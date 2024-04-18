Туры в городах Владимирской области
Выберите город в котором хотите забронировать экскурсионный тур во Владимирской области или из которого хотите отправиться в регион с частным гидом.
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Индивидуальные экскурсии
105000
₽
за чел.
Насладиться музыкой на природе и в исторических локациях и пообщаться со звёздами мировой сцены
10500
₽
за чел.
Полюбоваться заливными лугами и берегами со смешанным лесом, искупаться и посидеть у костра
12999
₽
за чел.
Весёлая поездка с играми и русскими сладостями к старинным друзьям
4
1 отзыв
12000
₽
за чел.
Увидеть вживую то, что проходят на уроках истории, и насладиться размеренностью древнего города
4.9
7 отзывов
20900
₽
за чел.
Увидеть церковь Покрова на Нерли, побывать в крестьянской избе и отдохнуть от повседневных забот
Групповые экскурсии
105000
₽
за чел.
Насладиться музыкой на природе и в исторических локациях и пообщаться со звёздами мировой сцены
10500
₽
за чел.
Полюбоваться заливными лугами и берегами со смешанным лесом, искупаться и посидеть у костра
12999
₽
за чел.
Весёлая поездка с играми и русскими сладостями к старинным друзьям
4
1 отзыв
12000
₽
за чел.
Увидеть вживую то, что проходят на уроках истории, и насладиться размеренностью древнего города
4.9
7 отзывов
20900
₽
за чел.
Увидеть церковь Покрова на Нерли, побывать в крестьянской избе и отдохнуть от повседневных забот
Водные прогулки
10500
₽
за чел.
Полюбоваться заливными лугами и берегами со смешанным лесом, искупаться и посидеть у костра
Туры на автомобиле
4
1 отзыв
12000
₽
за чел.
Увидеть вживую то, что проходят на уроках истории, и насладиться размеренностью древнего города
Экскурсионные туры на несколько дней
105000
₽
за чел.
Насладиться музыкой на природе и в исторических локациях и пообщаться со звёздами мировой сцены
10500
₽
за чел.
Полюбоваться заливными лугами и берегами со смешанным лесом, искупаться и посидеть у костра
4.7
3 отзыва
от
9350
₽
за чел.
В этом туре Вы увидите жемчужины Владимирской области: города Владимир и Суздаль, поселок Боголюбово и село Кидекша. Уникальная старинная архитектура,...
18900
₽
за чел.
Побываем сразу в двух древнерусских городах — Владимире и Суздале, погрузимся в их архитектуру и историю. А еще полюбуемся красотой старинной церкви П...
4.7
3 отзыва
16200
₽
за чел.
Приглашаем Вас окунуться в праздничную атмосферу небольшой русской деревеньки, где вас ждёт щедрая, колоритная и совершенно необыкновенная новогодняя ...
4.7
3 отзыва
от
37900
₽
за чел.
С нами вы откроете величие истории и волшебство новогодних чудес! Мы отправимся в увлекательное путешествие во времени, погрузившись в мир белокаменны...
4.7
3 отзыва
от
16900
₽
за чел.
Открывайте с нами чудеса истории и волшебство Нового года! Мы отправимся в путешествие во времени среди белокаменных соборов и архитектурных шедевров ...
4.7
3 отзыва
от
21900
₽
за чел.
Приглашаем вас в красивейший новогодний тур по городам Золотого кольца. Вы увидите самые яркие памятники древнерусской истории, старинные города Алекс...
4.7
3 отзыва
от
31900
₽
за чел.
Новый год — замечательное время для путешествий! В туре по двум городам Золотого кольца Вы прекрасно проведете время благодаря насыщенной программе и ...
Последние отзывы о турах по Владимирской области
- ИИрина18 апреля 2024Впечатления выше всяких похвал! Я впервые путешествовала по этому маршруту. Все экскурсоводы в городах по маршруту очень профессионально проводили экскурсии. Получила огромный объем ценной исторической информации. Гостиницами и питанием очень довольна. СПАСИБО!
- ССабанчиева14 марта 2024Здравствуйте! Тур очень понравился. Гиды все рассказывали очень интересно. Гостиничные номера чистые,персонал вежливый. Еда была такая,как будто к бабушке приехали в гости,т. е все было вкусно. Только один минус. Окна нашего автобуса были грязными и через грязные стекла было неприятно смотреть,когда гид предлагал, на что то обратить внимание. У других автобусов были чистые. Вот это единственный неприятный момент. Спасибо большое за организацию. Думаю,что буду ещё пользоваться услугами вашей фирмы.
- ННудель13 марта 2024Поездка прошла благополучно. Все мероприятия, заявленные в описании тура, были выполнены.
- ААлександра24 февраля 2024Хорошо организованная поездка, охватывающая Владимир, Боголюбово и Суздаль. Для первого знакомства с этими местами - идельно. Гид Татьяна - очень душевный и приятный человек. Рекомендую этот тур для настоящей перезагрузки от больших городов.
