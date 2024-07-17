3 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Владимир и Боголюбово: сказания и легенды древней Руси
Откройте величие древнего Владимира, его соборы и легенды, в индивидуальной экскурсии с личным гидом
Начало: Владимир или Боголюбово
Завтра в 10:00
27 июля в 10:00
7 900₽ за всё до 5 чел.
2 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Древний Владимир пешком
Начало: Улица Дворянская, Д.2. Театральная площадь
Расписание: ежедневно, в любое время с 8:00
Завтра в 08:00
26 июля в 08:00
4 900₽ за всё до 5 чел.
2 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Жемчужина Владимира - Патриарший сад
Познакомиться с зелёным сердцем города и узнать, как появилась столица княжества
Начало: На Театральной площади
29 июля в 10:00
4 авг в 10:00
4 499₽ за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- OOleg17 июля 2024Нас встретил гид-экскурсовод Евгений. За три часа экскурсии мы погрузились в историю Владимирской Руси, прогулялись по центру Владимира и прошли пешком по полю до храма Покрова на Нерли. Евгений информативно и увлекательно ведёт экскурсию. Нам очень понравилось.
- ААнастасия15 июля 2024Хочется выразить огромную благодарность экскурсоводу Евгению Фёдорову. Он раскрасил наш визит в город Владимир и наполнил его интереснейшей информацией о
- ААлёна7 июля 2024Взяли с увеличением на 5 часов экск-ю. Проводила экскурсию Марина, это было превосходно. Получили огромный объем информации, много нового узнали.
- ЕЕвгения23 октября 2023Экскурсия очень понравилась. Интересное переплетение древней истории города и более близких к нам дней. Программа и маршрут вышли подробными и увлекательными. Рекомендуем экскурсию с Корнеем!
- ООльга13 августа 2023Узнали от Корнея много интересной информации, исторических фактов в ходе прекрасной прогулки. Нам рассказали, что находится в каждом музее, чтобы затем могли выбрать и посетить. 2 часа прошли незаметно, вернулись бы снова на данную экскурсию.
- ШШмелева11 августа 2023Экскурсия с Корнеем нам понравилась. По пути делали остановки, куда хотели зайти, в магазинчик, в туалет)) без проблем. Корней спокойно нас ждал, не торопил. Гуляли спокойно и узнали много нового. Гид молодец!
Ответы на вопросы от путешественников по Владимиру в категории «Патриарший сад»
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