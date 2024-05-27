Троицкая церковь Владимира

Найдено 3 экскурсии в категории «Троицкая церковь» во Владимире, цены от 3 700 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Владимир. Путь сквозь века
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
55 отзывов
Владимир. Путь сквозь века: экскурсия по историческим местам
Откройте для себя душу России в городе Владимир. Исторические сокровища и легенды ждут вас на каждом шагу
«осмотрите Троицкую церковь, Успенский и Дмитриевский соборы, узнаете, как русские князья, Екатерина II и Андрей Рублев повлияли на художественное оформление и архитектуру храмов»
Завтра в 14:00
10 июня в 09:00
от 3 900 за человека
Владимир: обзорная экскурсия и два необычных музея
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
8 отзывов
Исторический Владимир: экскурсия и музеи Ложки и Пряника
Прогуляйтесь по историческому центру Владимира, посетите Золотые ворота и древние храмы, а также два необычных музея: Ложки и Пряника
«Оцените резьбу статного Дмитриевского собора, оборонительные Золотые ворота и Троицкую церковь в неорусском стиле»
11 июня в 09:00
12 июня в 09:00
4 600 за всё до 5 чел.
Древний Владимир: путь сквозь века
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
110 отзывов
Древний Владимир: уникальное путешествие сквозь века в одной экскурсии
Погрузитесь в историю Владимира, пройдя по маршруту от Золотых ворот до Успенского собора. Интересно, познавательно и весело
Начало: Владимир, Дворянская ул., дом 4
«Наша обзорная экскурсия начнется с осмотра главного памятника старины - Золотых ворот, затем мы переместимся к расположенной поблизости Троицкой церкви, после этого взберемся на крепостной вал, а потом осмотрим Водонапорную башню»
Расписание: По договоренности
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от 3 700 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Н
    Наталия
    27 мая 2024
    Древний Владимир: путь сквозь века
    Владимир просто нереальный гид! Эрудированный, грамотный и тактичный! Знает иностранный язык, с юмором! Просто удовольствие с ним гулять по Владимиру
  • Д
    Дарья
    4 мая 2024
    Владимир. Путь сквозь века
    Огромное спасибо Ларисе за проверенную экскурсию! 3 часа пролетели незаметно, интересный маршрут, в ходе которого успели посмотреть все главные достопримечательности
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    прекрасного Владимира. Лариса — отличный специалист, который разбирается в своем деле, ответит на все вопросы, интересно преподнесет материал. Кроме того, Лариса подскажет, куда можно зайти после экскурсии (музеи, сувенирные магазины, кафе), что тоже очень важно, особенно, когда вы первый раз в городе. В общем, знакомство со Владимиром прошло на «отлично», огромные благодарности замечательной Ларисе! Всем однозначно рекомендуем!

    Огромное спасибо Ларисе за проверенную экскурсию! 3 часа пролетели незаметно, интересный маршрут, в ходе которого успелиОгромное спасибо Ларисе за проверенную экскурсию! 3 часа пролетели незаметно, интересный маршрут, в ходе которого успелиОгромное спасибо Ларисе за проверенную экскурсию! 3 часа пролетели незаметно, интересный маршрут, в ходе которого успелиОгромное спасибо Ларисе за проверенную экскурсию! 3 часа пролетели незаметно, интересный маршрут, в ходе которого успелиОгромное спасибо Ларисе за проверенную экскурсию! 3 часа пролетели незаметно, интересный маршрут, в ходе которого успелиОгромное спасибо Ларисе за проверенную экскурсию! 3 часа пролетели незаметно, интересный маршрут, в ходе которого успелиОгромное спасибо Ларисе за проверенную экскурсию! 3 часа пролетели незаметно, интересный маршрут, в ходе которого успелиОгромное спасибо Ларисе за проверенную экскурсию! 3 часа пролетели незаметно, интересный маршрут, в ходе которого успели
  • В
    Валентина
    2 мая 2024
    Владимир: обзорная экскурсия и два необычных музея
    Добрый день! Экскурсия была хорошая, видно сразу что гид любит свой город и свою работу! Рассказывает интересно, детально, много дат,
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    много событий, но дети откровенно скучали (10, 12 и 14 лет). Экскурсия рассчитана скорее на взрослых! Маршрут построен отлично, все места с прекрасными видами посетите, исторические памятники увидите. Единственное что мы не поняли почему экскурсию рекламируют с посещением двух музеев…. про них мы вспомнили когда уже распрощались с гидом. Т. е. музеи в экскурсию не входят. Ни кто вас туда не проводит и ни чего не расскажет. Это самостоятельное посещение. В музей ложек мы не ходили, а вот роспись пряников посетили, т. к. заранее были куплены билеты по рекомендации организатора которая сообщила что день в день билетов может не быть. В общем это обычная двух часовая экскурсия, музеи самостоятельно по желанию.

  • М
    Мария
    30 ноября 2023
    Владимир: обзорная экскурсия и два необычных музея
    Мы в музеи не ходили. Экскурсия понравилась, гид много знает и обладает чувством юмора. Зачем нужны музеи, непонятно.
  • М
    Марина
    29 октября 2023
    Владимир: обзорная экскурсия и два необычных музея
    Экскурсия понравилась
  • М
    Марина
    13 сентября 2023
    Владимир. Путь сквозь века
    Прекрасно организованная и интересная экскурсия.
  • Н
    Наталья
    15 августа 2023
    Владимир. Путь сквозь века
    Все было так интересно, что время прошло незаметно. Поняла, что надо вернуться и посетить соседние города для закрепления материала)))

Ответы на вопросы от путешественников по Владимиру в категории «Троицкая церковь»

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  2. Успенский Собор
  3. Золотые Ворота
  4. Самое главное
  5. Соборная площадь
  6. Церковь Покрова на Нерли
  7. Водонапорная башня
  8. Козлов Вал
  9. Театральная площадь
  10. Большая Московская Улица
Сколько стоит экскурсия по Владимиру в июне 2024
Сейчас во Владимире в категории "Троицкая церковь" можно забронировать 3 экскурсии от 3 700 до 4 600. Туристы уже оставили гидам 173 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.9 из 5
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