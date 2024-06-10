Человек эмоционален по природе своей, поэтому впечатления, полученные через призму красоты природы, особенные. Приглашаю вас прогуляться по удивительному месту — Патриаршему саду. Вы оцените красоты зелёного уголка, которые подчёркивают совершенство белокаменной архитектуры древнего города, а я расскажу историю сада и Владимира.

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Цена за 1-6 человек, независимо от числа участников

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Вы увидите губернские храмы 18 века, облепившие берег, и монументальные соборы 12 века. Узнаете, как вся эта красота появилась здесь — на высоком берегу реки Клязьмы. Я расскажу, как город-крепость превратился в город-столицу и чем живёт Владимир сегодня.

Организационные детали

Дополнительные расходы: входной билет в сад — 200 руб. /взрослый, 100 руб. /детский от 7 лет (дети до 7 лет проходят бесплатно). Действует «Пушкинская карта».