Пешая прогулка по историческому центру города, во время которой увидим памятники белокаменного зодчества XII в:
златоверхий Успенский собор, сохранивший фрески Андрея Рублева,
Дмитриевский храм с белокаменной резьбой,
Золотые ворота,
древние Рождественский и Княгинин монастыри.
Познакомимся с их историей и историей города Владимира, превратившегося из крепости на берегах Клязьмы в столицу и из столицы в провинциальный город со своей самобытной атмосферой.
Для тех, кто любит необычные экскурсии, приглашаю на вечернюю прогулку по старинным улицам города. Памятники архитектуры особенно загадочно смотрятся вечером — в лучах заката и при вечернем освещении.
Важно знать
На прогулке пригодится удобная одежда и обувь.
В стоимость экскурсии включено:
услуги гида.
Туристы оплачивают самостоятельно:
посещение музейных экспозиций.
Цены на экскурсию
Для группы 1-10 человек
Стандартное предложение
3 000 ₽
Ответы на вопросы
Что входит
услуги гида.
Что не входит
посещение музейных экспозиций.
Где начинаем и завершаем
Начало: Соборная площадь города Владимира
Завершение: Золотые ворота
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно с 9:00 до 21:00
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.