Владимир - столица и провинция

Приглашаю вас на прогулку по историческому центру Владимира

5
1 отзыв
Приглашаю вас на прогулку по историческому центру Владимира.

Я расскажу об истории создания и становления города, жизни горожан.

Мы увидим памятники белокаменного зодчества XII в.

и узнаем их историю.
Владимир - столица и провинция
Владимир - столица и провинция
Владимир - столица и провинция
Владимир - столица и провинция
Владимир - столица и провинция
Владимир - столица и провинция

Что вы увидите 🤩

  • Соборная площадь
  • смотровые площадки
  • улица Георгиевская
  • Золотые ворота.
Что вас ждет

Пешая прогулка по историческому центру города, во время которой увидим памятники белокаменного зодчества XII в:

  • златоверхий Успенский собор, сохранивший фрески Андрея Рублева,
  • Дмитриевский храм с белокаменной резьбой,
  • Золотые ворота,
  • древние Рождественский и Княгинин монастыри.
  • Познакомимся с их историей и историей города Владимира, превратившегося из крепости на берегах Клязьмы в столицу и из столицы в провинциальный город со своей самобытной атмосферой.
  • Для тех, кто любит необычные экскурсии, приглашаю на вечернюю прогулку по старинным улицам города. Памятники архитектуры особенно загадочно смотрятся вечером — в лучах заката и при вечернем освещении.
Важно знать
На прогулке пригодится удобная одежда и обувь.

В стоимость экскурсии включено:

  • услуги гида.

Туристы оплачивают самостоятельно:

  • посещение музейных экспозиций.

Цены на экскурсию

Для группы 1-10 человек
Стандартное предложение
3 000 ₽

Ответы на вопросы

Что входит
  • услуги гида.
Что не входит
  • посещение музейных экспозиций.
Где начинаем и завершаем
Начало: Соборная площадь города Владимира
Завершение: Золотые ворота
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно с 9:00 до 21:00
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос

ежедневно с 9:00 до 21:00

Любовь К.
Любовь К.
Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на них
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Отзывы от посетивших эту экскурсию

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