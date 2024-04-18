Авторские туры по Владимирской области

Туры в городах Владимирской области

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Индивидуальные экскурсии

По взмаху дирижёрской палочки. Изысканные выходные в Суздале под музыкальный аккомпанемент
По взмаху дирижёрской палочки. Изысканные выходные в Суздале под музыкальный аккомпанемент
105000
за чел.
Насладиться музыкой на природе и в исторических локациях и пообщаться со звёздами мировой сцены
Суздаль
Выходные-перезагрузка на реке Шерна: сплав на байдарках
Выходные-перезагрузка на реке Шерна: сплав на байдарках
10500
за чел.
Полюбоваться заливными лугами и берегами со смешанным лесом, искупаться и посидеть у костра
Киржач
«Суздальские потешки» для всей семьи
«Суздальские потешки» для всей семьи
12999
за чел.
Весёлая поездка с играми и русскими сладостями к старинным друзьям
Суздаль
Древние уголки Владимира и Суздаля вместе с историком
Древние уголки Владимира и Суздаля вместе с историком
4
1 отзыв
12000
за чел.
Увидеть вживую то, что проходят на уроках истории, и насладиться размеренностью древнего города
Владимир
Тур-перезагрузка: трип из Владимира в Суздаль на 2 дня
Тур-перезагрузка: трип из Владимира в Суздаль на 2 дня
4.9
7 отзывов
20900
за чел.
Увидеть церковь Покрова на Нерли, побывать в крестьянской избе и отдохнуть от повседневных забот
Владимир

Групповые экскурсии

По взмаху дирижёрской палочки. Изысканные выходные в Суздале под музыкальный аккомпанемент
По взмаху дирижёрской палочки. Изысканные выходные в Суздале под музыкальный аккомпанемент
105000
за чел.
Насладиться музыкой на природе и в исторических локациях и пообщаться со звёздами мировой сцены
Суздаль
Выходные-перезагрузка на реке Шерна: сплав на байдарках
Выходные-перезагрузка на реке Шерна: сплав на байдарках
10500
за чел.
Полюбоваться заливными лугами и берегами со смешанным лесом, искупаться и посидеть у костра
Киржач
«Суздальские потешки» для всей семьи
«Суздальские потешки» для всей семьи
12999
за чел.
Весёлая поездка с играми и русскими сладостями к старинным друзьям
Суздаль
Древние уголки Владимира и Суздаля вместе с историком
Древние уголки Владимира и Суздаля вместе с историком
4
1 отзыв
12000
за чел.
Увидеть вживую то, что проходят на уроках истории, и насладиться размеренностью древнего города
Владимир
Тур-перезагрузка: трип из Владимира в Суздаль на 2 дня
Тур-перезагрузка: трип из Владимира в Суздаль на 2 дня
4.9
7 отзывов
20900
за чел.
Увидеть церковь Покрова на Нерли, побывать в крестьянской избе и отдохнуть от повседневных забот
Владимир

Водные прогулки

Выходные-перезагрузка на реке Шерна: сплав на байдарках
Выходные-перезагрузка на реке Шерна: сплав на байдарках
10500
за чел.
Полюбоваться заливными лугами и берегами со смешанным лесом, искупаться и посидеть у костра
Киржач

Туры на автомобиле

Древние уголки Владимира и Суздаля вместе с историком
Древние уголки Владимира и Суздаля вместе с историком
4
1 отзыв
12000
за чел.
Увидеть вживую то, что проходят на уроках истории, и насладиться размеренностью древнего города
Владимир

