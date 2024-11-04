Фотосессии во Владимире с личным фотографом

Найдено 3 экскурсии в категории «Фотопрогулки» во Владимире, цены от 5 800 ₽, скидки до 20%. Расписание для бронирования на ноябрь, декабрь и январь в 2024 году
Уютная фотопрогулка по Владимиру
Пешая
9 отзывов
1 час
Фотопрогулка
до 8 чел.
Уютная фотопрогулка по Владимиру
Погрузитесь в атмосферу старинного Владимира и сохраните воспоминания с профессиональными фотографиями
Начало: На Соборной площади
«В течение 7 дней после фотосессии вы получите ссылку на веб-галерею с 80 кадрами в моей авторской обработке»
9 900 за всё до 8 чел.
Фотопрогулка по Владимиру
Пешая
2 часа
Фотопрогулка
до 10 чел.
Фотопрогулка по Владимиру
Увидеть главные места города и получить профессиональные снимки на память
Начало: В районе Золотых ворот
«На полчаса к нам присоединится профессиональный фотограф и запечатлеет вас в репортажном формате и на фоне городских достопримечательностей»
Завтра в 15:00
12 ноя в 10:00
5 800 за всё до 10 чел.
Фотопрогулка по славному Владимиру
Пешая
скидка
20%
1.5 часа
Фотопрогулка
до 6 чел.
Фотопрогулка по славному Владимиру
Пройтись по красивым уголкам города и получить профессиональные снимки
Начало: У Торговых рядов
«В каждой локации от меня — нескучные истории, связанные с разными эпохами и событиями, и ваши яркие фотографии»
Завтра в 08:00
12 ноя в 08:30
75006 000 за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • О
    Ольга
    4 ноября 2024
    Уютная фотопрогулка по Владимиру
    Всем очень понравился формат экскурсии и рассказ Элеоноры об истории Владимира. Очень рекомендую экскурсовода и эту экскурсию для любителей легких прогулок по городу
    Всем очень понравился формат экскурсии и рассказ Элеоноры об истории Владимира. Очень рекомендую экскурсовода и этуВсем очень понравился формат экскурсии и рассказ Элеоноры об истории Владимира. Очень рекомендую экскурсовода и этуВсем очень понравился формат экскурсии и рассказ Элеоноры об истории Владимира. Очень рекомендую экскурсовода и эту
  • М
    Мария
    18 апреля 2024
    Уютная фотопрогулка по Владимиру
    Нам очень понравилась фотопрогулка. Элеонора очень приятная в общении, пошла нам навстречу и перенесла начало встречи на 20 минут, чтобы
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    мы успели выпить кофе, с пониманием отнеслась к тому, что с нами был двухлетний ребенок (я предупредила заранее). Маршрут включал в себя основные смотровые площадки, а Элеонора подсказывала, в какое место лучше встать, чтобы получились хорошие фотографии. Параллельно с этим ненавязчиво, неутомительно она рассказывала про Владимир. В день нашей прогулки был сильный ветер. Я, если честно, думала, если будет пара нормальных фотографий, и то хорошо. Моя свекровь переживала, что у нее обувь не подходит к одежде. Результат превзошел наши ожидания! Фотографии классные, нам очень понравились. Спасибо!

  • С
    Светлана
    12 марта 2024
    Уютная фотопрогулка по Владимиру
    Отличная получилась фотосессия, с прекрасными фотками и интересными историческими моментами. Элеонора очень легка в общении, интересный собеседник и отличный фотограф 🤗 Фото прислала через 2 дня после фотосессии. Рекомендую 👍👍
    Отличная получилась фотосессия, с прекрасными фотками и интересными историческими моментами. Элеонора очень легка в общении, интересныйОтличная получилась фотосессия, с прекрасными фотками и интересными историческими моментами. Элеонора очень легка в общении, интересныйОтличная получилась фотосессия, с прекрасными фотками и интересными историческими моментами. Элеонора очень легка в общении, интересныйОтличная получилась фотосессия, с прекрасными фотками и интересными историческими моментами. Элеонора очень легка в общении, интересный

Ответы на вопросы от путешественников по Владимиру в категории «Фотопрогулки»

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  2. Успенский Собор
  3. Золотые Ворота
  4. Самое главное
  5. Соборная площадь
  6. Церковь Покрова на Нерли
  7. Водонапорная башня
  8. Театральная площадь
  9. Козлов Вал
  10. Большая Московская Улица
Сколько стоит экскурсия по Владимиру в ноябре 2024
Сейчас во Владимире в категории "Фотопрогулки" можно забронировать 3 экскурсии от 5 800 до 9 900 со скидкой до 20%. Туристы уже оставили гидам 9 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
Купите фотосессию с прогулкой по улицам Владимира, вы отправитесь вместе с профессиональным фотографом к достопримечательностям города или известным местам только среди местных жителей. Фотографии 📸сделанные на экскурсии будут отправлены выбранным вами способом. Сегодня можно забронировать на 📅 ноябрь, декабрь и январь 2024
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