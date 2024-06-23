Прогулка по Владимиру - это путешествие во времени в город белокаменный, столицу древней Руси. Здесь величественные соборы и живописные улочки, которые хранят множество тайн и легенд. С холмов открываются потрясающие виды на заречье и леса. Музеи Владимира удивят редкими фресками и древними кладами. Этот город оставит неизгладимое впечатление и останется в вашем сердце навсегда
5 причин купить эту экскурсию
- 🏰 Уникальные архитектурные памятники
- 🌄 Живописные панорамы
- 🎨 Богатое культурное наследие
- 🗺️ Исторические легенды
- 🏞️ Природные красоты
Лучшее время для посещения
янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшее время для посещения Владимира - с мая по сентябрь, когда погода тёплая и комфортная для прогулок. В это время город особенно красив, а виды с холмов поражают своей живописностью. Октябрь и апрель также подойдут для посещения, хотя может быть прохладнее. Зимой Владимир покрывается снежным покровом, создавая сказочную атмосферу, но стоит учесть возможные морозы.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
- Успенский собор
- Золотые ворота
- Соборная площадь
- Драмтеатр
- Дмитриевский собор
Описание экскурсии
Владимир — колыбель Руси! Ведь это самый посещаемый город Золотого Кольца и не зря:Успенский собор • Золотые ворота • Соборная площадь • Драмтеатр • Дмитриевский собор Город, который нужно посетить хотя бы раз и он покорит ваше сердце раз и навсегда. Летом, осенью, зимой, в любое время года город красив и расцветает новыми красками. А холмистая местность и шикарные панорамы закружат вас в танце живописных видов. Атмосфера, которая непередаваема! Где-то небольшие улочки напомнят вам улочки Питера, а где-то огромные виды соборов заставят вас ахнуть от величия и монументальности. С вами останутся на всю жизнь великолепные воспоминания и сувениры, мимо которых вы не сможете пройти мимо.
ежедневно с 9:00
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Дмитриевский собор
- Успенский собор
- Палаты
- Соборную площадь
- Большие торговые ряды
- Старую аптеку
- Георгиевский храм
- Спасский храм
- Водонапорную башню
- Козлов вал
- Золотые ворота
- Троицкую церковь
- Драмтеатр
Что включено
- Пешеходная прогулка по городу, исторический рассказ, фото-остановки, гигиенические, сувенирные и чайные паузы по желанию.
- Экскурсия включает внешний осмотр памятников архитектуры и достопримечательностей и вход в открытые объекты.
Что не входит в цену
- Посещение музеев, транспорт, питание, проживание, услуги фотографа, мастер-классы и дегустации.
Где начинаем и завершаем?
Начало: Соборная площадь
Завершение: Театральная площадь
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно с 9:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.7
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Д
Очень познавательная и интересная экскурсия! Гид Елена доступно и эмоционально рассказывает программу. Действительно профессиональный гид. Очень советую. Узнали много нового и отлично провели время.
Вам был полезен этот отзыв?
Е
Экскурсия понравилась, холмы Владимира впечатлили, ОЧЕНЬ красиво. Сама экскурсия длится около 3 часов. На мой взгляд, много истории, к концу уже запутались кто есть кто) Детей, конечно, лучше не брать. Устали, не для них экскурсия.
Вам был полезен этот отзыв?
Н
Вам был полезен этот отзыв?
Входит в следующие категории Владимира
Похожие экскурсии на «Владимир - город на холмах»
Групповая
до 20 чел.
Владимир в историях и лицах: групповая экскурсия
Знакомство с главными достопримечательностями древней столицы
Начало: На Театральной площади
Завтра в 13:00
12 авг в 11:00
800 ₽ за человека
Индивидуальная
до 5 чел.
Здравствуй, Владимир
Погрузитесь в атмосферу древнего Владимира, где каждый камень дышит историей. Эта экскурсия станет незабываемым путешествием в прошлое
Начало: У Театра драмы
16 авг в 08:00
17 авг в 08:00
от 6400 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Княжий град Владимир
Приглашаем на увлекательное путешествие по Владимиру, где каждый камень рассказывает свою уникальную историю
Начало: На Театральной площади / Соборная площадь
Завтра в 13:00
11 авг в 09:00
от 4226 ₽ за всё до 5 чел.
Групповая
В Боголюбово - из Владимира + Владимиро-Суздальский музей-заповедник
К княжеским палатам, лебединой церкви, палеолиту и чудотворной иконе
Начало: На Соборной площади
Расписание: в субботу и воскресенье в 09:00
15 авг в 09:00
16 авг в 09:00
2200 ₽ за человека
9200 ₽ за экскурсию