Экскурсионные туры на несколько дней

По взмаху дирижёрской палочки. Изысканные выходные в Суздале под музыкальный аккомпанемент
По взмаху дирижёрской палочки. Изысканные выходные в Суздале под музыкальный аккомпанемент
105000
за чел.
Насладиться музыкой на природе и в исторических локациях и пообщаться со звёздами мировой сцены
Суздаль
Выходные-перезагрузка на реке Шерна: сплав на байдарках
Выходные-перезагрузка на реке Шерна: сплав на байдарках
10500
за чел.
Полюбоваться заливными лугами и берегами со смешанным лесом, искупаться и посидеть у костра
Киржач
Владимирское княжество: двухдневный тур по Владимирской области
Владимирское княжество: двухдневный тур по Владимирской области
4.7
3 отзыва
от
9350
за чел.
В этом туре Вы увидите жемчужины Владимирской области: города Владимир и Суздаль, поселок Боголюбово и село Кидекша. Уникальная старинная архитектура,...
Владимир
Владимир - Суздаль и не только! Экскурсионный тур
Владимир - Суздаль и не только! Экскурсионный тур
18900
за чел.
Побываем сразу в двух древнерусских городах — Владимире и Суздале, погрузимся в их архитектуру и историю. А еще полюбуемся красотой старинной церкви П...
Владимир
Старый добрый Новый год в настоящей деревне в русских традициях
Старый добрый Новый год в настоящей деревне в русских традициях
4.7
3 отзыва
16200
за чел.
Приглашаем Вас окунуться в праздничную атмосферу небольшой русской деревеньки, где вас ждёт щедрая, колоритная и совершенно необыкновенная новогодняя ...
Ковров
Новый год во Владимире. Новогодние приключения в сердце Золотого Кольца
Новый год во Владимире. Новогодние приключения в сердце Золотого Кольца
4.7
3 отзыва
от
37900
за чел.
С нами вы откроете величие истории и волшебство новогодних чудес! Мы отправимся в увлекательное путешествие во времени, погрузившись в мир белокаменны...
Владимир
Новый год во Владимире. Города Золотого кольца и зимние чудеса
Новый год во Владимире. Города Золотого кольца и зимние чудеса
4.7
3 отзыва
от
16900
за чел.
Открывайте с нами чудеса истории и волшебство Нового года! Мы отправимся в путешествие во времени среди белокаменных соборов и архитектурных шедевров ...
Владимир
Новогодние барские забавы в городах Золотого кольца
Новогодние барские забавы в городах Золотого кольца
4.7
3 отзыва
от
21900
за чел.
Приглашаем вас в красивейший новогодний тур по городам Золотого кольца. Вы увидите самые яркие памятники древнерусской истории, старинные города Алекс...
Владимир
Новый год во Владимире
Новый год во Владимире
4.7
3 отзыва
от
31900
за чел.
Новый год — замечательное время для путешествий! В туре по двум городам Золотого кольца Вы прекрасно проведете время благодаря насыщенной программе и ...
Владимир

