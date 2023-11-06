Я открою для вас нетуристический Владивосток! Вы попробуете блюда китайской кухни на «Китайке», заглянете в гости к одному из местных жителей и отведаете корейское пянсе. Также я отвезу вас в магазин местных рыбаков, где вы сможете закупиться свежими морепродуктами. По пути полюбуемся городом и окунёмся в его историю.