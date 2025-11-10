Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы

Эта автопешеходная экскурсия для тех, кто ещё не знаком с приморской природой, но не готов ехать далеко от Владивостока и тратить много времени и сил. 30 минут от центра города — и мы окажемся с вами на знаменитом острове Русский. Доберёмся до самой южной его точки — мыса Тобизина. И полюбуемся суровыми живописными панорамами за лёгкими разговорами о местной жизни.