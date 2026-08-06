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Сделать лучшие кадры в Стеклянной бухте, на острове Русский, у маяка и в других точках города

Начало: В центральной части города (гид заберет вас по дог...

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