Последние отзывы о турах по Владимирской области

  • И
    Ирина
    18 апреля 2024
    Владимирское княжество: двухдневный тур по Владимирской области
    Впечатления выше всяких похвал! Я впервые путешествовала по этому маршруту. Все экскурсоводы в городах по маршруту очень профессионально проводили экскурсии. Получила огромный объем ценной исторической информации. Гостиницами и питанием очень довольна. СПАСИБО!
  • С
    Сабанчиева
    14 марта 2024
    Владимирское княжество: двухдневный тур по Владимирской области
    Здравствуйте! Тур очень понравился. Гиды все рассказывали очень интересно. Гостиничные номера чистые,персонал вежливый. Еда была такая,как будто к бабушке приехали в гости,т. е все было вкусно. Только один минус. Окна нашего автобуса были грязными и через грязные стекла было неприятно смотреть,когда гид предлагал, на что то обратить внимание. У других автобусов были чистые. Вот это единственный неприятный момент. Спасибо большое за организацию. Думаю,что буду ещё пользоваться услугами вашей фирмы.
  • Н
    Нудель
    13 марта 2024
    Владимирское княжество: двухдневный тур по Владимирской области
    Поездка прошла благополучно. Все мероприятия, заявленные в описании тура, были выполнены.
  • А
    Александра
    24 февраля 2024
    Тур-перезагрузка: трип из Владимира в Суздаль на 2 дня
    Хорошо организованная поездка, охватывающая Владимир, Боголюбово и Суздаль. Для первого знакомства с этими местами - идельно. Гид Татьяна - очень душевный и приятный человек. Рекомендую этот тур для настоящей перезагрузки от больших городов.
  • И
    Ирена
    22 января 2024
    Новый год во Владимире. Города Золотого кольца и зимние чудеса
    Замечаний по организации тура по размещению (проживанию в отелях), питанию, транспортному и экскурсионному обслуживанию у меня нет. Завтраки в отелях были скромные, но никто голодным не остался, а вот 5 обедов во все дни тура были в ресторанах, после пробежек по морозу вкусный горячий обед очень нас всех радовал! Водитель Григорий - профессионал, ехать с ним было спокойно и надежно, везде успевали вовремя. Гид Елена Петровна вела свой рассказ не только на пешеходных и обзорных экскурсиях, но и в автобусе на протяжении всех переездов по трассе между городами, а также заботилась о нашем комфорте и после экскурсий пересчитывала нас как цыплят, чтобы никто не потерялся в чужом городе)) Спасибо организаторам Большой Страны, буду рекомендовать вас своим друзьям.
    Замечаний по организации тура по размещению (проживанию в отелях), питанию, транспортному и экскурсионному обслуживанию у меняЗамечаний по организации тура по размещению (проживанию в отелях), питанию, транспортному и экскурсионному обслуживанию у меняЗамечаний по организации тура по размещению (проживанию в отелях), питанию, транспортному и экскурсионному обслуживанию у меняЗамечаний по организации тура по размещению (проживанию в отелях), питанию, транспортному и экскурсионному обслуживанию у меняЗамечаний по организации тура по размещению (проживанию в отелях), питанию, транспортному и экскурсионному обслуживанию у меняЗамечаний по организации тура по размещению (проживанию в отелях), питанию, транспортному и экскурсионному обслуживанию у меняЗамечаний по организации тура по размещению (проживанию в отелях), питанию, транспортному и экскурсионному обслуживанию у меняЗамечаний по организации тура по размещению (проживанию в отелях), питанию, транспортному и экскурсионному обслуживанию у меняЗамечаний по организации тура по размещению (проживанию в отелях), питанию, транспортному и экскурсионному обслуживанию у меняЗамечаний по организации тура по размещению (проживанию в отелях), питанию, транспортному и экскурсионному обслуживанию у меня
  • С
    Семыкин
    21 января 2024
    Новый год во Владимире. Города Золотого кольца и зимние чудеса
    Спасибо "Большой Стране" и принимающей стороне.
  • Т
    Ткачева
    16 января 2024
    Новый год во Владимире. Города Золотого кольца и зимние чудеса
    Все хорошо. Возили, кормили, проживание, все понравилось
  • Т
    Ткачева
    16 января 2024
    Новогодние барские забавы в городах Золотого кольца
    Хорошо провели время в новогодние праздники, и морозы не помешали, дни были солнечные, получили массу впечатлений познавая историю России, а не поглощая новогодние салаты. Особая благодарность нашему сопровождающему гиду Илье! Ненавязчиво рассказал, показал, фотографировал, сопровождая нашу разновозрастных группу. Без потерь, живые и здоровые вернулись домой. Сижу на февраль выбираю тур. Нам понравилось.
  • О
    Ольга
    11 января 2024
    Тур-перезагрузка: трип из Владимира в Суздаль на 2 дня
    У меня был тур Владимир, Суздаль. Всё понравилось. Большое спасибо, экскурсоводу Татьяне за интесное повествование и тёплый приём.
  • Е
    Екатерина
    11 января 2024
    Новый год во Владимире. Новогодние приключения в сердце Золотого Кольца
    Очень хорошая экскурсия по Владимиру - показали как обязательные туристические объекты - Успенский и Дмитровский соборы, Золотые ворота (сейчас на реставрации, увы), так и необычные небольшие достопримечательности, которые часто можно увидеть только во время самостоятельных прогулок. ГРК "Русская деревня" выше всяких похвал: аниматоры молодцы, Новый год весёлый и душевный. Суздаля было очень мало, но снижать оценку за это не буду, так как в целом всё понравилось.
  • К
    Капуста
    11 января 2024
    Новогодние барские забавы в городах Золотого кольца
    Выражаю благодарность организаторам и вдохновителям маршрута "Барские забавы", который проходил с 3-5 января 2024 года по городам Золотого кольца. Интересная программа, эрудированные экскурсоводы по всему путешествию, замечательный гид Илья Лавров. Всё было продумано и предусмотрено. Не смотря на морозную погоду впечатления от поездки остались самые тёплые! Большое спасибо!!!
