Маршрут от Театральной до Соборной площади через Георгиевскую улицу с рассказами о Золотых воротах, князьях, храмах и панорамными видами.
Описание фото-прогулки
От Театральной до Соборной площади
Приглашаем вас на авторскую прогулку по пешеходной Георгиевской улице Владимира. Этот маршрут проведёт вас через слои времени, раскрывая многовековую историю древней столицы Северо-Восточной Руси. Вы не только услышите увлекательные рассказы о ключевых событиях и персоналиях, но и сможете запечатлеть красоту города на профессиональных фотографиях, сделанных гидом в самых живописных точках. История в камне:
от Золотых ворот до Боголюбова
Начнём наше путешествие у знаменитых Золотых ворот — символа Владимира и уникального памятника военно-оборонительной архитектуры. Вы узнаете их историю и предназначение. Далее мы пройдём мимо Козлова вала, и гид раскроет секрет его названия. По пути вы услышите, какую роль в жизни города играла вишня, и увидите место, где находилась резиденция великого князя Андрея Боголюбского, перенёсшего столицу во Владимир.
Храмы и панорамы древнего города
Мы подойдём к храму, заложенному основателем Москвы Юрием Долгоруким, и узнаем о его судьбе. С нескольких специально выбранных смотровых площадок откроются захватывающие виды на панорамы города, долину реки Клязьмы и белокаменные памятники Владимира. Вы узнаете историю знаменитых белокаменных церквей XII века, их архитектурные особенности и значение в истории русской культуры.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Театральная площадь
- Золотые ворота
- Георгиевская улица (пешеходная зона)
- Козлов вал
- Место бывшей резиденции Андрея Боголюбского
- Храм, заложенный Юрием Долгоруким
- Смотровые площадки с видом на город и памятники
- Соборная площадь
Что включено
- Услуги экскурсовода
- Услуги фотографа
Что не входит в цену
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Театральная площадь, Ленинский район, городской округ Владимир
Завершение: Соборная площадь
Когда и сколько длится?
Когда: Вы сами выбираете дату и время
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
