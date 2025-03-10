Индивидуальная
до 10 чел.
Владимир, Боголюбово, фрески Рублёва и церковь Покрова на Нерли - наследие Древней Руси
Разобраться в архитектуре и живописи, погрузиться в атмосферу древности и не заскучать
Начало: Соборная площадь
«А затем по заповедному лугу, который каждую весну во время разлива превращается в озеро, вы отправитесь к одной из самых известных русских церквей и жемчужине Золотого кольца»
7 дек в 14:00
8 дек в 09:00
10 000 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
«Древний Владимир: путь сквозь века» - обзорная индивидуальная экскурсия
Начало: Владимир, Дворянская ул., дом 4
«Провинциальный Владимир хорош в любое время года: и в буйстве зеленой листвы, и в белоснежном зимнем наряде, и в ярких красках осеннего убранства, и в весеннем цветении яблоневых садов»
Расписание: По договоренности
7 дек в 10:00
6800 ₽ за всё до 10 чел.
Групповая
В Боголюбово - из Владимира + Владимиро-Суздальский музей-заповедник
К княжеским палатам, лебединой церкви, палеолиту и чудотворной иконе
Начало: На Соборной площади
«Точёная церковь — словно плывущий лебедь, а весной кажется, будто она парит над водой»
Расписание: в субботу в 09:00
13 дек в 09:00
20 дек в 09:00
1800 ₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ССергей10 марта 2025Пешая прогулка по историческому центру ВЛАДИМИРА прошла на высоком уровне. Экскурсовод Владимир со своей задачей справился прекрасно. Он не только
- ИИра5 января 2025Увидели весь Владимир, всё узнали о его истории и современной жизни. Прогулялись по дворикам, пофотографировались и даже зашли на дегустацтю. Три часа полетели незаметно. Спасибо за атмосферу. и интересный рассказ
- ООльга5 января 2025Замечательный экскурсовод Лариса, как и обещала, показала нам Владимир с лучшей его стороны. Мы увидели Владимир древний с белокаменным зодчеством,
- ЕЕкатерина9 декабря 2024Экскурсия очень понравилась, погуляли по историческому центру, посмотрели на основные достопримечательности Владимира по интересные рассказы экскурсовода Ларисы. Было очень информативно, интересно и в тоже время не напряжно, а легко. Благодарим Ларису за отлично проведенное время, несмотря на "нелетную" погоду.
- ААнна10 сентября 2024Город очень красивый. Спасибо Алле за увлекательную экскурсию. История города за три часа. Очень увлекательно и познавательно.
- ННеля12 августа 2024Лариса - прекрасный экскурсовод, очень интересная программа.
- ААльбина1 августа 2024Владимир очаровал стариной храмов, глубинной историей. Лариса провела экскурсию так, как будто рассказала нам былину о своём славном городе. Рекомендуем прикоснуться к древности в сопровождении этого гида.
- ААнтон31 июля 2024Все великолепно?
- ББерезин31 июля 2024Все великолепно?
- ААнна28 июля 2024Светлана очень интересный и душевный экскурсовод. Рекомендую 🫶
- ВВиктор19 июля 2024Прошли весь старый город. Экскурсовод Лариса. Рассказала много интересного. Советую.
- ААлександр26 июня 2024Большое спасибо гиду Ларисе, очень понравилось
Ответы на вопросы от путешественников по Владимиру в категории «Весенние»
Самые популярные экскурсии этой рубрики во Владимире
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть во Владимире
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в декабре:
Сколько стоит экскурсия по Владимиру в декабре 2025
Сейчас во Владимире в категории "Весенние" можно забронировать 3 экскурсии от 1800 до 10 000. Туристы уже оставили гидам 248 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
Забронируйте экскурсию во Владимире на 2025 год по теме «Весенние», 248 ⭐ отзывов, цены от 1800₽. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль