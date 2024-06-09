1 чел.
По популярности
Индивидуальная
2.5 часа
Женский лик древнего Владимира: история в живописных местах
Погрузитесь в историю женщин Владимира, открывая секреты древних памятников и нетуристических уголков
Начало: На Соборной площади
15 июня в 14:00
16 июня в 14:00
4 600₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2 часа
Нетипичный Владимир: индивидуальная экскурсия по необычным местам
Узнайте Владимир с неожиданной стороны: католический костёл, древний вал, уникальные памятники и многое другое. Погружение в историю и культуру города
Начало: У Академического театра драмы
3 июля в 16:00
9 июля в 08:00
4 000₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2 часа
Знакомьтесь, Владимир
История, «визитные карточки» и смотровые площадки города на обзорной экскурсии
15 июня в 15:30
16 июня в 13:00
3 067₽ за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ППолина9 июня 2024Прекрасная, великолепная экскурсия! Татьяна замечательно и очень интересно рассказывает! Знает много интересных фактов и легенд! Мы оказались в местах, которые
- ООксана5 июня 2024Прекрасная экскурсия, необычно, легко, интересно и очень информативно. Дарья очень приятная в общении, чувствуется, что человек очень образованный, с правильной
- ИИрина1 июня 2024Очень круто, атмосферно, интересно!
- ММарина15 мая 2024Дарья! С благодарностью за прекрасную прогулку по Владимиру. Интересный рассказ, приятное общение. Очень высокая эрудиция. Тактичная подача информации. Это лучший гид за последние несколько лет в нашей практике.
- ССергей13 мая 2024Замечательная экскурсия! Мы выбрали эту экскурсию из-за неожиданной грани, предложенной автором - роль женщин в истории Владимира. И получили огромное
- ААлексей1 мая 2024Спасибо огромное гиду Татьяне. Заворожила нас Владимиром и его историей. Два часа пролетели, как миг. Любовь к городу и его легендам, а ещё внимание к людям и желание передать им лучшее, редко встретишь. Спасибо и … обязательно приедем ещё!
- ЮЮлия20 апреля 2024Очень познавательно, интересно и насыщенно. Рекомендую
- ННаталья6 апреля 2024Впервые экскурсию нам проводил краевед. Николай знает абсолютно все о городе и близлежащих городах, их историю. Маршрут продуман
- ООксана5 февраля 2024Отличнейшее знакомство с городом. Замечательный экскурсовод!!! Было очень интересно!!! Николай, спасибо огромнейшее! Вы-лучший!!!
Ответы на вопросы от путешественников по Владимиру в категории «Костел святого Розария»
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