Иммерсивная прогулка «Городские легенды»

Услышать голос Владивостока через наушники и последовать за его жителем из прошлого

5
1 отзыв
Наша эмоциональная прогулка — это и развлечение, и обзорная экскурсия, и уличный спектакль. Надевайте наушники и исследуйте центр города в компании героя.

За 80 минут вы прочувствуете историю и откроете сюжеты о тех людях, чьи жизни тесно переплелись с судьбой Владивостока.

Романтиками они были или авантюристами? Мечта, что привела их сюда, подарила им счастье? Будет интересно!
Иммерсивная прогулка «Городские легенды»
Иммерсивная прогулка «Городские легенды»
Иммерсивная прогулка «Городские легенды»
Иммерсивная прогулка «Городские легенды»
Иммерсивная прогулка «Городские легенды»
Иммерсивная прогулка «Городские легенды»
Ближайшие даты:
24
сен
25
сен
2
окт
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Голос Владивостока внутри

Наша машина времени — это беспроводные наушники с объемным звучанием, ваш контакт с миром иммерсии. Вы наденете их и погрузитесь в другую реальность, где существует продуманная атмосфера, где невозможно предугадать, что ждет за очередным поворотом. Тут не обойтись без проводника — им станет наш герой из прошлого, дворник Афанасий. Он поведет вас по центру своего Владивостока, а вы попутно будете слушать голоса города и открывать его историю.

Познакомиться с Владивостоком поближе

Маршрут обзорный: вы увидите дома и памятники на улицах Светланская и Фокина (наш Арбат), на Корабельной и Спортивной набережных. Перенесетесь во времена до появления города и узнаете о племенах, которые жили на этой земле. Услышите о легендарных строителях Владивостока и поймете, почему встречать Солнце они желали только здесь.

Прогулка наполнена интерактивом: например, вы загадаете желание и попробуете конфеты, ставшие визитной карточкой Владивостока (а почему так — об этом тоже расскажем!).

Организационные детали

  • Прогулка понравится взрослым и детям от 6 лет
  • Начало на Корабельной набережной, а окончание на улице Фокина, 1
  • Прогулка длится 80 минут и полностью пешая. Выбирайте одежду по погоде и удобную обувь — ведь в каждой прогулке содержится почти половина суточной нормы активности.
  • Вы будете следовать за героем (актером из нашей команды), также с вами будет сопровождающий, который поможет с техническими моментами
  • По запросу мы можем провести экскурсию в индивидуальном формате

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
на Корабельной набережной
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 1.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
3
2
1
Алла
13 сен 2022
Отличное погружение в прожитую жизнь города. Приятный и хорошо поставленный голос в наушниках рассказывает немного по-детски, но всё же удивительные реальные истории жителей города. Группа большая, но люди друг другу не мешают.
Отличное погружение в прожитую жизнь города. Приятный и хорошо поставленный голос в наушниках рассказывает немного по-детски,Отличное погружение в прожитую жизнь города. Приятный и хорошо поставленный голос в наушниках рассказывает немного по-детски,Отличное погружение в прожитую жизнь города. Приятный и хорошо поставленный голос в наушниках рассказывает немного по-детски,

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Владивостока

👥Групповые🚶Пешеходные🧒Можно с детьми👩‍🏫Для школьников⚙️Необычные🔭ОбзорныеМифы и легенды

