Во Владивостоке рыбалка — это не хобби, а пульс города. Мы знаем, где скрывается камбала, и доставим вас в самые рыбные точки залива Петра Великого. Капитан подготовит снасти, наживку и обучит вас — справятся даже новички. А после ловли можем искупаться у острова Русский.

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Описание экскурсии

Улов. Камбала — визитная карточка залива Петра Великого, а наши капитаны знают самые рыбные места. Мы подготовим специальные снасти для донной ловли и свежую наживку.

Капитан как опытный наставник. Не переживайте, если держите удочку впервые: капитан обучит технике лова и поможет с наживкой. Он подробно расскажет о повадках рыбы, покажет, как правильно делать подсечку. Вам останется только наслаждаться процессом и азартом.

Комфорт на палубе. Никакой суеты — ловите медитативное состояние на воде. Пока идёт клёв, наслаждайтесь видами на острова и сопки.

Отдых в бухтах. Если позволит погода и кэп, остановимся у острова Русский. Можно нырнуть в чистейшую воду с борта и освежиться.

Организационные детали