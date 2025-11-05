Мои заказы

Необычные дома во Владимире

Найдено 4 экскурсии в категории «Необычные дома» во Владимире, цены от 5000 ₽. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Улочки-шкатулочки. Второй взгляд на Владимир
Пешая
2 часа
28 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Улочки-шкатулочки. Второй взгляд на Владимир
Узнать детальнее о городе и людях, живших здесь в разное время
Начало: На пересечении улиц Б. Московская и Гагарина
Сегодня в 09:00
11 дек в 09:00
5000 ₽ за всё до 5 чел.
Нетипичный Владимир
Пешая
2 часа
68 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Лучший выбор
Нетипичный Владимир: индивидуальная экскурсия по необычным местам
Узнайте Владимир с неожиданной стороны: католический костёл, древний вал, уникальные памятники и многое другое. Погружение в историю и культуру города
Начало: У Академического театра драмы
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
5300 ₽ за всё до 5 чел.
Владимир и Боголюбов град: тропами Средневековья
На машине
4 часа
47 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Владимир и Боголюбов град: тропами Средневековья
Разгадать шедевры русского зодчества и погрузиться в эпоху великого князя Андрея Боголюбского
Сегодня в 13:30
Завтра в 09:30
16 600 ₽ за всё до 4 чел.
Тайные сокровища Владимирской области
На машине
6 часов
123 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Индивидуальная экскурсия по Владимирской области
Погрузитесь в удивительный мир природных чудес и исторических памятников Владимирской области в рамках захватывающей экскурсии
Завтра в 08:00
11 дек в 08:00
11 900 ₽ за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • П
    Полина
    5 ноября 2025
    Улочки-шкатулочки. Второй взгляд на Владимир
    Экскурсия с Татьяной превзошла наши ожидания. Да, это не классическая экскурсия по стандартным достопримечательностям Владимира - это действительно "второй" (а
    читать дальше

    то и третий, и последующие) взгляд на город. Нас было 4 человека - 2е в городе были больше 5ти раз, а вторая пара - впервые. Татьяна уточнила этот момент - и по ходу экскурсии в т. ч. немного рассказывала про "обязательные" места, которые стоит увидеть при первом знакомстве с городом. Прогулка очень приятная, недалеко от центра - но сама я бы никогда про эти места и истории не узнала. Рекомендую Татьяну как экскурсовода - очень приятная, вежливая, интеллигентная женщина, речь и построение рассказа потрясающие - всем в нашей группе было комфортно и понятно. С радостью приеду на другие экскурсии к Татьяне и друзьям тоже буду советовать.

  • В
    Валентина
    25 октября 2025
    Улочки-шкатулочки. Второй взгляд на Владимир
    Нам очень понравилась экскурсия! Татьяна душевно, подробно и очень интересно рассказывала про дома которые мы проходили, историю города, интересные факты, события и интриги.

    Советуем всем, кто уже посетил основные достопримечательности и хочет чуть глубже окунуться в город и его мир.
  • И
    Ирина
    12 октября 2025
    Улочки-шкатулочки. Второй взгляд на Владимир
    Татьяна - великолепный гид. Увлекательно, бодро гуляли с ней необычным маршрутом. Если вам не хочется или мало одной только обзорной по главной улице, значит вам точно к Татьяне на "Улочки-шкатулочки".
  • О
    Ольга
    8 сентября 2025
    Улочки-шкатулочки. Второй взгляд на Владимир
    Экскурсия понравилась, большое спасибо Татьяне за интересные рассказы и чудесный маршрут, много выяснили познавательного и нового материала для дальнейшего изучения города.
  • Д
    Дарья
    7 сентября 2025
    Улочки-шкатулочки. Второй взгляд на Владимир
    Нам все понравилось.
    Экскурсия была очень интересной
  • П
    Полина
    23 июля 2025
    Улочки-шкатулочки. Второй взгляд на Владимир
    Спасибо большое Татьяне за интересную и познавательную прогулку!!!
  • В
    Валерий
    2 июля 2025
    Улочки-шкатулочки. Второй взгляд на Владимир
    Великолепная экскурсия, очень радует, что такой знающий и позитивный человек находится на своем месте, спасибо.
  • Н
    Наталья
    28 мая 2025
    Улочки-шкатулочки. Второй взгляд на Владимир
    Экскурсия очень понравилась. Неподдельная интеллигентность экскурсовода Татьяны,её знание истории и любовь к городу вызывают симпатию, благодарность и желание вернуться во Владимир.
  • А
    Андрей
    20 апреля 2025
    Улочки-шкатулочки. Второй взгляд на Владимир
    Татьяна замечательно провела экскурсию, адаптировав маршрут под интересы детей. Увлекательный рассказ, красивые локации, яркие и интересные впечатления от экскурсии и приятного общения!
  • Д
    Дмитрий
    2 апреля 2025
    Улочки-шкатулочки. Второй взгляд на Владимир
    Тихая, неспешная прогулка по уютным улочкам с увлекательным рассказом от Татьяны о людях в историях, зданиях и различных временных событиях!
  • Н
    Надежда
    24 марта 2025
    Улочки-шкатулочки. Второй взгляд на Владимир
    Экскурсия создала впечатление о городе. И не только как о городе одной улицы с несколькими древними храмами времен Всеволода, а
    читать дальше

