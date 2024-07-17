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Окунулись в прекрасное, профессиональное и интересное сопровождение от Марины по дороге на Нерли и назад до Владимира. Очень приятно быть в сопровождении гида, которого знают все на каждой остановке нашего пути. Спасибо за чудесные выходные - это было превосходно и максимально интересно для нас. Рекомендую от всей души данную экскурсию и Марину в сопровождение, не пожалеете.