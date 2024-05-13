Владимир - столица и провинция: прогулка по историческому центру

Необычная экскурсия по Владимиру: белокаменное зодчество и провинциальный город
Приглашаю вас на прогулку по историческому центру Владимира. Я расскажу об истории создания и становления города, жизни горожан. Мы увидим памятники белокаменного зодчества XII в. и узнаем их историю.
4.9
55 отзывов
Владимир - столица и провинция: прогулка по историческому центру
Владимир - столица и провинция: прогулка по историческому центру
Владимир - столица и провинция: прогулка по историческому центру

Описание экскурсии

Вы увидите памятники белокаменного зодчества XII в:

  • златоверхий Успенский собор, сохранивший фрески Андрея Рублева;
  • Дмитриевский храм с белокаменной резьбой;
  • Золотые ворота;
древние Рождественский и Княгинин монастыри. Познакомимся с их историей и историей города Владимира, превратившегося из крепости на берегах Клязьмы в столицу, а из столицы в провинциальный город со своей самобытной атмосферой. Для тех, кто любит необычные экскурсии, приглашаю на вечернюю прогулку по старинным улицам города. Памятники архитектуры особенно загадочно смотрятся вечером — в лучах заката и при вечернем освещении. В стоимость экскурсии включено:.

• услуги гида. Туристы оплачивают самостоятельно:

• посещение музейных экспозиций. Важная информация:

древние Рождественский и Княгинин монастыри. Познакомимся с их историей и историей города Владимира, превратившегося из крепости на берегах Клязьмы в столицу, а из столицы в провинциальный город со своей самобытной атмосферой. Для тех, кто любит необычные экскурсии, приглашаю на вечернюю прогулку по старинным улицам города. Памятники архитектуры особенно загадочно смотрятся вечером — в лучах заката и при вечернем освещении. В стоимость экскурсии включено:.
Прогулка пешеходная, поэтому наденьте одежду по погоде и удобную обувь.

Ежедневно с 9:00 до 21:00

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Соборная площадь
  • Смотровые площадки
  • Улица Георгиевская
  • Золотые ворота
Что включено
  • Услуги гида
Что не входит в цену
  • Входные билеты в музеи
  • Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Соборная площадь города Владимира
Завершение: Золотые ворота
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно с 9:00 до 21:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 45 чел.
Важная информация
  • Прогулка пешеходная
  • Поэтому наденьте одежду по погоде и удобную обувь
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

4.9
Основано на последних 30 из 55 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
51
4
4
3
2
1
А
Очень познавательная экскурсия! Всем рекомендую!!! Любовь Кириллова подробно рассказала весь материал, ответила на все вопросы, исключительно вежливый и подготовленный человек. Несмотря на плохую погоду провела экскурсию полностью, была просто на
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высоте, человек очень эрудированный и подкованный, любит историю своего региона. После завершения экскурсии подсказала дополнительные места для посещения замечательных мест в городе и окрестностях! До своего выбора прочел разные отзывы об экскурсоводе и ее экскурсии, но я ставлю однозначное отлично!!! Профессионал, который «болеет» за свое дело! Всем советую!!!

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A
Экскурсию для нас провела Елене! Впечатления отличные!!!
2,5 часа экскурсии пролетели незаметно и очень познавательно! Елена открыла для нас великолепие древнего Владимира! Географически и хронологически экскурсия построена великолепно! Елена даже предугадывала
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все наши вопросы и "отвечала" на них заранее!:-)
К сожалению, через несколько часов мы уже уезжали из Владимира и подвела погода - пришлось прятаться от дождя, но появилось желание вернутся в город и пройтись по маршруту экскурсии, неспеша пофотографировать, повглядываться подольше…

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Е
Любовь спасибо огромное за столь обширный экскурс в историю! Нам было очень интересно!
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И
Мы посетили Владимир 5 ноября. С погодой повезло, с экскурсией тоже! Хотим поблагодарить Гида за очень интересную и позновательную экскурсию. Открыли для себя кучу новых исторических фактов. Любовь оказалась прекрасным рассказчиком, с чувством юмора и приятным позитивным настроем! Рекомендуем!!!!
P. S. Любовь Владимировна, домашнее задание обязательно выполним и отчитаемся)))
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И
Мы посетили Владимир 5 ноября. С погодой повезло, с экскурсией тоже! Хотим поблагодарить Гида за очень интересную и позновательную экскурсию. Открыли для себя кучу новых исторических фактов. Любовь оказалась прекрасным рассказчиком, с чувством юмора и приятным позитивным настроем! Рекомендуем!!!!
P. S. Любовь Владимировна, домашнее задание обязательно выполним и отчитаемся)))
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Н
7 августа были во Владимире на экскурсии группой 8 человек. Все остались в полном восторге от экскурсии и от гида. Любовь очень интересный и профессиональный человек, познакомила нас с городом и его историей. Вместо заявленных 3 часов экскурсия длилась почти 4. Спасибо огромное, обязательно еще вернёмся во Владимирскую область.
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