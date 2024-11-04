1 час
Фотопрогулка
до 8 чел.
Уютная фотопрогулка по Владимиру
Погрузитесь в атмосферу старинного Владимира и сохраните воспоминания с профессиональными фотографиями
Начало: На Соборной площади
«В течение 7 дней после фотосессии вы получите ссылку на веб-галерею с 80 кадрами в моей авторской обработке»
9 900₽ за всё до 8 чел.
2 часа
Фотопрогулка
до 10 чел.
Фотопрогулка по Владимиру
Увидеть главные места города и получить профессиональные снимки на память
Начало: В районе Золотых ворот
«На полчаса к нам присоединится профессиональный фотограф и запечатлеет вас в репортажном формате и на фоне городских достопримечательностей»
Завтра в 15:00
12 ноя в 10:00
5 800₽ за всё до 10 чел.
скидка
20%
1.5 часа
Фотопрогулка
до 6 чел.
Фотопрогулка по славному Владимиру
Пройтись по красивым уголкам города и получить профессиональные снимки
Начало: У Торговых рядов
«В каждой локации от меня — нескучные истории, связанные с разными эпохами и событиями, и ваши яркие фотографии»
Завтра в 08:00
12 ноя в 08:30
75006 000₽ за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ООльга4 ноября 2024Всем очень понравился формат экскурсии и рассказ Элеоноры об истории Владимира. Очень рекомендую экскурсовода и эту экскурсию для любителей легких прогулок по городу
- ММария18 апреля 2024Нам очень понравилась фотопрогулка. Элеонора очень приятная в общении, пошла нам навстречу и перенесла начало встречи на 20 минут, чтобы
- ССветлана12 марта 2024Отличная получилась фотосессия, с прекрасными фотками и интересными историческими моментами. Элеонора очень легка в общении, интересный собеседник и отличный фотограф 🤗 Фото прислала через 2 дня после фотосессии. Рекомендую 👍👍
Ответы на вопросы от путешественников по Владимиру в категории «Фотопрогулки»
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