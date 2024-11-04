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мы успели выпить кофе, с пониманием отнеслась к тому, что с нами был двухлетний ребенок (я предупредила заранее). Маршрут включал в себя основные смотровые площадки, а Элеонора подсказывала, в какое место лучше встать, чтобы получились хорошие фотографии. Параллельно с этим ненавязчиво, неутомительно она рассказывала про Владимир. В день нашей прогулки был сильный ветер. Я, если честно, думала, если будет пара нормальных фотографий, и то хорошо. Моя свекровь переживала, что у нее обувь не подходит к одежде. Результат превзошел наши ожидания! Фотографии классные, нам очень понравились. Спасибо!