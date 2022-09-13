Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Голос Владивостока внутри
Наша машина времени — это беспроводные наушники с объемным звучанием, ваш контакт с миром иммерсии. Вы наденете их и погрузитесь в другую реальность, где существует продуманная атмосфера, где невозможно предугадать, что ждет за очередным поворотом. Тут не обойтись без проводника — им станет наш герой из прошлого, дворник Афанасий. Он поведет вас по центру своего Владивостока, а вы попутно будете слушать голоса города и открывать его историю.
Познакомиться с Владивостоком поближе
Маршрут обзорный: вы увидите дома и памятники на улицах Светланская и Фокина (наш Арбат), на Корабельной и Спортивной набережных. Перенесетесь во времена до появления города и узнаете о племенах, которые жили на этой земле. Услышите о легендарных строителях Владивостока и поймете, почему встречать Солнце они желали только здесь.
Прогулка наполнена интерактивом: например, вы загадаете желание и попробуете конфеты, ставшие визитной карточкой Владивостока (а почему так — об этом тоже расскажем!).
Организационные детали
Прогулка понравится взрослым и детям от 6 лет
Начало на Корабельной набережной, а окончание на улице Фокина, 1
Прогулка длится 80 минут и полностью пешая. Выбирайте одежду по погоде и удобную обувь — ведь в каждой прогулке содержится почти половина суточной нормы активности.
Вы будете следовать за героем (актером из нашей команды), также с вами будет сопровождающий, который поможет с техническими моментами
По запросу мы можем провести экскурсию в индивидуальном формате
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
на Корабельной набережной
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 1.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анна — Организатор во Владивостоке
Наш проект — это лучшие в России туристические продукты в формате иммерсивных аудио-прогулок с элементами уличного спектакля для всех возрастов (тур. премии «Маршрут года», «Мастера гостеприимства»). Прогулки проходят в беспроводных высокотехнологичных наушниках в самом центре Владивостока.
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Алла
13 сен 2022
Отличное погружение в прожитую жизнь города. Приятный и хорошо поставленный голос в наушниках рассказывает немного по-детски, но всё же удивительные реальные истории жителей города. Группа большая, но люди друг другу не мешают.
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