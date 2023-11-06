Гастрономический тур по Владивостоку

Побывать на китайском рынке, закупиться морепродуктами и попробовать блюда местной кухни

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Я открою для вас нетуристический Владивосток! Вы попробуете блюда китайской кухни на «Китайке», заглянете в гости к одному из местных жителей и отведаете корейское пянсе. Также я отвезу вас в магазин местных рыбаков, где вы сможете закупиться свежими морепродуктами. По пути полюбуемся городом и окунёмся в его историю.
Гастрономический тур по Владивостоку
Гастрономический тур по Владивостоку
Гастрономический тур по Владивостоку
Гастрономический тур по Владивостоку
Гастрономический тур по Владивостоку
Гастрономический тур по Владивостоку
Гастрономический тур по Владивостоку
Гастрономический тур по Владивостоку
Гастрономический тур по Владивостоку
Гастрономический тур по Владивостоку
Гастрономический тур по Владивостоку
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Наша гастрономическая экскурсия включает в себя три этапа:

  • Дикое место. Мы отправимся в совсем не популярное у путешественников место — на «Китайку». Зайдём пообедать в настоящий китайский ресторан. В меню — оригинальные нарезки и приправы, баклажаны, рис с морепродуктами, губаджоу. Вы сможете не только почувствовать экзотику нашего восточного соседа и попробовать блюда местной кухни, но и купить сувениры и товары из Китая.
  • Магазин местных рыбаков. Сюда мы направимся, чтобы приобрести свежие морепродукты. Это место не входит в туристические маршруты и имеет очень трагичную историю — обязательно расскажу её вам.
  • В гостях у местного жителя. В финале программы мы окажемся в самом центре Владивостока. Заедем к одному из местных жителей: вы попробуете корейское пянсе и согревающий индийский чай. Узнаете, как и когда китайцы заселили эту территорию. А после мы немного пройдёмся по центральным улочкам мимо маленьких старинных домов и насладимся архитектурой того времени.

После экскурсии вас ждут небольшие подарочки. До встречи!

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на комфортабельном автомобиле Toyota Bleid (есть детское кресло)
  • Еда и морепродукты оплачиваются отдельно. Возьмите с собой около 2000 руб.
  • Маршрут можно изменить по вашему желанию

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
на Алеутской улице
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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