Я расскажу вам о том, как он появился, рос, развивался, о том, какую значительную роль играл Владимир в истории нашей страны, о людях, которые оставили свой след в его истории и о том, как город жил и живёт сейчас.
Описание экскурсии
Владимир — город с тысячелетней историей
Владимир — это удивительное место, где история и современность переплетаются в уникальном единстве. За свою долгую жизнь город прошел через множество трансформаций: от маленькой крепости на окраине до столицы Северо-Восточной Руси, а затем и до губернского городка. Каждый период оставил свой неповторимый след, формируя облик современного Владимира — «города великих воспоминаний и чтимых святынь».
Что вы увидите
- Величественные белокаменные соборы двенадцатого века.
- Уникальные Золотые ворота — визитная карточка города.
- Смотровые площадки с панорамным видом на мещерские просторы и реку Клязьму.
- Атмосферная Георгиевская улица, где можно погрузиться в жизнь и быт уездного города 19 века.
- Храмы и монастыри, которые расскажут о духовной стороне города.
Во время прогулки вы сможете представить, как выглядел Владимир 1000 лет назад, и насладиться его исторической атмосферой. Это будет не просто экскурсия, а настоящее открытие, которое оставит приятное послевкусие нового знакомства!
Планирование вашей поездки
Я с радостью помогу вам спланировать вашу поездку в этот замечательный город. Если у вас есть вопросы о том, какие места стоит посетить, где можно вкусно поесть или сделать классные фотографии, не стесняйтесь спрашивать! Я уверена, что вы полюбите Владимира так же, как и я.
Заключение
Владимир — это не только древняя столица с белокаменными соборами и великими князьями, но и тихий губернский городок с размеренной жизнью. Я познакомлю вас с этим удивительным местом, и вы откроете для себя его неповторимое очарование!
По субботам в 10:00.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Памятник основателю города - Владимиру Красное Солнышко
- Успенский собор (без посещения собора)
- Дмитриевский собор
- Монумент в честь 850-летия города
- Парк Липки
- УЛ.Б. Московская
- Торговые ряды
- Дом губернатора («Дом с привидениями»)
- Старая аптека
- Ул. Георгиевская
- Видовые площадки
- Спасский холм
- Золотые Ворота
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Вход в Успенский собор (по желанию): 250 руб. /взр., 170 руб. /дет.