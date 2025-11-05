Индивидуальная
до 5 чел.
Улочки-шкатулочки. Второй взгляд на Владимир
Узнать детальнее о городе и людях, живших здесь в разное время
Начало: На пересечении улиц Б. Московская и Гагарина
Сегодня в 09:00
11 дек в 09:00
5000 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Лучший выборНетипичный Владимир: индивидуальная экскурсия по необычным местам
Узнайте Владимир с неожиданной стороны: католический костёл, древний вал, уникальные памятники и многое другое. Погружение в историю и культуру города
Начало: У Академического театра драмы
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
5300 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Владимир и Боголюбов град: тропами Средневековья
Разгадать шедевры русского зодчества и погрузиться в эпоху великого князя Андрея Боголюбского
Сегодня в 13:30
Завтра в 09:30
16 600 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Индивидуальная экскурсия по Владимирской области
Погрузитесь в удивительный мир природных чудес и исторических памятников Владимирской области в рамках захватывающей экскурсии
Завтра в 08:00
11 дек в 08:00
11 900 ₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ППолина5 ноября 2025Экскурсия с Татьяной превзошла наши ожидания. Да, это не классическая экскурсия по стандартным достопримечательностям Владимира - это действительно "второй" (а
- ВВалентина25 октября 2025Нам очень понравилась экскурсия! Татьяна душевно, подробно и очень интересно рассказывала про дома которые мы проходили, историю города, интересные факты, события и интриги.
Советуем всем, кто уже посетил основные достопримечательности и хочет чуть глубже окунуться в город и его мир.
- ИИрина12 октября 2025Татьяна - великолепный гид. Увлекательно, бодро гуляли с ней необычным маршрутом. Если вам не хочется или мало одной только обзорной по главной улице, значит вам точно к Татьяне на "Улочки-шкатулочки".
- ООльга8 сентября 2025Экскурсия понравилась, большое спасибо Татьяне за интересные рассказы и чудесный маршрут, много выяснили познавательного и нового материала для дальнейшего изучения города.
- ДДарья7 сентября 2025Нам все понравилось.
Экскурсия была очень интересной
- ППолина23 июля 2025Спасибо большое Татьяне за интересную и познавательную прогулку!!!
- ВВалерий2 июля 2025Великолепная экскурсия, очень радует, что такой знающий и позитивный человек находится на своем месте, спасибо.
- ННаталья28 мая 2025Экскурсия очень понравилась. Неподдельная интеллигентность экскурсовода Татьяны,её знание истории и любовь к городу вызывают симпатию, благодарность и желание вернуться во Владимир.
- ААндрей20 апреля 2025Татьяна замечательно провела экскурсию, адаптировав маршрут под интересы детей. Увлекательный рассказ, красивые локации, яркие и интересные впечатления от экскурсии и приятного общения!
- ДДмитрий2 апреля 2025Тихая, неспешная прогулка по уютным улочкам с увлекательным рассказом от Татьяны о людях в историях, зданиях и различных временных событиях!
- ННадежда24 марта 2025Экскурсия создала впечатление о городе. И не только как о городе одной улицы с несколькими древними храмами времен Всеволода, а
- ИИрина12 февраля 2025Очень рекомендуем гида Татьяну! Приятный человек и невероятно интересный рассказчик! Не смотря на лютый холод, пешая экскурсия прошла на одном дыхании! Много исторических локаций и интересных подробностей… Не хотелось расставаться! ❤️
- ААся24 января 2025Экскурсия очень увлекательная, узнала о Владимире много нового, прониклась атмосферой😊
- ННаталья26 ноября 2024Посетили коллективом экскурсию "Улочки-шкатулочки" с Татьяной. Так мы решили отметить свой профессиональный праздник - день бухгалтера. Нам всё очень понравилось!
- ААнастасия7 ноября 2024С огромным удовольствием сходили на прогулку с Татьяной! Это был не первый наш приезд во Владимир, и она это очень грамотно учла, как и остальные запросы. Очень много интересного обсудили в процессе экскурсии. Большое спасибо!
- ААндрей5 ноября 2024С удовольствием прогулялись с Татьяной по старым улочкам Владимира. Татьяна отличный рассказчик, не спеша, обстоятельно, не перегружая информацию лишними датами
- ЕЕкатерина5 ноября 2024Ездили командой коллег во Владимир и хотели посмотреть на город с другой стороны. Татьяна великолепно и интересно рассказывала и на все уточняющие вопросы, мы получили интересные ответы.
Даже с морозным владимирским ветром экскурсия была классная! Спасибо большое!
- ООльга8 октября 2024Очень интересная экскурсия! Мне, как жительнице Владимира, многие факты были неизвестны. Татьяна уделила нам максимум времени и провела по местам,
- ТТатьяна15 сентября 2024Огромное спасибо Татьяне за чудесную экскурсию. Было очень интересно.
- ММарина14 сентября 2024Я в восторге от экскурсии. Рекомендую Татьяну как экскурсовода.
Ответы на вопросы от путешественников по Владимиру в категории «Необычные дома»
Самые популярные экскурсии этой рубрики во Владимире
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
Какие места ещё посмотреть во Владимире
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в декабре:
Сколько стоит экскурсия по Владимиру в декабре 2025
Сейчас во Владимире в категории "Необычные дома" можно забронировать 4 экскурсии от 5000 до 16 600. Туристы уже оставили гидам 266 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
Забронируйте экскурсию во Владимире на 2025 год по теме «Необычные дома», 266 ⭐ отзывов, цены от 5000₽. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль