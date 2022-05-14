Увидеть все хиты древней столицы: обзорная экскурсия по Владимиру

Приглашаю гостей на прогулку по историческому центру Владимира - старинного русского города, который полтора века был

Индивидуальная
Приглашаю гостей на прогулку по историческому центру Владимира – старинного русского города, который полтора века был центром Северной Руси.

Вы познакомитесь с историей древней столицы, увидите сооружения былого величия князей и полюбуетесь панорамами великолепных, захватывающих дух заклязьменских далей.
Увидеть все хиты древней столицы: обзорная экскурсия по Владимиру
Увидеть все хиты древней столицы: обзорная экскурсия по Владимиру
Увидеть все хиты древней столицы: обзорная экскурсия по Владимиру
Увидеть все хиты древней столицы: обзорная экскурсия по Владимиру
Увидеть все хиты древней столицы: обзорная экскурсия по Владимиру
Увидеть все хиты древней столицы: обзорная экскурсия по Владимиру
Увидеть все хиты древней столицы: обзорная экскурсия по Владимиру

Что вас ожидает 🤩

  • Свято-Успенский собор
  • Золотые ворота
  • Дмитриевский собор
  • «Владимирский арбат»
  • Смотровые площадки и др

Программа экскурсии

Вы увидите белокаменные памятники домонгольского периода: величественный Свято-Успенский собор – святыню всей Русской земли, триумфальный въезд в древнюю столицу – Золотые ворота и в дивном кружеве белокаменной резьбы Дмитриевский собор.
Я расскажу, как строились земляные оборонительные валы XII века, как отличить белый камень древнего сооружения и почему Владимир можно назвать «Русской Ломбардией». Постараемся прочитать послание великого князя со стен дворцового Дмитриевского храма. Вы узнаете, где спряталась княжеская семья от Золотой Орды, и что с ней произошло дальше. Вы увидите два древнейших храма, которые были возведены на княжеских дворах. Пройдетесь по местному «Владимирскому арбату» и побываете на четырех смотровых площадках, откуда открываются живописные виды на пойму реки Клязьма.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Обзорная экскурсия с гидом (памятники архитектуры осматриваются снаружи)
Что не входит
  • Билеты в музеи и соборы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Большая Московская улица, 54, Владимир
Завершение: Дворянская улица, 2, Владимир
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно с 9:00
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Ежедневно с 9:00

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