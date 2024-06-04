Драматический театр – экскурсии во Владимире

Найдено 3 экскурсии в категории «Драматический театр» во Владимире, цены от 940 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Древний Владимир: групповая обзорная экскурсия по историческому центру
🚶 Пешая
Групповая
2 часа
60 отзывов
Древний Владимир: групповая обзорная экскурсия по историческому центру
Погрузитесь в атмосферу древнего Владимира на групповой экскурсии. Узнайте историю города, посетите Золотые ворота, Успенский и Дмитриевский соборы
Начало: На Дворянской улице
Расписание: ежедневно в 11:00 и 14:00
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
940 за человека
Многоликий Владимир и фрески Андрея Рублёва
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
33 отзыва
Многоликий Владимир и фрески Андрея Рублёва
Погрузитесь в историю Владимира: от Золотых ворот до Успенского собора с фресками Андрея Рублёва. Узнайте тайны старого города
Начало: Соборная площадь
19 июня в 09:00
21 июня в 15:30
5 000 за всё до 10 чел.
Здравствуй, Владимир
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
88 отзывов
Здравствуй, Владимир: Путешествие по древней столице Руси
Погрузитесь в атмосферу древнего Владимира, где каждый камень дышит историей. Эта экскурсия станет незабываемым путешествием в прошлое
Начало: У Театра драмы
4 700 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Елена
    4 июня 2024
    Здравствуй, Владимир
    Дарья нам очень понравилась. Знающий и ответственный гид. Рекомендуем другим туристам. .
  • В
    Виктория
    1 июня 2024
    Древний Владимир: групповая обзорная экскурсия по историческому центру
    Отличная экскурсия для взрослой аудитории слушателей! Благодарим Александра!
  • н
    надежда
    25 мая 2024
    Древний Владимир: групповая обзорная экскурсия по историческому центру
    Спасибо Александру за отличную экскурсию, большой знаток своего дела.
  • А
    Анастасия
    25 мая 2024
    Многоликий Владимир и фрески Андрея Рублёва
    Прекрасная содержательная экскурсия, обязательно буду рекомендовать друзьям:)
  • А
    Александр
    19 мая 2024
    Древний Владимир: групповая обзорная экскурсия по историческому центру
    В целом хорошо, но было ощущение что как-то "галопом по Европам" был рассказ. Много исторических моментов в экскурсии это плюс, но подача материала немного скучноватая, как на уроках истории в школе.
  • О
    Ольга
    17 мая 2024
    Здравствуй, Владимир
    Так как это была первая экскурсия во Владимир, то решили посмотреть его с экскурсоводом. Дарья отличный рассказчик, дала много интересного
    читать дальше

    материала, показывала много интересных точек для фото, показала и рассказала так, что в голове удивительно, но многое отложилось)) Никуда не бежали, как в групповых экскурсиях, всё было комфортно, отлично. Могу смело рекомендовать

    Так как это была первая экскурсия во Владимир, то решили посмотреть его с экскурсоводом. Дарья отличныйТак как это была первая экскурсия во Владимир, то решили посмотреть его с экскурсоводом. Дарья отличныйТак как это была первая экскурсия во Владимир, то решили посмотреть его с экскурсоводом. Дарья отличныйТак как это была первая экскурсия во Владимир, то решили посмотреть его с экскурсоводом. Дарья отличный
  • Г
    Галина
    13 мая 2024
    Многоликий Владимир и фрески Андрея Рублёва
    В свой день рождения с друзьями любовались красотами Владимира, хотелось погрузиться в старый Владимир. И Сергей нам замечательно помог. Глубокие познания истории и просто профессионал своего дела. Спасибо Сергею. 🙏
  • Е
    Екатерина
    13 мая 2024
    Многоликий Владимир и фрески Андрея Рублёва
    Были во Владимире 04мая 2024г. впервые с гостями из Германии и Казахстана. Хотим поблагодарить Сергея за очень интересную экскурсию. Непринужденно,очень лаконично и многозначно проходила наша беседа об этом великом городе. Мы в восторге и наши гости тоже.
  • К
    Кристина
    12 мая 2024
    Здравствуй, Владимир
    Экскурсия с Дарьей была просто великолепна! Никакого сухого и заученного материала, вся экскурсия очень живая, нестандартные локации и ракурсы, по
    читать дальше

    пути маршрута Дарья показала все интересные музейчики, лавочки и магазины, куда мы смогли вернуться после экскурсии. Наша компания была сильно разновозрастная (от 10 до 65 лет), но все остались довольны.

Ответы на вопросы от путешественников по Владимиру в категории «Драматический театр»

Самые популярные экскурсии этой рубрики во Владимире
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Древний Владимир: групповая обзорная экскурсия по историческому центру
  2. Многоликий Владимир и фрески Андрея Рублёва
  3. Здравствуй, Владимир
Какие места ещё посмотреть во Владимире
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Дмитриевский собор
  2. Успенский Собор
  3. Золотые Ворота
  4. Самое главное
  5. Соборная площадь
  6. Церковь Покрова на Нерли
  7. Водонапорная башня
  8. Козлов Вал
  9. Театральная площадь
  10. Большая Московская Улица
Сколько стоит экскурсия по Владимиру в июне 2024
Сейчас во Владимире в категории "Драматический театр" можно забронировать 3 экскурсии от 940 до 5 000. Туристы уже оставили гидам 181 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.9 из 5
Забронируйте экскурсию во Владимире на 2024 год по теме «Драматический театр», 181 ⭐ отзыв, цены от 940₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
ХорошоТам