Еще несколько необычных экскурсий во Владивостоке

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Мистический Владивосток

Прикоснуться к таинственному миру и услышать о призраках и легендах окутанного туманами города

Татьяна
Татьяна – Гид из Владивостока
Владивосток соткан из множества мифов — порой забытых и неизвестных.

Одним они кажутся выдумками, другие передают их из уст в уста не один десяток лет.

Вы раскроете эти загадочные истории 📖 и увидите места, где происходили необъяснимые вещи.

А также узнаете много интересного об истории, архитектуре и удивительных людях города.
Задать вопросОбычно отвечает за 7 мин.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👣Пешеходная
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Для 1-5 человек

  • 3 500 ₽ за экскурсию

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Мистический Владивосток
Мистический Владивосток

Что вас ожидает

Владивосток с непривычной стороны
Владивосток — город 🏙️, просоленный ветрами, окутанный туманами и омываемый с трех сторон морем. Необычный ландшафт во многом сформировал его мистический характер. Я расскажу, чей призрак живет в стенах самого крупного торгового дома, что называли здесь «чертовой дюжиной» и какой секрет хранят львы, стоящие на страже Восточного института. Фоном к таинственным открытиям станут лабиринты старинных улиц, портовые запахи и звуки и набережные с зыбкими морскими видами.

Магические сюжеты города В
Владивосток пропитан фантомами, легендами и загадками. Вы раскроете, почему самое мощное «место силы» города находится у кромки моря 🌊, какие тайны хранят Корабельная набережная и Пушкинский театр и где расположен замок 🏰 любви. Кроме того, услышите о местных знаменитых людях и связанных с ними мистических историях и поймете, как во Владивостоке появилась Триумфальная арка цесаревича Николая.

Организационные детали

Экскурсия пешеходная и не предполагает дополнительных расходов.

Начало и место завершения
🚩 у Пушкинского театра
Мистический Владивосток
Мистический Владивосток
Мистический Владивосток
Мистический Владивосток
Мистический Владивосток
Мистический Владивосток

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Татьяна
Татьяна
Здравствуйте! Меня зовут Татьяна, и я безнадежно влюблена во Владивосток. Моя страсть — узнавать новые истории города (а их, поверьте, немало) и рассказывать их путешественникам. С удовольствием стану вашим гидом и помогу увидеть Владивосток с необычной стороны.
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