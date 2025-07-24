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Владимир - увидеть, понять и полюбить

Мы совершим увлекательную неспешную прогулку по историческому центру города Владимира.

Я расскажу вам о том, как он появился, рос, развивался, о том, какую значительную роль играл Владимир в истории нашей страны, о людях, которые оставили свой след в его истории и о том, как город жил и живёт сейчас.
Владимир - увидеть, понять и полюбить
Владимир - увидеть, понять и полюбить
Владимир - увидеть, понять и полюбить
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00

Описание экскурсии

Владимир — город с тысячелетней историей

Владимир — это удивительное место, где история и современность переплетаются в уникальном единстве. За свою долгую жизнь город прошел через множество трансформаций: от маленькой крепости на окраине до столицы Северо-Восточной Руси, а затем и до губернского городка. Каждый период оставил свой неповторимый след, формируя облик современного Владимира — «города великих воспоминаний и чтимых святынь».

Что вы увидите

  • Величественные белокаменные соборы двенадцатого века.
  • Уникальные Золотые ворота — визитная карточка города.
  • Смотровые площадки с панорамным видом на мещерские просторы и реку Клязьму.
  • Атмосферная Георгиевская улица, где можно погрузиться в жизнь и быт уездного города 19 века.
  • Храмы и монастыри, которые расскажут о духовной стороне города.

Во время прогулки вы сможете представить, как выглядел Владимир 1000 лет назад, и насладиться его исторической атмосферой. Это будет не просто экскурсия, а настоящее открытие, которое оставит приятное послевкусие нового знакомства!

Планирование вашей поездки

Я с радостью помогу вам спланировать вашу поездку в этот замечательный город. Если у вас есть вопросы о том, какие места стоит посетить, где можно вкусно поесть или сделать классные фотографии, не стесняйтесь спрашивать! Я уверена, что вы полюбите Владимира так же, как и я.

Заключение

Владимир — это не только древняя столица с белокаменными соборами и великими князьями, но и тихий губернский городок с размеренной жизнью. Я познакомлю вас с этим удивительным местом, и вы откроете для себя его неповторимое очарование!

По субботам в 10:00.

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Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Памятник основателю города - Владимиру Красное Солнышко
  • Успенский собор (без посещения собора)
  • Дмитриевский собор
  • Монумент в честь 850-летия города
  • Парк Липки
  • УЛ.Б. Московская
  • Торговые ряды
  • Дом губернатора («Дом с привидениями»)
  • Старая аптека
  • Ул. Георгиевская
  • Видовые площадки
  • Спасский холм
  • Золотые Ворота
Что включено
  • Услуги гида
Что не входит в цену
  • Вход в Успенский собор (по желанию): 250 руб. /взр., 170 руб. /дет.
Где начинаем и завершаем?
Начало: УЛ.Б. Московская, 54
Завершение: Ул. Дворянская, д. 2
Когда и сколько длится?
Когда: По субботам в 10:00.
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 25 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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