читать дальше

поражающим своей красотой, конечно же, речь идет об Успенском и Дмитриевском соборах! Мы увидели Владимир современный, с владимирским "Арбатом", где очень уютно и атмосферно. Очевидно, что наш гид любит Владимир, а когда о любимом городе рассказывают с теплотой, то это не может быть банально или скучно.