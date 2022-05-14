Программа экскурсии

Вы увидите белокаменные памятники домонгольского периода: величественный Свято-Успенский собор – святыню всей Русской земли, триумфальный въезд в древнюю столицу – Золотые ворота и в дивном кружеве белокаменной резьбы Дмитриевский собор.

Я расскажу, как строились земляные оборонительные валы XII века, как отличить белый камень древнего сооружения и почему Владимир можно назвать «Русской Ломбардией». Постараемся прочитать послание великого князя со стен дворцового Дмитриевского храма. Вы узнаете, где спряталась княжеская семья от Золотой Орды, и что с ней произошло дальше. Вы увидите два древнейших храма, которые были возведены на княжеских дворах. Пройдетесь по местному «Владимирскому арбату» и побываете на четырех смотровых площадках, откуда открываются живописные виды на пойму реки Клязьма.