Еще несколько необычных экскурсий во Владивостоке

Что вас ожидает

Владивосток с непривычной стороны

Владивосток — город 🏙️, просоленный ветрами, окутанный туманами и омываемый с трех сторон морем. Необычный ландшафт во многом сформировал его мистический характер. Я расскажу, чей призрак живет в стенах самого крупного торгового дома, что называли здесь «чертовой дюжиной» и какой секрет хранят львы, стоящие на страже Восточного института. Фоном к таинственным открытиям станут лабиринты старинных улиц, портовые запахи и звуки и набережные с зыбкими морскими видами.

Магические сюжеты города В

Владивосток пропитан фантомами, легендами и загадками. Вы раскроете, почему самое мощное «место силы» города находится у кромки моря 🌊, какие тайны хранят Корабельная набережная и Пушкинский театр и где расположен замок 🏰 любви. Кроме того, услышите о местных знаменитых людях и связанных с ними мистических историях и поймете, как во Владивостоке появилась Триумфальная арка цесаревича Николая.

Организационные детали

Экскурсия пешеходная и не предполагает дополнительных расходов.