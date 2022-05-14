Вы увидите белокаменные памятники домонгольского периода: величественный Свято-Успенский собор – святыню всей Русской земли, триумфальный въезд в древнюю столицу – Золотые ворота и в дивном кружеве белокаменной резьбы Дмитриевский собор.
Я расскажу, как строились земляные оборонительные валы XII века, как отличить белый камень древнего сооружения и почему Владимир можно назвать «Русской Ломбардией». Постараемся прочитать послание великого князя со стен дворцового Дмитриевского храма. Вы узнаете, где спряталась княжеская семья от Золотой Орды, и что с ней произошло дальше. Вы увидите два древнейших храма, которые были возведены на княжеских дворах. Пройдетесь по местному «Владимирскому арбату» и побываете на четырех смотровых площадках, откуда открываются живописные виды на пойму реки Клязьма.
Ответы на вопросы
Что входит
Обзорная экскурсия с гидом (памятники архитектуры осматриваются снаружи)
Что не входит
Билеты в музеи и соборы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Большая Московская улица, 54, Владимир
Завершение: Дворянская улица, 2, Владимир
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно с 9:00
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ежедневно с 9:00
Светлана — ваш гид во Владимире
Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на них