Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы Приглашаем Вас на увлекательную экскурсию по Владивостоку.



Вы погрузитесь в азиатский колорит города и познакомитесь с местным стритфудом — пянсе, пигоди, паровая булочка с острой начинкой. Вас ждет прогулка по китайскому кварталу и знакомство с обитателями японского моря на мореферме.

Евгения Ваш гид во Владивостоке Задать вопрос Индивидуальный трансфер 5000 ₽ за человека 8 часов 1-4 человека Пешком Выбрать дату и забронировать Задать вопрос организатору Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

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Описание трансфер Владивосток и марикультура Владивосток — портовый город на российском Дальнем Востоке и столица Приморского края. Расположен на полуострове, омываемом Японским морем. Современный, меняющийся на глазах город: например, всего за несколько последних лет там были построены уникальные мосты Русский и Золотой рог, гигантский университетский кампус, Приморский оперный театр. В городе проходят события мирового уровня, в их числе саммит АТЭС, Восточный экономический форум. Мы с вами прогуляемся по китайскому кварталу и услышим только самые яркие истории и легенды г. Владивостока. Вы погрузитесь в азиатский колорит города и попробуете местный стритфуд с корейским характером — пянсе, пигоди, паровая булочка с острой начинкой. Отправимся на остров Русский. Когда-то закрытый остров сейчас — одно из любимых мест отдыха во Владивостоке. Его территория сочетает в себе современные комплексы, такие как кампус Дальневосточного федерального университета и океанариум, с частными одноэтажными поселениями. Здесь вас ждет экскурсия на мореферму — ферма по разведению марикультуры. Мидии, приморский гребешок, устрицы, трепанг - всё выращивается здесь, в водах Японского моря, самого богатого в нашей стране! А в кафе по желанию можно продегустировать или просто поесть морепродукты, выращенные в Приморье. А также если будет желание гид покажет видовую площадку в пределах города. В это день с нами случится самое красивое море…

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