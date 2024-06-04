Е Елена Здравствуй, Владимир Дарья нам очень понравилась. Знающий и ответственный гид. Рекомендуем другим туристам. .

В Виктория Древний Владимир: групповая обзорная экскурсия по историческому центру Отличная экскурсия для взрослой аудитории слушателей! Благодарим Александра!

н надежда Древний Владимир: групповая обзорная экскурсия по историческому центру Спасибо Александру за отличную экскурсию, большой знаток своего дела.

А Анастасия Многоликий Владимир и фрески Андрея Рублёва Прекрасная содержательная экскурсия, обязательно буду рекомендовать друзьям:)

А Александр Древний Владимир: групповая обзорная экскурсия по историческому центру В целом хорошо, но было ощущение что как-то "галопом по Европам" был рассказ. Много исторических моментов в экскурсии это плюс, но подача материала немного скучноватая, как на уроках истории в школе.

О Ольга Здравствуй, Владимир читать дальше материала, показывала много интересных точек для фото, показала и рассказала так, что в голове удивительно, но многое отложилось)) Никуда не бежали, как в групповых экскурсиях, всё было комфортно, отлично. Могу смело рекомендовать Так как это была первая экскурсия во Владимир, то решили посмотреть его с экскурсоводом. Дарья отличный рассказчик, дала много интересного

Г Галина Многоликий Владимир и фрески Андрея Рублёва В свой день рождения с друзьями любовались красотами Владимира, хотелось погрузиться в старый Владимир. И Сергей нам замечательно помог. Глубокие познания истории и просто профессионал своего дела. Спасибо Сергею. 🙏

Е Екатерина Многоликий Владимир и фрески Андрея Рублёва Были во Владимире 04мая 2024г. впервые с гостями из Германии и Казахстана. Хотим поблагодарить Сергея за очень интересную экскурсию. Непринужденно,очень лаконично и многозначно проходила наша беседа об этом великом городе. Мы в восторге и наши гости тоже.