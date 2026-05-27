На один день вы окажетесь среди дикой, нетронутой природы залива Петра Великого. Здесь бирюзовая вода встречается с белыми пляжами, а над скалами возвышаются величественные сосны. Вы узнаете, как формировался архипелаг Римского-Корсакова и увидите редких морских животных и птиц.
Описание экскурсии
7:00 — выезд из Владивостока
9:30 — посадка на катер в посёлке Славянка. Поплывём по акватории Дальневосточного морского заповедника. Вы увидите:
- остров Большой Пелис — самый крупный на архипелаге Римского-Корсакова. С катера посмотрите на лежбища тюленей (ларг) и колонии морских птиц
- острова Матвеева и Де-Ливрона — с отвесными берегами и кристально чистой водой. Их тоже осмотрите с воды
- острова Гильдебрандта и Дурново. Проплывём мимо малонаселённых островов с причудливыми формами и богатым подводным миром
- кекуры Бакаланьи. Посмотрите с воды на высокие скальные столбы, которые поднимаются прямо из моря. Это одна из самых фотогеничных точек архипелага и место гнездования морских птиц
- кекур Штаны создали море и ветер. Это одна из самых необычных природных достопримечательностей этих краёв
- мыс Льва. Высадитесь на живописный мыс, который напоминает силуэт лежащего царя зверей. Отсюда открываются панорамные виды на заповедное побережье
- мыс Сосновый. Уютная бухта с прозрачной водой и деревьями на склонах — отличное место, чтобы прогуляться и отдохнуть. Здесь можно насладиться тишиной дикой природы
17:00–20:00 — возвращение во Владивосток
Организационные детали
- Едем на комфортабельном минивэне
- Перед отправлением на катере вам проведут инструктаж по технике безопасности и предоставят спасательные жилеты
- Ландшафт на местах высадок лесной и каменистый — не получится взять с собой коляску
- Обед не предусмотрен, возьмите с собой перекус и напитки
- В случае плохой погоды предложим перенести или отменить прогулку
- С вами будет гид и капитан из нашей команды
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Участник
|11 900 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У ТЦ «Луговая»
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 12 часов
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анна — Организатор во Владивостоке
Провела экскурсии для 1036 туристов
Меня зовут Анна. Организую туры по Приморскому краю с 2010 года, объездила весь Приморский край, в моём арсенале горы, водопады, бухты и мысы, а также катерные прогулки и морские экскурсии.
