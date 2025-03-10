Мои заказы

Экскурсии во Владимире весной

Найдено 3 экскурсии в категории «Весенние» во Владимире, цены от 1800 ₽. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Владимир, Боголюбово, фрески Рублёва и церковь Покрова на Нерли - наследие Древней Руси
На машине
3.5 часа
46 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Владимир, Боголюбово, фрески Рублёва и церковь Покрова на Нерли - наследие Древней Руси
Разобраться в архитектуре и живописи, погрузиться в атмосферу древности и не заскучать
Начало: Соборная площадь
«А затем по заповедному лугу, который каждую весну во время разлива превращается в озеро, вы отправитесь к одной из самых известных русских церквей и жемчужине Золотого кольца»
7 дек в 14:00
8 дек в 09:00
10 000 ₽ за всё до 10 чел.
«Древний Владимир: путь сквозь века» - обзорная индивидуальная экскурсия
Пешая
3 часа
202 отзыва
Индивидуальная
до 10 чел.
«Древний Владимир: путь сквозь века» - обзорная индивидуальная экскурсия
Начало: Владимир, Дворянская ул., дом 4
«Провинциальный Владимир хорош в любое время года: и в буйстве зеленой листвы, и в белоснежном зимнем наряде, и в ярких красках осеннего убранства, и в весеннем цветении яблоневых садов»
Расписание: По договоренности
7 дек в 10:00
6800 ₽ за всё до 10 чел.
В Боголюбово - из Владимира + Владимиро-Суздальский музей-заповедник
На автобусе
3 часа
Групповая
В Боголюбово - из Владимира + Владимиро-Суздальский музей-заповедник
К княжеским палатам, лебединой церкви, палеолиту и чудотворной иконе
Начало: На Соборной площади
«Точёная церковь — словно плывущий лебедь, а весной кажется, будто она парит над водой»
Расписание: в субботу в 09:00
13 дек в 09:00
20 дек в 09:00
1800 ₽ за человека

Сколько стоит экскурсия по Владимиру в декабре 2025
Сейчас во Владимире в категории "Весенние" можно забронировать 3 экскурсии от 1800 до 10 000. Туристы уже оставили гидам 248 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
