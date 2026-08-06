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Обзорная экскурсия по Владивостоку: на автобусе и пешком
Познакомьтесь с Владивостоком на автобусе и пешком: маяки, набережная и видовые площадки. Узнайте историю города и насладитесь его красотой
Начало: На площади Борцов Революции
«Мы познакомим вас с историей железнодорожного и морского вокзалов — кстати, именно во Владивостоке заканчивается самая длинная железная дорога в мире протяжённостью 9288 км»
Завтра в 14:30
27 авг в 09:45
2300 ₽ за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Топ-8 фотолокаций Владивостока за полдня
Сделать лучшие кадры в Стеклянной бухте, на острове Русский, у маяка и в других точках города
Начало: В центральной части города (гид заберет вас по дог...
«По договорённости можем встретить в аэропорту, ж/д вокзале или другом месте — подробности уточните в переписке»
Завтра в 06:30
27 авг в 06:30
от 13 499 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Топ-5 мысов острова Русский
Посетить самые живописные места острова и раскрыть его историю на авто-пешеходной экскурсии
Начало: По договоренности
«По договорённости можем встретить в аэропорту, на ж/д вокзале»
Завтра в 08:00
27 авг в 08:00
от 11 900 ₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Необитаемый остров Шкота и мыс Тобизина
Изучить самые интересные места двух островов за 1 день на автопешеходной экскурсии
Начало: У вашей гостиницы
«По договорённости можем встретить в аэропорту, ж/д вокзале»
Завтра в 08:00
27 авг в 08:00
от 19 720 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Владивосток - первая встреча
Погрузитесь в атмосферу Владивостока, насладитесь видами бухты Золотой Рог и откройте для себя его уникальные достопримечательности
Начало: По договоренности
«Оцените здания ж/д и морского вокзалов, а также стелу, символизирующую конец Транссибирской магистрали»
Завтра в 08:00
27 авг в 08:00
от 10 000 ₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Гранд-экскурсия по Владивостоку и острову Русский
Знакомство с главными достопримечательностями: дружеская или семейная поездка на автомобиле
Начало: Возле вашего отеля
«По договорённости можем встретить вас в аэропорту, на ж/д вокзале или в другом месте»
Завтра в 08:00
27 авг в 08:00
от 12 760 ₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Владивосток - русский Сан-Франциско
Погрузитесь в уникальную атмосферу Владивостока: от исторических памятников до живописных пейзажей острова Русский
«Мы проедем по исторической части города и увидим его «визитные карточки»: старинный ж/д вокзал, Триумфальную арку цесаревича Николая, ГУМ и небоскреб 1930-х годов Серая лошадь»
Завтра в 08:00
27 авг в 08:00
от 18 000 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Вечерний Владивосток
Очароваться русским Сан-Франциско в самое магическое время суток и открыть незабываемые пейзажи
Начало: В центре города
«Вы посетите здание ж/д вокзала и увидите, где заканчивается Транссибирская магистраль»
27 авг в 19:30
28 авг в 19:30
от 9800 ₽ за всё до 4 чел.
-
10%
Индивидуальная
до 6 чел.
Жемчужины города V: Владивосток, остров Русский, Стеклянный пляж
Начало: От вашего местоположения (из пригорода или аэропор...
«Мы проедем по исторической части города и увидим старинный ж/д вокзал, Триумфальную арку цесаревича Николая, ГУМ и небоскреб 1930-х годов Серая лошадь»
Расписание: Экскурсия проводится ежедневно. Обсудите с гидом подходящие вам дату и время.
Завтра в 09:00
27 авг в 09:00
12 600 ₽
14 000 ₽ за всё до 6 чел.
Фотопрогулка
до 4 чел.
На краю материка: Владивосток и остров Русский + мобильная фотосессия
Увидеть символы города, побывать на крайней точке Евразии и сохранить впечатления в фотографиях
Начало: У кинотеатра «Уссури»
«на какое здание похож ж/д вокзал Владивостока»
27 авг в 09:00
29 авг в 09:00
от 12 000 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Гранд-экскурсия по Владивостоку
Начало: Организатор заберет вас от вашего отеля/апартамент...
«По договоренности можем встретить в Аэропорту, Ж/Д вокзале или другом месте»
Завтра в 07:00
27 авг в 07:00
12 900 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Топ-5 лучших мест Владивостока
Владивосток - это калейдоскоп Европы и Азии, мощь военно-морской базы и динамика порта. Узнайте его самобытную жизнь с нашим гидом
Начало: По договоренности
«Какой вокзал в Москве считается близнецом владивостокского ж/д вокзала, почему местный Чайна-таун назвали «Миллионка» и сколько легенд вплелось в его занимательную историю»
25 сен в 10:00
26 сен в 10:00
от 12 000 ₽ за всё до 3 чел.
Фотопрогулка
до 4 чел.
Навстречу океану на джипе: премиум-поездка с треккингом
Без суеты и спешки разгадать тайны острова Русский и посетить смотровые Владивостока
Начало: У вашей гостиницы во Владивостоке
«Щетининой, ж/д вокзал, набережные»
Завтра в 10:00
27 авг в 10:00
от 45 000 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Жемчужины города V: пляжи, мысы и форты
Начало: Возле вашего отеля
«Старинный ж/д вокзал Величественное здание вокзала, являющееся точной копией ярославского, — это не просто транспортный узел, а символ начала и конца великой Транссибирской магистрали, соединяющей два континента»
Завтра в 08:30
27 авг в 08:30
12 999 ₽ за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
Ц
Дата посещения: 1 авг 2026
Большое спасибо за экскурсию! Гид Дмитрий рассказывал интересно и познавательно, много шутил.Мы много узнали про Владивосток и остались довольны.
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О
Дата посещения: 23 июл 2026
Нам все очень понравилось, очень много новой интересной информации, не все даже удалось уложить с первого раза. Мы бы даже
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О
Дата посещения: 8 июл 2026
Экскурсия замечательная, все понравилось. Александр интересно все рассказывал, много интересного узнали о городе. Спасибо за проведенное время.
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В
Дата посещения: 4 ноя 2025
Понравилось все. Получила то что ожидала. Информативно, мобильно, реально здорово! Если хотите за короткий срок увидеть много, вам сюда. Думаю вернусь еще к услугам этого экскурсовода! Удачи и Успехов Михаил!
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Д
Дата посещения: 9 июн 2025
Прекрасная экскурсия! Очень понравилось, спасибо Дмитрию!
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В
Дата посещения: 6 мая 2025
Все было прекрасно. Спасибо Екатерине за хорошую экскурсию.
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Т
Дата посещения: 1 апр 2025
Экскурсия мне понравилась. Екатерина пунктуальна, общительна, информирована и преподносит информацию интересно и доходчиво. Девушка по-настоящему любит свой город. Буду советовать друзьям экскурсии с Екатериной.
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о
Классный город Владивосток, город портов,моряков,мостов,солнца и моря,с прекрасно сохранившимся духом авантюризма в архитектуре центра города. Отличный,умный экскурсовод Дмитрий,всем сердцем любящий
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Е
Отличный гид! Экскурсия стоит каждого рубля. Для туристов замечательная возможность узнать и увидеть город впервые!
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Е
Экскурсия очень интересная: охватывает все наиболее популярные места Владивостока. Экскурсовод грамотный, с юмором. Маршрут интересный, автобус комфортабельный.
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Всего 1658 отзывов во Владивостоке в категории "На поезде"
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Ответы на вопросы от путешественников по Владивостоку в категории «На поезде»
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