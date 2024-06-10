Человек эмоционален по природе своей, поэтому впечатления, полученные через призму красоты природы, особенные. Приглашаю вас прогуляться по удивительному месту — Патриаршему саду.
Вы оцените красоты зелёного уголка, которые подчёркивают совершенство белокаменной архитектуры древнего города, а я расскажу историю сада и Владимира.
Вы оцените красоты зелёного уголка, которые подчёркивают совершенство белокаменной архитектуры древнего города, а я расскажу историю сада и Владимира.
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Вы увидите губернские храмы 18 века, облепившие берег, и монументальные соборы 12 века. Узнаете, как вся эта красота появилась здесь — на высоком берегу реки Клязьмы. Я расскажу, как город-крепость превратился в город-столицу и чем живёт Владимир сегодня.
Организационные детали
Дополнительные расходы: входной билет в сад — 200 руб. /взрослый, 100 руб. /детский от 7 лет (дети до 7 лет проходят бесплатно). Действует «Пушкинская карта».
Выберите удобную дату из расписания
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Театральной площади
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Elena — ваш гид во Владимире
Провёл экскурсии для 1136 туристов
Добрый день! Меня зовут Елена. По образованию я историк, а по профессии — гид. Работаю во Владимире, Боголюбово и городах Золотого кольца. Люблю путешествовать, читать и познавать новое. С радостью поделюсь накопленными знаниями и постараюсь провести экскурсию так, чтобы вам захотелось вернуться в наши края!Задать вопрос
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