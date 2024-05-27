1 чел.
По популярности
Индивидуальная
3 часа
Владимир. Путь сквозь века: экскурсия по историческим местам
Откройте для себя душу России в городе Владимир. Исторические сокровища и легенды ждут вас на каждом шагу
«осмотрите Троицкую церковь, Успенский и Дмитриевский соборы, узнаете, как русские князья, Екатерина II и Андрей Рублев повлияли на художественное оформление и архитектуру храмов»
Завтра в 14:00
10 июня в 09:00
от 3 900₽ за человека
Индивидуальная
4 часа
Исторический Владимир: экскурсия и музеи Ложки и Пряника
Прогуляйтесь по историческому центру Владимира, посетите Золотые ворота и древние храмы, а также два необычных музея: Ложки и Пряника
«Оцените резьбу статного Дмитриевского собора, оборонительные Золотые ворота и Троицкую церковь в неорусском стиле»
11 июня в 09:00
12 июня в 09:00
4 600₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
3 часа
Древний Владимир: уникальное путешествие сквозь века в одной экскурсии
Погрузитесь в историю Владимира, пройдя по маршруту от Золотых ворот до Успенского собора. Интересно, познавательно и весело
Начало: Владимир, Дворянская ул., дом 4
«Наша обзорная экскурсия начнется с осмотра главного памятника старины - Золотых ворот, затем мы переместимся к расположенной поблизости Троицкой церкви, после этого взберемся на крепостной вал, а потом осмотрим Водонапорную башню»
Расписание: По договоренности
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от 3 700₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ННаталия27 мая 2024Владимир просто нереальный гид! Эрудированный, грамотный и тактичный! Знает иностранный язык, с юмором! Просто удовольствие с ним гулять по Владимиру
- ДДарья4 мая 2024Огромное спасибо Ларисе за проверенную экскурсию! 3 часа пролетели незаметно, интересный маршрут, в ходе которого успели посмотреть все главные достопримечательности
- ВВалентина2 мая 2024Добрый день! Экскурсия была хорошая, видно сразу что гид любит свой город и свою работу! Рассказывает интересно, детально, много дат,
- ММария30 ноября 2023Мы в музеи не ходили. Экскурсия понравилась, гид много знает и обладает чувством юмора. Зачем нужны музеи, непонятно.
- ММарина29 октября 2023Экскурсия понравилась
- ММарина13 сентября 2023Прекрасно организованная и интересная экскурсия.
- ННаталья15 августа 2023Все было так интересно, что время прошло незаметно. Поняла, что надо вернуться и посетить соседние города для закрепления материала)))
Ответы на вопросы от путешественников по Владимиру в категории «Троицкая церковь»
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