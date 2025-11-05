читать дальше

то и третий, и последующие) взгляд на город. Нас было 4 человека - 2е в городе были больше 5ти раз, а вторая пара - впервые. Татьяна уточнила этот момент - и по ходу экскурсии в т. ч. немного рассказывала про "обязательные" места, которые стоит увидеть при первом знакомстве с городом. Прогулка очень приятная, недалеко от центра - но сама я бы никогда про эти места и истории не узнала. Рекомендую Татьяну как экскурсовода - очень приятная, вежливая, интеллигентная женщина, речь и построение рассказа потрясающие - всем в нашей группе было комфортно и понятно. С радостью приеду на другие экскурсии к Татьяне и друзьям тоже буду советовать.