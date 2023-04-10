Индивидуальная экскурсия по Владивостоку: от корейской кухни до острова Русский
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Что вас ожидает:
- Узнаете когда городу «подарили» мосты, услышите исторический экскурс
- Познакомитесь с флорой и фауной приморской природы
- Золотой и Русский мосты
- Казармы царских времен
- Свято-Серафимовский монастырь
- Бухта Рында,Воевода
- Китайский квартал
- Центральная площадь
- Памятник Муравьеву -Амурскому
- О. Русский
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
С нами вы услышите только самые яркие истории и легенды г. Владивосток
которые погрузят Вас в азиатский колорит города и познакомят с местным стрит фудом
с корейским характером- пянсе, пигоди, паровая булочка с острой начинкой.
Немного перекусив, мы прогуляемся по китайскому кварталу с историей. Затем мы поспешим познакомиться с марикультурой на о. Русский. Крабы,гребешки,устрицы,трипанги — это все
про Владивосток. Только самые вкусные обитатели японского моря …
В окончании экскурсии по желанию можно посетить кафе при мореферме.
А также если будет желание гид покажет видовую площадку в пределах города.
В это день с нами случится самое красивое море…
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Транспортное сопровождение
- Экскурсионная поддержка
- Пянсе и милкис
- Экскурсия на мореферме
- Что не входит
- Доп. личные траты туристов
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Начнем в любом удобном месте в пределах городаЗавершение: Любое место в пределах города
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 8 часов
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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