Александра!
- ннадежда25 мая 2024Спасибо Александру за отличную экскурсию, большой знаток своего дела.
- ААнастасия25 мая 2024Прекрасная содержательная экскурсия, обязательно буду рекомендовать друзьям:)
- ААлександр19 мая 2024В целом хорошо, но было ощущение что как-то "галопом по Европам" был рассказ. Много исторических моментов в экскурсии это плюс, но подача материала немного скучноватая, как на уроках истории в школе.
- ООльга17 мая 2024Так как это была первая экскурсия во Владимир, то решили посмотреть его с экскурсоводом. Дарья отличный рассказчик, дала много интересного
- ГГалина13 мая 2024В свой день рождения с друзьями любовались красотами Владимира, хотелось погрузиться в старый Владимир. И Сергей нам замечательно помог. Глубокие познания истории и просто профессионал своего дела. Спасибо Сергею. 🙏
- ЕЕкатерина13 мая 2024Были во Владимире 04мая 2024г. впервые с гостями из Германии и Казахстана. Хотим поблагодарить Сергея за очень интересную экскурсию. Непринужденно,очень лаконично и многозначно проходила наша беседа об этом великом городе. Мы в восторге и наши гости тоже.
- ККристина12 мая 2024Экскурсия с Дарьей была просто великолепна! Никакого сухого и заученного материала, вся экскурсия очень живая, нестандартные локации и ракурсы, по
Ответы на вопросы от путешественников по Владимиру в категории «Драматический театр»
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