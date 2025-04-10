Водная прогулка
Морская прогулка на водном велосипеде
Исследуйте одну из бухт Владивостока на водном велосипеде! Лёгкая кардионагрузка, живописные виды и экологичность - всё это ждёт вас на прогулке
Начало: В районе острова Русский
Расписание: ежедневно в 10:00, 13:00 и 16:00
Завтра в 16:00
2 мая в 10:00
5000 ₽ за человека
Водная прогулка
Лучший выборГастропутешествие на остров Шкота
Отправьтесь на остров Шкота на комфортабельном катере. Насладитесь морскими пейзажами, отдохните на пляже и попробуйте свежайшие морепродукты
Начало: На улице Катерной
Завтра в 08:45
3 мая в 08:45
7300 ₽ за человека
Фотопрогулка
до 3 чел.
Фото-прогулка на остров Шкота: живописные виды и старый маяк
Погрузитесь в мир природной красоты острова Шкота с профессиональным фотографом. Запечатлейте незабываемые моменты на фоне величественных пейзажей
Завтра в 08:00
2 мая в 08:00
15 990 ₽ за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ООлег10 апреля 2025Всем, кто собирается в Приморский край, обратите внимание на активность на водеом велосипеде на пляже Парис. Рекомендую Евгению и Дмитрия,
- ТТатьяна30 сентября 2024Наверное это лучшая экскурсия на катере во Владивостоке. Пока плыли до острова гид рассказала много интересного про сам город, про
- ННаталья30 сентября 2024Отличная экскурсия! Необычный и интересный волосап 👍. Всем рекомендую попробовать
- ООльга24 сентября 2024Благодаря этой экскурсии открыла для себя новый вид активного отдыха. Раньше даже не подозревала о существовании таких водных велосипедов - а оказалось, перемещаться на них по морю очень даже комфортно и несложно. Спасибо за необычный опыт и красивые фото!)
- ЮЮлия23 сентября 2024Увлекательное путешествие по морским просторам. Живописные выды с острова Шкота!!! Спасибо гиду Владиславу и капитану Евгению за отличную поездку!!! Пока мы наслаждались прогулкой по острову с Владиславом, Евгений наловил свежайших гребешков и устриц. Вкусный обед на берегу моря в приятной атмосфере 🌊
- ВВячеслав23 сентября 2024Спасибо за интересную экскурсию. Гид Екатерина провела по очень красивым местам и пофотографировала нас. Огромным плюсом для нас было то, что за нами заехали перед началом экскурсии.
- ТТатьяна21 сентября 2024Вы просто супер! Так держать!
- ККатерина20 сентября 2024(Отзыв написан супругом) Достаточно простой маршрут к незабываемым видам обрывов и моря! День выдался солнечным и теплым, поэтому по прибытию на место
- ЕЕлена18 сентября 2024Прекрасный остров!
Ответы на вопросы от путешественников по Владивостоку в категории «Дома на майские: экскурсии для местных»
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