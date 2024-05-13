Приглашаю вас на прогулку по историческому центру Владимира. Я расскажу об истории создания и становления города, жизни горожан. Мы увидим памятники белокаменного зодчества XII в. и узнаем их историю.
Описание экскурсии
Вы увидите памятники белокаменного зодчества XII в:
- златоверхий Успенский собор, сохранивший фрески Андрея Рублева;
- Дмитриевский храм с белокаменной резьбой;
- Золотые ворота;
древние Рождественский и Княгинин монастыри. Познакомимся с их историей и историей города Владимира, превратившегося из крепости на берегах Клязьмы в столицу, а из столицы в провинциальный город со своей самобытной атмосферой. Для тех, кто любит необычные экскурсии, приглашаю на вечернюю прогулку по старинным улицам города. Памятники архитектуры особенно загадочно смотрятся вечером — в лучах заката и при вечернем освещении. В стоимость экскурсии включено:.
• услуги гида. Туристы оплачивают самостоятельно:
• посещение музейных экспозиций. Важная информация:
древние Рождественский и Княгинин монастыри. Познакомимся с их историей и историей города Владимира, превратившегося из крепости на берегах Клязьмы в столицу, а из столицы в провинциальный город со своей самобытной атмосферой. Для тех, кто любит необычные экскурсии, приглашаю на вечернюю прогулку по старинным улицам города. Памятники архитектуры особенно загадочно смотрятся вечером — в лучах заката и при вечернем освещении. В стоимость экскурсии включено:.
Прогулка пешеходная, поэтому наденьте одежду по погоде и удобную обувь.
Ежедневно с 9:00 до 21:00
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Соборная площадь
- Смотровые площадки
- Улица Георгиевская
- Золотые ворота
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Входные билеты в музеи
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Соборная площадь города Владимира
Завершение: Золотые ворота
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно с 9:00 до 21:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 45 чел.
Важная информация
- Прогулка пешеходная
- Поэтому наденьте одежду по погоде и удобную обувь
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на последних 30 из 55 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Очень познавательная экскурсия! Всем рекомендую!!! Любовь Кириллова подробно рассказала весь материал, ответила на все вопросы, исключительно вежливый и подготовленный человек. Несмотря на плохую погоду провела экскурсию полностью, была просто на
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A
Экскурсию для нас провела Елене! Впечатления отличные!!!
2,5 часа экскурсии пролетели незаметно и очень познавательно! Елена открыла для нас великолепие древнего Владимира! Географически и хронологически экскурсия построена великолепно! Елена даже предугадывала
2,5 часа экскурсии пролетели незаметно и очень познавательно! Елена открыла для нас великолепие древнего Владимира! Географически и хронологически экскурсия построена великолепно! Елена даже предугадывала
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Е
Любовь спасибо огромное за столь обширный экскурс в историю! Нам было очень интересно!
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И
Мы посетили Владимир 5 ноября. С погодой повезло, с экскурсией тоже! Хотим поблагодарить Гида за очень интересную и позновательную экскурсию. Открыли для себя кучу новых исторических фактов. Любовь оказалась прекрасным рассказчиком, с чувством юмора и приятным позитивным настроем! Рекомендуем!!!!
P. S. Любовь Владимировна, домашнее задание обязательно выполним и отчитаемся)))
P. S. Любовь Владимировна, домашнее задание обязательно выполним и отчитаемся)))
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И
Мы посетили Владимир 5 ноября. С погодой повезло, с экскурсией тоже! Хотим поблагодарить Гида за очень интересную и позновательную экскурсию. Открыли для себя кучу новых исторических фактов. Любовь оказалась прекрасным рассказчиком, с чувством юмора и приятным позитивным настроем! Рекомендуем!!!!
P. S. Любовь Владимировна, домашнее задание обязательно выполним и отчитаемся)))
P. S. Любовь Владимировна, домашнее задание обязательно выполним и отчитаемся)))
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Н
7 августа были во Владимире на экскурсии группой 8 человек. Все остались в полном восторге от экскурсии и от гида. Любовь очень интересный и профессиональный человек, познакомила нас с городом и его историей. Вместо заявленных 3 часов экскурсия длилась почти 4. Спасибо огромное, обязательно еще вернёмся во Владимирскую область.
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