    Выражаю благодарность организаторам и вдохновителям маршрута &quot;Барские забавы&quot;, который проходил с 3-5 января 2024 года поВыражаю благодарность организаторам и вдохновителям маршрута &quot;Барские забавы&quot;, который проходил с 3-5 января 2024 года поВыражаю благодарность организаторам и вдохновителям маршрута &quot;Барские забавы&quot;, который проходил с 3-5 января 2024 года поВыражаю благодарность организаторам и вдохновителям маршрута &quot;Барские забавы&quot;, который проходил с 3-5 января 2024 года поВыражаю благодарность организаторам и вдохновителям маршрута &quot;Барские забавы&quot;, который проходил с 3-5 января 2024 года поВыражаю благодарность организаторам и вдохновителям маршрута &quot;Барские забавы&quot;, который проходил с 3-5 января 2024 года по
  • Е
    Елена
    11 января 2024
    Новогодние барские забавы в городах Золотого кольца
    Впечатления хорошие, несмотря на морозы. Все понравилось. Гид Илья очень внимательный, заботливый и интересно все рассказывал. Подпортило впечатление экскурсовод во Владимире. Опоздала минут на 40 и потом бегом по Европе. Люди постарше не успевали.
  • А
    Алла
    11 января 2024
    Ремёсла земли русской в Ивановской и Владимирской областях. Учимся мастерству
    Удивили маленькие города Палех и Шуя необычайной красоты соборы, музеи, чудесный мастер класс по росписи броши.
    Удивили маленькие города Палех и Шуя необычайной красоты соборы, музеи, чудесный мастер класс по росписи брошиУдивили маленькие города Палех и Шуя необычайной красоты соборы, музеи, чудесный мастер класс по росписи брошиУдивили маленькие города Палех и Шуя необычайной красоты соборы, музеи, чудесный мастер класс по росписи брошиУдивили маленькие города Палех и Шуя необычайной красоты соборы, музеи, чудесный мастер класс по росписи броши
  • О
    Оксана
    7 ноября 2023
    Ремёсла земли русской в Ивановской и Владимирской областях. Учимся мастерству
    Добрый день. Спасибо за поездку. Поездка была очень содержательная и интересная как для взрослого так и для ребёнка. Очень грамотное построение данного тура "Ремесла земли русской" в виде мастер классов. Меня привлекли поехать в этот тур и взять с собой ребёнка именно мастер классы. Одно дело послушать гида, тогда в большей мере от путешествия остаются воспоминания в фотографиях. А здесь и информации много интересной и собственными руками попробовали многое сделать. Таких туров нужно делать больше и именно для детей. Нам взрослым интересен этот тур, то что мы прожили с рядом с этими лаковыми шкатулками, деревянными игрушками. А для детей - их нужно научить, им нужно сохранить наше народное творчество.
  • Т
    Татьяна
    7 ноября 2023
    Ремёсла земли русской в Ивановской и Владимирской областях. Учимся мастерству
    Ездила я от турагентства "Большая Страна". Они - молодцы, достойные похвалы и процветания!
    Ездила я от турагентства &quot;Большая Страна&quot;. Они - молодцы, достойные похвалы и процветания!Ездила я от турагентства &quot;Большая Страна&quot;. Они - молодцы, достойные похвалы и процветания!Ездила я от турагентства &quot;Большая Страна&quot;. Они - молодцы, достойные похвалы и процветания!Ездила я от турагентства &quot;Большая Страна&quot;. Они - молодцы, достойные похвалы и процветания!Ездила я от турагентства &quot;Большая Страна&quot;. Они - молодцы, достойные похвалы и процветания!Ездила я от турагентства &quot;Большая Страна&quot;. Они - молодцы, достойные похвалы и процветания!Ездила я от турагентства &quot;Большая Страна&quot;. Они - молодцы, достойные похвалы и процветания!Ездила я от турагентства &quot;Большая Страна&quot;. Они - молодцы, достойные похвалы и процветания!Ездила я от турагентства &quot;Большая Страна&quot;. Они - молодцы, достойные похвалы и процветания!Ездила я от турагентства &quot;Большая Страна&quot;. Они - молодцы, достойные похвалы и процветания!
  • Л
    Лилия
    30 сентября 2023
    Тур-перезагрузка: трип из Владимира в Суздаль на 2 дня
    Название говорит само за себя. Действительно перезагрузка, которая получилась на отлично! Прекрасная организация тура, все спланировано от и до, начиная от маршрута с водителем и заканчивая экскурсионной программой. У нас были прекрасные гиды Ольга и Лариса, слушать их и гулять по живописным местам - одно удовольствие, с ними очень комфортно и интересно. Маршруты очень красивые и наполненные историей. Мы получили очень много приятных впечатлений. Думаем вернуться в эти места еще. Спасибо большое всем, кто принимал участие в организации этой экскурсии!!! С удовольствием порекомендую тур своим друзьям и знакомым!
    Название говорит само за себя. Действительно перезагрузка, которая получилась на отлично! Прекрасная организация тура, все спланированоНазвание говорит само за себя. Действительно перезагрузка, которая получилась на отлично! Прекрасная организация тура, все спланированоНазвание говорит само за себя. Действительно перезагрузка, которая получилась на отлично! Прекрасная организация тура, все спланированоНазвание говорит само за себя. Действительно перезагрузка, которая получилась на отлично! Прекрасная организация тура, все спланированоНазвание говорит само за себя. Действительно перезагрузка, которая получилась на отлично! Прекрасная организация тура, все спланированоНазвание говорит само за себя. Действительно перезагрузка, которая получилась на отлично! Прекрасная организация тура, все спланированоНазвание говорит само за себя. Действительно перезагрузка, которая получилась на отлично! Прекрасная организация тура, все спланированоНазвание говорит само за себя. Действительно перезагрузка, которая получилась на отлично! Прекрасная организация тура, все спланировано
  • Л
    Любовь
    27 февраля 2023
    Древние уголки Владимира и Суздаля вместе с историком
    Хотелось бы в наше неустойчивое время услышать конкретную версию историка на ушедшие в старину факты. Выслушивать многочисленные версии в медленном исполнении утомительно и обывателям не нужно. Воспринимается та версия, которая звучит энергично и уверенно
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