Похожие туры во Владивостоке

Иммерсивная прогулка «Городские легенды»
1 час
🚶 Пешая
Групповая
до 15 чел.
Организатор экскурсии Анна
Анна
Нет отзывов
Иммерсивная прогулка «Городские легенды»
Приглашаются все желающие принять участие в иммерсивной обзорной экскурсии «Городские легенды»
Корабельная набережная, Стелла
24 сен
25 сен
2 окт
800 за 1 человека
Городские легенды Владивостока
2.5 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
до 6 чел.
Организатор экскурсии Елена
Елена
5
29 отзывов
Городские легенды Владивостока
Познакомиться с главными символами города и заглянуть в прошлые эпохи на обзорной прогулке
на Ж/Д станции Владивостока
24 окт
25 окт
26 окт
27 окт
4 000 за всё до 6 чел.
Иммерсивная прогулка «Танцуй, Владивосток!»
1 час
🚶 Пешая
Мини-группа
до 5 чел.
Организатор экскурсии Анна
Анна
Нет отзывов
Иммерсивная прогулка «Танцуй, Владивосток!»
Иммерсивная танцевальная прогулка «Танцуй, Владивосток»
Автобусная остановка ДВГТУ
1 200 за 1 человека
Иммерсивная прогулка «Тени Миллионки»
1 час
🚶 Пешая
Групповая
до 15 чел.
Организатор экскурсии Анна
Анна
Нет отзывов
Иммерсивная прогулка «Тени Миллионки»
Прогулка «Тени Миллионки» ведет вас по историческому маршруту китайского квартала с сопровождением мистики
ул. Адмирала фокина, д. 4
Сегодня
23 сен
24 сен
25 сен
1 600 за 1 человека
Иммерсивная прогулка «Охотники за звуками»
1 час
🚶 Пешая
Мини-группа
до 10 чел.
Организатор экскурсии Анна
Анна
Нет отзывов
Иммерсивная прогулка «Охотники за звуками»
Приглашаем на иммерсивную прогулку всех желающих
ул. Батарейная, 2В
24 сен
1 окт
700 за 1 человека
Город у моря, или как начинался Владивосток
2 часа
🚶 Пешая
Мини-группа
до 10 чел.
Организатор экскурсии Диана
Диана
Нет отзывов
Город у моря, или как начинался Владивосток
Перенестись в прошлое на прогулке по главным достопримечательностям
на улице Адмирала Фокина
2 янв
9 янв
16 янв
23 янв
650 за 1 человека
5 сопок Владивостока на внедорожнике
4 часа
🚗 На машине
🛣 Джиппинг
Индивидуальная
до 6 чел.
Организатор экскурсии Анна
Анна
Нет отзывов
5 сопок Владивостока на внедорожнике
Прочувствовать уникальность городского ландшафта и услышать о прошлом живописных гор
в районе железнодорожного вокзала
27 сен
28 сен
29 сен
4 окт
10 800 за всё до 6 чел.
«Это по любви…»: романтические истории старого Владивостока
2 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
до 4 чел.
Организатор экскурсии Лидия
Лидия
5
1 отзыв
«Это по любви…»: романтические истории старого Владивостока
Прогулка по самым камерным и необычным местам Владивостока
Арка Цесаревича. Ул. Петра Великого, 6
4 000 за всё до 4 чел.
Обзорная прогулка по Владивостоку
5 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Организатор экскурсии Роман
Роман
Нет отзывов
Обзорная прогулка по Владивостоку
Это будет пешеходно-автомобильная экскурсия глазами местного парня
Любое место
9 000 за всё до 4 чел.
Прогулка на парусной яхте во Владивостоке
2.5 часа
🛥 На яхте
Мини-группа
до 5 чел.
Организатор экскурсии Andrey
Andrey
5
4 отзыва
Прогулка на парусной яхте во Владивостоке
Полюбоваться городом с воды и освоить базовые приемы управления яхтой
Около вашей гостиницы / апартаментов
24 сен
25 сен
45502 275 за 1 человека
Прогулка со вкусом по Владивостоку
1.5 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
до 5 чел.
Организатор экскурсии Виктория
Виктория
Нет отзывов
Прогулка со вкусом по Владивостоку
Открыть уникальность дальневосточной кухни в теории и на практике, гуляя по центру города
Сквер Невельского
23 сен
26 сен
27 сен
28 сен
26002 340 за всё до 5 чел.
Открой Владивосток
8 дней
Авторский тур
до 40 чел.
Организатор экскурсии Большая Страна
Большая Страна
5
3 отзыва
Открой Владивосток
Классический тур во Владивосток
г. Владивосток
26 сен
от 31 200 за 1 человека
У нас ещё много экскурсий во Владивостоке. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии во Владивостоке
Заказать
Можно выбрать дату до оплаты
ХОРОШО
🧭
ТАМ