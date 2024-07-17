Патриарший сад – экскурсии во Владимире

Найдено 3 экскурсии в категории «Патриарший сад» во Владимире, цены от 4 499 ₽. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2024 году
Владимир и Боголюбово в сказаниях и легендах
Пешая
62 отзыва
3 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Владимир и Боголюбово: сказания и легенды древней Руси
Откройте величие древнего Владимира, его соборы и легенды, в индивидуальной экскурсии с личным гидом
Начало: Владимир или Боголюбово
Завтра в 10:00
27 июля в 10:00
7 900 за всё до 5 чел.
Древний Владимир пешком
Пешая
5 отзывов
2 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Древний Владимир пешком
Начало: Улица Дворянская, Д.2. Театральная площадь
Расписание: ежедневно, в любое время с 8:00
Завтра в 08:00
26 июля в 08:00
4 900 за всё до 5 чел.
Жемчужина Владимира - Патриарший сад
Пешая
2 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Жемчужина Владимира - Патриарший сад
Познакомиться с зелёным сердцем города и узнать, как появилась столица княжества
Начало: На Театральной площади
29 июля в 10:00
4 авг в 10:00
4 499 за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • O
    Oleg
    17 июля 2024
    Владимир и Боголюбово в сказаниях и легендах
    Нас встретил гид-экскурсовод Евгений. За три часа экскурсии мы погрузились в историю Владимирской Руси, прогулялись по центру Владимира и прошли пешком по полю до храма Покрова на Нерли. Евгений информативно и увлекательно ведёт экскурсию. Нам очень понравилось.
    Нас встретил гид-экскурсовод ЕвгенийНас встретил гид-экскурсовод ЕвгенийНас встретил гид-экскурсовод Евгений
  • А
    Анастасия
    15 июля 2024
    Владимир и Боголюбово в сказаниях и легендах
    Хочется выразить огромную благодарность экскурсоводу Евгению Фёдорову. Он раскрасил наш визит в город Владимир и наполнил его интереснейшей информацией о
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    городе и Князьях-основателях. Речь понятная, хорошо ложится на слух обычного туриста. Знания глубинные, не заученные туристические тексты. Чувствуется, что человек любит свой город и свою работу и очень доброжелателен к посетителям города. Мы посетили экскурсию большой компанией и все остались максимально довольны. Евгений, спасибо Вам большое!

    Хочется выразить огромную благодарность экскурсоводу Евгению Фёдорову. Он раскрасил наш визит в город Владимир и наполнил
  • А
    Алёна
    7 июля 2024
    Владимир и Боголюбово в сказаниях и легендах
    Взяли с увеличением на 5 часов экск-ю. Проводила экскурсию Марина, это было превосходно. Получили огромный объем информации, много нового узнали.
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    Окунулись в прекрасное, профессиональное и интересное сопровождение от Марины по дороге на Нерли и назад до Владимира. Очень приятно быть в сопровождении гида, которого знают все на каждой остановке нашего пути. Спасибо за чудесные выходные - это было превосходно и максимально интересно для нас. Рекомендую от всей души данную экскурсию и Марину в сопровождение, не пожалеете.

  • Е
    Евгения
    23 октября 2023
    Древний Владимир пешком
    Экскурсия очень понравилась. Интересное переплетение древней истории города и более близких к нам дней. Программа и маршрут вышли подробными и увлекательными. Рекомендуем экскурсию с Корнеем!
  • О
    Ольга
    13 августа 2023
    Древний Владимир пешком
    Узнали от Корнея много интересной информации, исторических фактов в ходе прекрасной прогулки. Нам рассказали, что находится в каждом музее, чтобы затем могли выбрать и посетить. 2 часа прошли незаметно, вернулись бы снова на данную экскурсию.
  • Ш
    Шмелева
    11 августа 2023
    Древний Владимир пешком
    Экскурсия с Корнеем нам понравилась. По пути делали остановки, куда хотели зайти, в магазинчик, в туалет)) без проблем. Корней спокойно нас ждал, не торопил. Гуляли спокойно и узнали много нового. Гид молодец!

Ответы на вопросы от путешественников по Владимиру в категории «Патриарший сад»

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В июле 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Владимир и Боголюбово в сказаниях и легендах
  2. Древний Владимир пешком
  3. Жемчужина Владимира - Патриарший сад
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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июле:
  1. Дмитриевский собор
  2. Успенский Собор
  3. Золотые Ворота
  4. Самое главное
  5. Соборная площадь
  6. Церковь Покрова на Нерли
  7. Водонапорная башня
  8. Театральная площадь
  9. Козлов Вал
  10. Большая Московская Улица
Сколько стоит экскурсия по Владимиру в июле 2024
Сейчас во Владимире в категории "Патриарший сад" можно забронировать 3 экскурсии от 4 499 до 7 900. Туристы уже оставили гидам 67 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
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