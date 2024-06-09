Костел святого Розария – экскурсии во Владимире

Найдено 3 экскурсии в категории «Костел святого Розария» во Владимире, цены от 3 067 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Женский лик древнего Владимира
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
36 отзывов
Женский лик древнего Владимира: история в живописных местах
Погрузитесь в историю женщин Владимира, открывая секреты древних памятников и нетуристических уголков
Начало: На Соборной площади
15 июня в 14:00
16 июня в 14:00
4 600 за всё до 5 чел.
Нетипичный Владимир
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
51 отзыв
Нетипичный Владимир: индивидуальная экскурсия по необычным местам
Узнайте Владимир с неожиданной стороны: католический костёл, древний вал, уникальные памятники и многое другое. Погружение в историю и культуру города
Начало: У Академического театра драмы
3 июля в 16:00
9 июля в 08:00
4 000 за всё до 5 чел.
Знакомьтесь, Владимир
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
235 отзывов
Знакомьтесь, Владимир
История, «визитные карточки» и смотровые площадки города на обзорной экскурсии
15 июня в 15:30
16 июня в 13:00
3 067 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • П
    Полина
    9 июня 2024
    Женский лик древнего Владимира
    Прекрасная, великолепная экскурсия! Татьяна замечательно и очень интересно рассказывает! Знает много интересных фактов и легенд! Мы оказались в местах, которые
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    знают даже не все владимирцы! Это тот случай, когда я не только порекомендую, но и сама с радостью вернусь ещё раз к Татьяне! Спасибо большое! Жаль что нет оценки 10! 😁

    Прекрасная, великолепная экскурсия! Татьяна замечательно и очень интересно рассказывает! Знает много интересных фактов и легенд! МыПрекрасная, великолепная экскурсия! Татьяна замечательно и очень интересно рассказывает! Знает много интересных фактов и легенд! Мы
  • О
    Оксана
    5 июня 2024
    Нетипичный Владимир
    Прекрасная экскурсия, необычно, легко, интересно и очень информативно. Дарья очень приятная в общении, чувствуется, что человек очень образованный, с правильной
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    речью и хорошим чувством юмора. Экскурсия пролетела на одном дыхании. При большой насыщенности информацией нашлось время перекусить и отдохнуть. Дарья, спасибо большое за то, что сделали наши выходные интересными и запоминающимися!

  • И
    Ирина
    1 июня 2024
    Нетипичный Владимир
    Очень круто, атмосферно, интересно!
  • М
    Марина
    15 мая 2024
    Нетипичный Владимир
    Дарья! С благодарностью за прекрасную прогулку по Владимиру. Интересный рассказ, приятное общение. Очень высокая эрудиция. Тактичная подача информации. Это лучший гид за последние несколько лет в нашей практике.
  • С
    Сергей
    13 мая 2024
    Женский лик древнего Владимира
    Замечательная экскурсия! Мы выбрали эту экскурсию из-за неожиданной грани, предложенной автором - роль женщин в истории Владимира. И получили огромное
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    удовольствие! Экскурсовод очень хорошо и интересно ведет по маршруту. Но самое важное - есть глубокая заинтересованность в экскурсантах и настроенность на диалог! Татьяна выше всяких похвал! Рекомендую - вы точно не пожалеете!!!

  • А
    Алексей
    1 мая 2024
    Женский лик древнего Владимира
    Спасибо огромное гиду Татьяне. Заворожила нас Владимиром и его историей. Два часа пролетели, как миг. Любовь к городу и его легендам, а ещё внимание к людям и желание передать им лучшее, редко встретишь. Спасибо и … обязательно приедем ещё!
  • Ю
    Юлия
    20 апреля 2024
    Знакомьтесь, Владимир
    Очень познавательно, интересно и насыщенно. Рекомендую
  • Н
    Наталья
    6 апреля 2024
    Знакомьтесь, Владимир
    Впервые экскурсию нам проводил краевед. Николай знает абсолютно все о городе и близлежащих городах, их историю. Маршрут продуман
  • О
    Оксана
    5 февраля 2024
    Знакомьтесь, Владимир
    Отличнейшее знакомство с городом. Замечательный экскурсовод!!! Было очень интересно!!! Николай, спасибо огромнейшее! Вы-лучший!!!

Ответы на вопросы от путешественников по Владимиру в категории «Костел святого Розария»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
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  2. Успенский Собор
  3. Золотые Ворота
  4. Самое главное
  5. Соборная площадь
  6. Церковь Покрова на Нерли
  7. Водонапорная башня
  8. Козлов Вал
  9. Театральная площадь
  10. Большая Московская Улица
Сколько стоит экскурсия по Владимиру в июне 2024
Сейчас во Владимире в категории "Костел святого Розария" можно забронировать 3 экскурсии от 3 067 до 4 600. Туристы уже оставили гидам 322 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.89 из 5
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