С нами вы услышите только самые яркие истории и легенды г. Владивосток

которые погрузят Вас в азиатский колорит города и познакомят с местным стрит фудом

с корейским характером- пянсе, пигоди, паровая булочка с острой начинкой.

Немного перекусив, мы прогуляемся по китайскому кварталу с историей. Затем мы поспешим познакомиться с марикультурой на о. Русский. Крабы,гребешки,устрицы,трипанги — это все

про Владивосток. Только самые вкусные обитатели японского моря …

В окончании экскурсии по желанию можно посетить кафе при мореферме.

А также если будет желание гид покажет видовую площадку в пределах города.

В это день с нами случится самое красивое море…