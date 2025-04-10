Дома на майские: экскурсии для местных

Найдено 3 экскурсии в категории «Дома на майские: экскурсии для местных» во Владивостоке, цены от 5000 ₽. Расписание для бронирования на май, июнь и июль в 2025 году
Морская прогулка на водном велосипеде в мини-группе
На велосипеде
2.5 часа
57 отзывов
Водная прогулка
Морская прогулка на водном велосипеде
Исследуйте одну из бухт Владивостока на водном велосипеде! Лёгкая кардионагрузка, живописные виды и экологичность - всё это ждёт вас на прогулке
Начало: В районе острова Русский
Расписание: ежедневно в 10:00, 13:00 и 16:00
Завтра в 16:00
2 мая в 10:00
5000 ₽ за человека
Гастропутешествие из Владивостока на остров Шкота (группа)
10 часов
16 отзывов
Водная прогулка
Лучший выбор
Гастропутешествие на остров Шкота
Отправьтесь на остров Шкота на комфортабельном катере. Насладитесь морскими пейзажами, отдохните на пляже и попробуйте свежайшие морепродукты
Начало: На улице Катерной
Завтра в 08:45
3 мая в 08:45
7300 ₽ за человека
На остров Шкота - с фотографом
На машине
5 часов
9 отзывов
Фотопрогулка
до 3 чел.
Фото-прогулка на остров Шкота: живописные виды и старый маяк
Погрузитесь в мир природной красоты острова Шкота с профессиональным фотографом. Запечатлейте незабываемые моменты на фоне величественных пейзажей
Завтра в 08:00
2 мая в 08:00
15 990 ₽ за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • О
    Олег
    10 апреля 2025
    Морская прогулка на водном велосипеде в мини-группе
    Всем, кто собирается в Приморский край, обратите внимание на активность на водеом велосипеде на пляже Парис. Рекомендую Евгению и Дмитрия,
    читать дальше

    супруги живут этим видом плавания. Делают классные фото и видео, рассказывают объясняют очень понятно, и техника исправна. Точность во всем в экскурсии. Спасибо большое еще раз! Мы были в апреле 2025 одними из первых после зимы на водной прогулке. Все волшебно)

    Всем, кто собирается в Приморский край, обратите внимание на активность на водеом велосипеде на пляже ПарисВсем, кто собирается в Приморский край, обратите внимание на активность на водеом велосипеде на пляже ПарисВсем, кто собирается в Приморский край, обратите внимание на активность на водеом велосипеде на пляже ПарисВсем, кто собирается в Приморский край, обратите внимание на активность на водеом велосипеде на пляже ПарисВсем, кто собирается в Приморский край, обратите внимание на активность на водеом велосипеде на пляже ПарисВсем, кто собирается в Приморский край, обратите внимание на активность на водеом велосипеде на пляже Парис
  • Т
    Татьяна
    30 сентября 2024
    Гастропутешествие из Владивостока на остров Шкота (группа)
    Наверное это лучшая экскурсия на катере во Владивостоке. Пока плыли до острова гид рассказала много интересного про сам город, про
    читать дальше

    природу, про историю. Потом была прогулка по острову, много красивых видов. А в завершение очень вкусный обед из свежих морепродуктов. Если вы хотите увидеть окрестности Владивостока, то лучше не придумаешь.

  • Н
    Наталья
    30 сентября 2024
    Морская прогулка на водном велосипеде в мини-группе
    Отличная экскурсия! Необычный и интересный волосап 👍. Всем рекомендую попробовать
  • О
    Ольга
    24 сентября 2024
    Морская прогулка на водном велосипеде в мини-группе
    Благодаря этой экскурсии открыла для себя новый вид активного отдыха. Раньше даже не подозревала о существовании таких водных велосипедов - а оказалось, перемещаться на них по морю очень даже комфортно и несложно. Спасибо за необычный опыт и красивые фото!)
    Благодаря этой экскурсии открыла для себя новый вид активного отдыха. Раньше даже не подозревала о существовании
  • Ю
    Юлия
    23 сентября 2024
    Гастропутешествие из Владивостока на остров Шкота (группа)
    Увлекательное путешествие по морским просторам. Живописные выды с острова Шкота!!! Спасибо гиду Владиславу и капитану Евгению за отличную поездку!!! Пока мы наслаждались прогулкой по острову с Владиславом, Евгений наловил свежайших гребешков и устриц. Вкусный обед на берегу моря в приятной атмосфере 🌊
  • В
    Вячеслав
    23 сентября 2024
    На остров Шкота - с фотографом
    Спасибо за интересную экскурсию. Гид Екатерина провела по очень красивым местам и пофотографировала нас. Огромным плюсом для нас было то, что за нами заехали перед началом экскурсии.
  • Т
    Татьяна
    21 сентября 2024
    Гастропутешествие из Владивостока на остров Шкота (группа)
    Вы просто супер! Так держать!
    Вы просто супер!Вы просто супер!Вы просто супер!Вы просто супер!Вы просто супер!Вы просто супер!Вы просто супер!Вы просто супер!Вы просто супер!Вы просто супер!
  • К
    Катерина
    20 сентября 2024
    На остров Шкота - с фотографом
    (Отзыв написан супругом) Достаточно простой маршрут к незабываемым видам обрывов и моря! День выдался солнечным и теплым, поэтому по прибытию на место
    читать дальше

    старта настроение уже было прекрасным и продолжало улучшаться с первым погружением в воду при переходе косы! Екатерина провела меня по лесу и потом вдоль моря, попутно рассказывая и общаясь, что только добавило прекрасное ощущение путешествия скорее с другом, чем с проводником. Маршрут небольшой, но очень насыщенный видами, и потому подходит всем! Конец пути мы провели, вернувшись на косу и окунувшись в чудесное море! Присланные после фото отдельно порадовали и будут служить отличным воспоминанием того теплого дня!

  • Е
    Елена
    18 сентября 2024
    На остров Шкота - с фотографом
    Прекрасный остров!

Ответы на вопросы от путешественников по Владивостоку в категории «Дома на майские: экскурсии для местных»

Самые популярные экскурсии этой рубрики во Владивостоке
В апреле 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Морская прогулка на водном велосипеде в мини-группе
  2. Гастропутешествие из Владивостока на остров Шкота (группа)
  3. На остров Шкота - с фотографом
Какие места ещё посмотреть во Владивостоке
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в апреле:
  1. Остров русский
  2. Мыс Тобизина
  3. Самое главное
  4. Остров Шкота
  5. Набережная
  6. Бухта Теляковского
  7. Полуостров Гамова
  8. Кравцовские водопады
  9. Сафари-парк
  10. Приморский Сафари-парк
Сколько стоит экскурсия по Владивостоку в апреле 2025
Сейчас во Владивостоке в категории "Дома на майские: экскурсии для местных" можно забронировать 3 экскурсии от 5000 до 15 990. Туристы уже оставили гидам 82 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.87 из 5
Забронируйте экскурсию во Владивостоке на 2025 год по теме «Дома на майские: экскурсии для местных», 82 ⭐ отзыва, цены от 5000₽. Сегодня можно забронировать на 📅 апрель, май и июнь