За наше путешествие мы познакомимся с историей Владимирского края. Увидим Соборы практически с девятивековым прошлым. Самые интересные и уютные места древнего города.
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00
Описание экскурсии
Приглашаем вас на увлекательное путешествие по музеям и древним улицам города Владимира, где история оживает на каждом шагу! Что вас ждёт:• Исторический музей — начнём экскурсию с погружения в прошлое края, познакомимся с археологическими находками, которые расскажут о древней истории Владимира.
- Дмитриевский собор — полюбуемся уникальной белокаменной архитектурой и загадочной каменной резьбой, сохранившейся с древних времён.
- Успенский собор — откроем для себя чудеса этого архитектурного шедевра, фрески 12-19 веков, древний некрополь и легенды, живущие под сводами собора.
- Соборная площадь — сердце города, где мы увидим величественные памятники архитектуры и монументальные произведения искусства.
- Прогулка по Большой Московской и Георгиевской улицам — уголки прошлого, сохранившиеся в современном городе, перенесут вас во времена губернского Владимира.
- Старая Башня или Красная церковь (на выбор) — завершающая остановка экскурсии, где мы погрузимся в атмосферу губернского Владимира.
Золотые Ворота — финальная точка нашего путешествия, въезд в древний Владимир, овеянный историей. Присоединяйтесь к нам, чтобы открыть для себя удивительный мир средневекового и губернского Владимира, его легенды, архитектуру и незабываемую атмосферу! Важная информация:.
Золотые Ворота — финальная точка нашего путешествия, въезд в древний Владимир, овеянный историей. Присоединяйтесь к нам, чтобы открыть для себя удивительный мир средневекового и губернского Владимира, его легенды, архитектуру и незабываемую атмосферу! Важная информация:.
• Золотые Ворота — финальная точка нашего путешествия, въезд в древний Владимир, овеянный историей. Присоединяйтесь к нам, чтобы открыть для себя удивительный мир средневекового и губернского Владимира, его легенды, архитектуру и незабываемую атмосферу! Важная информация:
- Эта экскурсия для тех впервые приехал в наш город и для тех кто уже бывал.
- Экскурсия, которая будет максимально комфортна в непогоду.
- Одеваемся по погоде. Обувь удобная.
ежедневно
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Исторический музей
- Дмитриевский Собор
- Успенский Собор
- Соборная площадь, сердце города Владимира
- Памятники архитектуры и монументальные
- Большая Московская и Георгиевская улицы
- Старая Башня или Красная церковь (по выбору)
- Золотые Ворота, въезд в древний Владимир
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Ул. Большая Московская, д. 64
Завершение: Ул. Дворянская, д. 2
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Важная информация
- Одеваемся по погоде. Обувь удобная
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
N
Nikolaj
2 янв 2025
Похожие экскурсии из Владимира
2 часа
Групповая
до 20 чел.
Владимир в историях и лицах: групповая экскурсия по городу
Познакомьтесь с Владимиром двух эпох: средневековой столицей и губернским городом. Увидите белокаменные соборы, Золотые ворота и узнаете городские легенды
Начало: На Театральной площади
Завтра в 11:00
22 фев в 11:00
1000₽ за человека
2 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Знакомьтесь, Владимир
Владимирские достопримечательности: Золотые ворота, Успенский собор и водонапорная башня. Захватывающие виды с четырех смотровых площадок
Сегодня в 19:30
Завтра в 08:00
4000₽ за всё до 5 чел.
2 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Владимир: предания глубокой старины
Погрузиться во времена древней Руси во Владимире и Боголюбово
Начало: Уточняется
29 мар в 10:00
1 апр в 17:00
4200₽ за всё до 4 чел.