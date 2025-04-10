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старта настроение уже было прекрасным и продолжало улучшаться с первым погружением в воду при переходе косы! Екатерина провела меня по лесу и потом вдоль моря, попутно рассказывая и общаясь, что только добавило прекрасное ощущение путешествия скорее с другом, чем с проводником. Маршрут небольшой, но очень насыщенный видами, и потому подходит всем! Конец пути мы провели, вернувшись на косу и окунувшись в чудесное море! Присланные после фото отдельно порадовали и будут служить отличным воспоминанием того теплого дня!