    как о городе с историей и 18, и 19, и 20 веков. Живые имена, история мест, рынков, монастырей. Современный Владимир с его большими проблемам, но и перспективами и радостями. Прогулялись с удовольствием по улочкам- шкатулочкам.

  • И
    Ирина
    12 февраля 2025
    Улочки-шкатулочки. Второй взгляд на Владимир
    Очень рекомендуем гида Татьяну! Приятный человек и невероятно интересный рассказчик! Не смотря на лютый холод, пешая экскурсия прошла на одном дыхании! Много исторических локаций и интересных подробностей… Не хотелось расставаться! ❤️
  • А
    Ася
    24 января 2025
    Улочки-шкатулочки. Второй взгляд на Владимир
    Экскурсия очень увлекательная, узнала о Владимире много нового, прониклась атмосферой😊
  • Н
    Наталья
    26 ноября 2024
    Улочки-шкатулочки. Второй взгляд на Владимир
    Посетили коллективом экскурсию "Улочки-шкатулочки" с Татьяной. Так мы решили отметить свой профессиональный праздник - день бухгалтера. Нам всё очень понравилось!
    читать дальше

    Являемся жителями г. Радужный, г. Владимир посещаем регулярно, но и не подозревали, насколько много мы не знаем! За интересными рассказами Татьяны 2 часа пролетели незаметно! Однозначно будем рекомендовать посещение экскурсии с таким интересный гидом. Спасибо большое Татьяне за полезную информацию, душевную прогулку и массу положительных эмоций!

  • А
    Анастасия
    7 ноября 2024
    Улочки-шкатулочки. Второй взгляд на Владимир
    С огромным удовольствием сходили на прогулку с Татьяной! Это был не первый наш приезд во Владимир, и она это очень грамотно учла, как и остальные запросы. Очень много интересного обсудили в процессе экскурсии. Большое спасибо!
  • А
    Андрей
    5 ноября 2024
    Улочки-шкатулочки. Второй взгляд на Владимир
    С удовольствием прогулялись с Татьяной по старым улочкам Владимира. Татьяна отличный рассказчик, не спеша, обстоятельно, не перегружая информацию лишними датами
    читать дальше

    и архитектурными подробностями провела для нас экскурсию. Красивая правильная русская речь, глубокие знания истории города, продуманный маршрут и интересный рассказ - вот чем нам понравилась эта экскурсия. После окончания экскурсии пообедали в ресторанчике рекомендованной Татьяной. Тоже всё понравилось. С удовольствием встретимся с Татьяной в следующий приезд во Владимир. Рекомендуем.

  • Е
    Екатерина
    5 ноября 2024
    Улочки-шкатулочки. Второй взгляд на Владимир
    Ездили командой коллег во Владимир и хотели посмотреть на город с другой стороны. Татьяна великолепно и интересно рассказывала и на все уточняющие вопросы, мы получили интересные ответы.
    Даже с морозным владимирским ветром экскурсия была классная! Спасибо большое!
  • О
    Ольга
    8 октября 2024
    Улочки-шкатулочки. Второй взгляд на Владимир
    Очень интересная экскурсия! Мне, как жительнице Владимира, многие факты были неизвестны. Татьяна уделила нам максимум времени и провела по местам,
    читать дальше

    о которых мы почему-то не догадывались раньше, рассказала о людях, которые причастны к развитию города, показала, как раньше выглядели улочки

    Рекомендую всем-всем туристам, которые уже знают основные достопримечательности и хотят больше погрузиться в историю города ❤️

  • Т
    Татьяна
    15 сентября 2024
    Улочки-шкатулочки. Второй взгляд на Владимир
    Огромное спасибо Татьяне за чудесную экскурсию. Было очень интересно.
  • М
    Марина
    14 сентября 2024
    Улочки-шкатулочки. Второй взгляд на Владимир
    Я в восторге от экскурсии. Рекомендую Татьяну как экскурсовода.

