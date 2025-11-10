Эта автопешеходная экскурсия для тех, кто ещё не знаком с приморской природой, но не готов ехать далеко от Владивостока и тратить много времени и сил. 30 минут от центра города — и мы окажемся с вами на знаменитом острове Русский. Доберёмся до самой южной его точки — мыса Тобизина. И полюбуемся суровыми живописными панорамами за лёгкими разговорами о местной жизни.
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00
Описание экскурсии
- Мыс Тобизина — отсюда открывается панорамный вид на все стороны, в том числе и на остров Шкота
- Мыс Вятлина — любимое место отдыха многих владивостокцев. В тёплый сезон здесь можно искупаться
- Новосильцевская батарея — с красивым видом на Русский мост, который соединяет город и остров. В ясную погоду здесь можно сделать много впечатляющих фото
Глубокого погружения в историю края не будет. Гид расскажет о Владивостоке и его природе в целом, подскажет места силы и отдыха, поможет с выбором морепродуктов.
Организационные детали
- Поездка пройдёт на автомобиле Nissan Largo, Mitsubishi Delica или Honda CR-V
- На маршруте будет пеший участок около двух километров с небольшим перепадом высоты
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Роман — ваша команда гидов во Владивостоке
Провели экскурсии для 19 туристов
Я Роман. С 2014 года занимаюсь тем, что показываю людям красивые природные локации, которые когда-то меня впечатлили и очень нравятся сейчас. Путешествую с 10 лет по России и немного поЗадать вопрос
Входит в следующие категории Владивостока
Похожие экскурсии из Владивостока
Индивидуальная
до 4 чел.
На край земли - за полдня: Русский остров и мыс Тобизина
Путешествие на Русский остров и мыс Тобизина подарит незабываемые виды и впечатления. Подходит для семей с детьми от 7 лет, если они готовы к приключениям
Начало: В центре города
Завтра в 14:30
11 ноя в 05:00
10 500 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Владивосток, остров Русский и мыс Тобизина
Погрузитесь в атмосферу Владивостока: от старинного маяка до современных мостов. Экскурсия откроет самые живописные уголки и исторические тайны
Начало: Отель туристов
11 ноя в 08:00
12 ноя в 08:00
15 800 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Остров Русский: форт Поспелова и мыс Тобизина
Остров Русский в Приморском крае - это богатая история и живописные пейзажи. Посетите форт Поспелова и мыс Тобизина, наслаждаясь видами и природой
Завтра в 08:00
11 ноя в 08:00
10 800 ₽ за всё до 4 чел.