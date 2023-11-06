Побывать на китайском рынке, закупиться морепродуктами и попробовать блюда местной кухни
Я открою для вас нетуристический Владивосток! Вы попробуете блюда китайской кухни на «Китайке», заглянете в гости к одному из местных жителей и отведаете корейское пянсе. Также я отвезу вас в магазин местных рыбаков, где вы сможете закупиться свежими морепродуктами. По пути полюбуемся городом и окунёмся в его историю.
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Наша гастрономическая экскурсия включает в себя три этапа:
- Дикое место. Мы отправимся в совсем не популярное у путешественников место — на «Китайку». Зайдём пообедать в настоящий китайский ресторан. В меню — оригинальные нарезки и приправы, баклажаны, рис с морепродуктами, губаджоу. Вы сможете не только почувствовать экзотику нашего восточного соседа и попробовать блюда местной кухни, но и купить сувениры и товары из Китая.
- Магазин местных рыбаков. Сюда мы направимся, чтобы приобрести свежие морепродукты. Это место не входит в туристические маршруты и имеет очень трагичную историю — обязательно расскажу её вам.
- В гостях у местного жителя. В финале программы мы окажемся в самом центре Владивостока. Заедем к одному из местных жителей: вы попробуете корейское пянсе и согревающий индийский чай. Узнаете, как и когда китайцы заселили эту территорию. А после мы немного пройдёмся по центральным улочкам мимо маленьких старинных домов и насладимся архитектурой того времени.
После экскурсии вас ждут небольшие подарочки. До встречи!
Организационные детали
- Экскурсия проходит на комфортабельном автомобиле Toyota Bleid (есть детское кресло)
- Еда и морепродукты оплачиваются отдельно. Возьмите с собой около 2000 руб.
- Маршрут можно изменить по вашему желанию
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- на Алеутской улице
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 3 часовБронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Евгения — ваш гид во Владивостоке
Провела экскурсии для 141 туриста
Меня зовут Евгения. Я — очень весёлый и открытый человек. Играю в театре. Отучилась на экскурсовода и теперь провожу необычные экскурсии по городу. Передам вам частичку любви к Владивостоку.
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