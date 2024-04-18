И Ирина Владимирское княжество: двухдневный тур по Владимирской области Впечатления выше всяких похвал! Я впервые путешествовала по этому маршруту. Все экскурсоводы в городах по маршруту очень профессионально проводили экскурсии. Получила огромный объем ценной исторической информации. Гостиницами и питанием очень довольна. СПАСИБО!

С Сабанчиева Владимирское княжество: двухдневный тур по Владимирской области Здравствуйте! Тур очень понравился. Гиды все рассказывали очень интересно. Гостиничные номера чистые,персонал вежливый. Еда была такая,как будто к бабушке приехали в гости,т. е все было вкусно. Только один минус. Окна нашего автобуса были грязными и через грязные стекла было неприятно смотреть,когда гид предлагал, на что то обратить внимание. У других автобусов были чистые. Вот это единственный неприятный момент. Спасибо большое за организацию. Думаю,что буду ещё пользоваться услугами вашей фирмы.

Н Нудель Владимирское княжество: двухдневный тур по Владимирской области Поездка прошла благополучно. Все мероприятия, заявленные в описании тура, были выполнены.

А Александра Тур-перезагрузка: трип из Владимира в Суздаль на 2 дня Хорошо организованная поездка, охватывающая Владимир, Боголюбово и Суздаль. Для первого знакомства с этими местами - идельно. Гид Татьяна - очень душевный и приятный человек. Рекомендую этот тур для настоящей перезагрузки от больших городов.

И Ирена Новый год во Владимире. Города Золотого кольца и зимние чудеса Замечаний по организации тура по размещению (проживанию в отелях), питанию, транспортному и экскурсионному обслуживанию у меня нет. Завтраки в отелях были скромные, но никто голодным не остался, а вот 5 обедов во все дни тура были в ресторанах, после пробежек по морозу вкусный горячий обед очень нас всех радовал! Водитель Григорий - профессионал, ехать с ним было спокойно и надежно, везде успевали вовремя. Гид Елена Петровна вела свой рассказ не только на пешеходных и обзорных экскурсиях, но и в автобусе на протяжении всех переездов по трассе между городами, а также заботилась о нашем комфорте и после экскурсий пересчитывала нас как цыплят, чтобы никто не потерялся в чужом городе)) Спасибо организаторам Большой Страны, буду рекомендовать вас своим друзьям.

С Семыкин Новый год во Владимире. Города Золотого кольца и зимние чудеса Спасибо "Большой Стране" и принимающей стороне.

Т Ткачева Новый год во Владимире. Города Золотого кольца и зимние чудеса Все хорошо. Возили, кормили, проживание, все понравилось

Т Ткачева Новогодние барские забавы в городах Золотого кольца Хорошо провели время в новогодние праздники, и морозы не помешали, дни были солнечные, получили массу впечатлений познавая историю России, а не поглощая новогодние салаты. Особая благодарность нашему сопровождающему гиду Илье! Ненавязчиво рассказал, показал, фотографировал, сопровождая нашу разновозрастных группу. Без потерь, живые и здоровые вернулись домой. Сижу на февраль выбираю тур. Нам понравилось.

О Ольга Тур-перезагрузка: трип из Владимира в Суздаль на 2 дня У меня был тур Владимир, Суздаль. Всё понравилось. Большое спасибо, экскурсоводу Татьяне за интесное повествование и тёплый приём.

Е Екатерина Новый год во Владимире. Новогодние приключения в сердце Золотого Кольца Очень хорошая экскурсия по Владимиру - показали как обязательные туристические объекты - Успенский и Дмитровский соборы, Золотые ворота (сейчас на реставрации, увы), так и необычные небольшие достопримечательности, которые часто можно увидеть только во время самостоятельных прогулок. ГРК "Русская деревня" выше всяких похвал: аниматоры молодцы, Новый год весёлый и душевный. Суздаля было очень мало, но снижать оценку за это не буду, так как в целом всё понравилось.

К Капуста Новогодние барские забавы в городах Золотого кольца Выражаю благодарность организаторам и вдохновителям маршрута "Барские забавы", который проходил с 3-5 января 2024 года по городам Золотого кольца. Интересная программа, эрудированные экскурсоводы по всему путешествию, замечательный гид Илья Лавров. Всё было продумано и предусмотрено. Не смотря на морозную погоду впечатления от поездки остались самые тёплые! Большое спасибо!!!

Е Елена Новогодние барские забавы в городах Золотого кольца Впечатления хорошие, несмотря на морозы. Все понравилось. Гид Илья очень внимательный, заботливый и интересно все рассказывал. Подпортило впечатление экскурсовод во Владимире. Опоздала минут на 40 и потом бегом по Европе. Люди постарше не успевали.

А Алла Ремёсла земли русской в Ивановской и Владимирской областях. Учимся мастерству Удивили маленькие города Палех и Шуя необычайной красоты соборы, музеи, чудесный мастер класс по росписи броши.

О Оксана Ремёсла земли русской в Ивановской и Владимирской областях. Учимся мастерству Добрый день. Спасибо за поездку. Поездка была очень содержательная и интересная как для взрослого так и для ребёнка. Очень грамотное построение данного тура "Ремесла земли русской" в виде мастер классов. Меня привлекли поехать в этот тур и взять с собой ребёнка именно мастер классы. Одно дело послушать гида, тогда в большей мере от путешествия остаются воспоминания в фотографиях. А здесь и информации много интересной и собственными руками попробовали многое сделать. Таких туров нужно делать больше и именно для детей. Нам взрослым интересен этот тур, то что мы прожили с рядом с этими лаковыми шкатулками, деревянными игрушками. А для детей - их нужно научить, им нужно сохранить наше народное творчество.

Т Татьяна Ремёсла земли русской в Ивановской и Владимирской областях. Учимся мастерству Ездила я от турагентства "Большая Страна". Они - молодцы, достойные похвалы и процветания!

Л Лилия Тур-перезагрузка: трип из Владимира в Суздаль на 2 дня Название говорит само за себя. Действительно перезагрузка, которая получилась на отлично! Прекрасная организация тура, все спланировано от и до, начиная от маршрута с водителем и заканчивая экскурсионной программой. У нас были прекрасные гиды Ольга и Лариса, слушать их и гулять по живописным местам - одно удовольствие, с ними очень комфортно и интересно. Маршруты очень красивые и наполненные историей. Мы получили очень много приятных впечатлений. Думаем вернуться в эти места еще. Спасибо большое всем, кто принимал участие в организации этой экскурсии!!! С удовольствием порекомендую тур своим друзьям и знакомым!