- ИИрена22 января 2024Замечаний по организации тура по размещению (проживанию в отелях), питанию, транспортному и экскурсионному обслуживанию у меня нет. Завтраки в отелях были скромные, но никто голодным не остался, а вот 5 обедов во все дни тура были в ресторанах, после пробежек по морозу вкусный горячий обед очень нас всех радовал! Водитель Григорий - профессионал, ехать с ним было спокойно и надежно, везде успевали вовремя. Гид Елена Петровна вела свой рассказ не только на пешеходных и обзорных экскурсиях, но и в автобусе на протяжении всех переездов по трассе между городами, а также заботилась о нашем комфорте и после экскурсий пересчитывала нас как цыплят, чтобы никто не потерялся в чужом городе)) Спасибо организаторам Большой Страны, буду рекомендовать вас своим друзьям.
- ССемыкин21 января 2024Спасибо "Большой Стране" и принимающей стороне.
- ТТкачева16 января 2024Все хорошо. Возили, кормили, проживание, все понравилось
- ТТкачева16 января 2024Хорошо провели время в новогодние праздники, и морозы не помешали, дни были солнечные, получили массу впечатлений познавая историю России, а не поглощая новогодние салаты. Особая благодарность нашему сопровождающему гиду Илье! Ненавязчиво рассказал, показал, фотографировал, сопровождая нашу разновозрастных группу. Без потерь, живые и здоровые вернулись домой. Сижу на февраль выбираю тур. Нам понравилось.
- ООльга11 января 2024У меня был тур Владимир, Суздаль. Всё понравилось. Большое спасибо, экскурсоводу Татьяне за интесное повествование и тёплый приём.
- ЕЕкатерина11 января 2024Очень хорошая экскурсия по Владимиру - показали как обязательные туристические объекты - Успенский и Дмитровский соборы, Золотые ворота (сейчас на реставрации, увы), так и необычные небольшие достопримечательности, которые часто можно увидеть только во время самостоятельных прогулок. ГРК "Русская деревня" выше всяких похвал: аниматоры молодцы, Новый год весёлый и душевный. Суздаля было очень мало, но снижать оценку за это не буду, так как в целом всё понравилось.
- ККапуста11 января 2024Выражаю благодарность организаторам и вдохновителям маршрута "Барские забавы", который проходил с 3-5 января 2024 года по городам Золотого кольца. Интересная программа, эрудированные экскурсоводы по всему путешествию, замечательный гид Илья Лавров. Всё было продумано и предусмотрено. Не смотря на морозную погоду впечатления от поездки остались самые тёплые! Большое спасибо!!!
- ЕЕлена11 января 2024Впечатления хорошие, несмотря на морозы. Все понравилось. Гид Илья очень внимательный, заботливый и интересно все рассказывал. Подпортило впечатление экскурсовод во Владимире. Опоздала минут на 40 и потом бегом по Европе. Люди постарше не успевали.
- ААлла11 января 2024Удивили маленькие города Палех и Шуя необычайной красоты соборы, музеи, чудесный мастер класс по росписи броши.
- ООксана7 ноября 2023Добрый день. Спасибо за поездку. Поездка была очень содержательная и интересная как для взрослого так и для ребёнка. Очень грамотное построение данного тура "Ремесла земли русской" в виде мастер классов. Меня привлекли поехать в этот тур и взять с собой ребёнка именно мастер классы. Одно дело послушать гида, тогда в большей мере от путешествия остаются воспоминания в фотографиях. А здесь и информации много интересной и собственными руками попробовали многое сделать. Таких туров нужно делать больше и именно для детей. Нам взрослым интересен этот тур, то что мы прожили с рядом с этими лаковыми шкатулками, деревянными игрушками. А для детей - их нужно научить, им нужно сохранить наше народное творчество.
- ТТатьяна7 ноября 2023Ездила я от турагентства "Большая Страна". Они - молодцы, достойные похвалы и процветания!
- ЛЛилия30 сентября 2023Название говорит само за себя. Действительно перезагрузка, которая получилась на отлично! Прекрасная организация тура, все спланировано от и до, начиная от маршрута с водителем и заканчивая экскурсионной программой. У нас были прекрасные гиды Ольга и Лариса, слушать их и гулять по живописным местам - одно удовольствие, с ними очень комфортно и интересно. Маршруты очень красивые и наполненные историей. Мы получили очень много приятных впечатлений. Думаем вернуться в эти места еще. Спасибо большое всем, кто принимал участие в организации этой экскурсии!!! С удовольствием порекомендую тур своим друзьям и знакомым!
- ЛЛюбовь27 февраля 2023Хотелось бы в наше неустойчивое время услышать конкретную версию историка на ушедшие в старину факты. Выслушивать многочисленные версии в медленном исполнении утомительно и обывателям не нужно. Воспринимается та версия, которая звучит энергично и уверенно