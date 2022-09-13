Наша эмоциональная прогулка — это и развлечение, и обзорная экскурсия, и уличный спектакль. Надевайте наушники и исследуйте центр города в компании героя. За 80 минут вы прочувствуете историю и откроете сюжеты о тех людях, чьи жизни тесно переплелись с судьбой Владивостока. Романтиками они были или авантюристами? Мечта, что привела их сюда, подарила им счастье? Будет интересно!

Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Голос Владивостока внутри

Наша машина времени — это беспроводные наушники с объемным звучанием, ваш контакт с миром иммерсии. Вы наденете их и погрузитесь в другую реальность, где существует продуманная атмосфера, где невозможно предугадать, что ждет за очередным поворотом. Тут не обойтись без проводника — им станет наш герой из прошлого, дворник Афанасий. Он поведет вас по центру своего Владивостока, а вы попутно будете слушать голоса города и открывать его историю.

Познакомиться с Владивостоком поближе

Маршрут обзорный: вы увидите дома и памятники на улицах Светланская и Фокина (наш Арбат), на Корабельной и Спортивной набережных. Перенесетесь во времена до появления города и узнаете о племенах, которые жили на этой земле. Услышите о легендарных строителях Владивостока и поймете, почему встречать Солнце они желали только здесь.

Прогулка наполнена интерактивом: например, вы загадаете желание и попробуете конфеты, ставшие визитной карточкой Владивостока (а почему так — об этом тоже расскажем!).

Организационные детали