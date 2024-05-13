Вы увидите памятники белокаменного зодчества XII в:

златоверхий Успенский собор, сохранивший фрески Андрея Рублева;

Дмитриевский храм с белокаменной резьбой;

Золотые ворота;

древние Рождественский и Княгинин монастыри. Познакомимся с их историей и историей города Владимира, превратившегося из крепости на берегах Клязьмы в столицу, а из столицы в провинциальный город со своей самобытной атмосферой. Для тех, кто любит необычные экскурсии, приглашаю на вечернюю прогулку по старинным улицам города. Памятники архитектуры особенно загадочно смотрятся вечером — в лучах заката и при вечернем освещении. В стоимость экскурсии включено:.

• услуги гида. Туристы оплачивают самостоятельно:

• посещение музейных экспозиций. Важная информация:

древние Рождественский и Княгинин монастыри. Познакомимся с их историей и историей города Владимира, превратившегося из крепости на берегах Клязьмы в столицу, а из столицы в провинциальный город со своей самобытной атмосферой. Для тех, кто любит необычные экскурсии, приглашаю на вечернюю прогулку по старинным улицам города. Памятники архитектуры особенно загадочно смотрятся вечером — в лучах заката и при вечернем освещении. В стоимость экскурсии включено:.

Прогулка пешеходная, поэтому наденьте одежду по погоде и удобную обувь.