Приглашаем Вас на увлекательную экскурсию по Владивостоку.
Вы погрузитесь в азиатский колорит города и познакомитесь с местным стритфудом — пянсе, пигоди, паровая булочка с острой начинкой. Вас ждет прогулка по китайскому кварталу и знакомство с обитателями японского моря на мореферме.
Вы погрузитесь в азиатский колорит города и познакомитесь с местным стритфудом — пянсе, пигоди, паровая булочка с острой начинкой. Вас ждет прогулка по китайскому кварталу и знакомство с обитателями японского моря на мореферме.
Описание трансфер
Владивосток и марикультураВладивосток — портовый город на российском Дальнем Востоке и столица Приморского края. Расположен на полуострове, омываемом Японским морем. Современный, меняющийся на глазах город: например, всего за несколько последних лет там были построены уникальные мосты Русский и Золотой рог, гигантский университетский кампус, Приморский оперный театр. В городе проходят события мирового уровня, в их числе саммит АТЭС, Восточный экономический форум. Мы с вами прогуляемся по китайскому кварталу и услышим только самые яркие истории и легенды г. Владивостока. Вы погрузитесь в азиатский колорит города и попробуете местный стритфуд с корейским характером — пянсе, пигоди, паровая булочка с острой начинкой. Отправимся на остров Русский. Когда-то закрытый остров сейчас — одно из любимых мест отдыха во Владивостоке. Его территория сочетает в себе современные комплексы, такие как кампус Дальневосточного федерального университета и океанариум, с частными одноэтажными поселениями. Здесь вас ждет экскурсия на мореферму — ферма по разведению марикультуры. Мидии, приморский гребешок, устрицы, трепанг - всё выращивается здесь, в водах Японского моря, самого богатого в нашей стране! А в кафе по желанию можно продегустировать или просто поесть морепродукты, выращенные в Приморье. А также если будет желание гид покажет видовую площадку в пределах города. В это день с нами случится самое красивое море…
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Золотой и Русский мосты
- Казармы царских времен
- Свято-Серафимовский монастырь
- Бухта Рында, Воевода
- Китайский квартал
- Центральная площадь
- Памятник Муравьеву-Амурскому
- Остров Русский
Что включено
- Трансфер
- Услуги гида
- Пянсе и милкис
- Экскурсия по мореферме
Что не входит в цену
- Дополнительные личные траты туристов
Где начинаем и завершаем?
Начало: Начнем в любом удобном месте в пределах города
Завершение: Любое место в пределах города
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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