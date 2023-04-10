Знакомство с Владивостокской кухней

Индивидуальная экскурсия по Владивостоку: от корейской кухни до острова Русский

Описание
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Знакомство с Владивостокской кухней
Знакомство с Владивостокской кухней
Знакомство с Владивостокской кухней
Знакомство с Владивостокской кухней
Знакомство с Владивостокской кухней
Знакомство с Владивостокской кухней
Знакомство с Владивостокской кухней
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Что вас ожидает:

  • Узнаете когда городу «подарили» мосты, услышите исторический экскурс
  • Познакомитесь с флорой и фауной приморской природы
  • Золотой и Русский мосты
  • Казармы царских времен
  • Свято-Серафимовский монастырь
  • Бухта Рында,Воевода
  • Китайский квартал
  • Центральная площадь
  • Памятник Муравьеву -Амурскому
  • О. Русский
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

С нами вы услышите только самые яркие истории и легенды г. Владивосток
которые погрузят Вас в азиатский колорит города и познакомят с местным стрит фудом
с корейским характером- пянсе, пигоди, паровая булочка с острой начинкой.
Немного перекусив, мы прогуляемся по китайскому кварталу с историей. Затем мы поспешим познакомиться с марикультурой на о. Русский. Крабы,гребешки,устрицы,трипанги — это все
про Владивосток. Только самые вкусные обитатели японского моря …
В окончании экскурсии по желанию можно посетить кафе при мореферме.
А также если будет желание гид покажет видовую площадку в пределах города.

В это день с нами случится самое красивое море…

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Транспортное сопровождение
  • Экскурсионная поддержка
  • Пянсе и милкис
  • Экскурсия на мореферме
Что не входит
  • Доп. личные траты туристов
Где начинаем и завершаем?
Начало: Начнем в любом удобном месте в пределах города
Завершение: Любое место в пределах города
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 8 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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Индивидуальные
Пешеходные
На автобусе
Можно с детьми
Необычные
Ночные
Выездные
На выходные
Гастрономические
Водные развлечения
На весь день
Обзорные
Остров русский
Популярные места
Маяки

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