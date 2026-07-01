Во Владивостоке рыбалка — это не хобби, а пульс города. Мы знаем, где скрывается камбала, и доставим вас в самые рыбные точки залива Петра Великого. Капитан подготовит снасти, наживку и обучит вас — справятся даже новички. А после ловли можем искупаться у острова Русский.
Описание экскурсии
Улов. Камбала — визитная карточка залива Петра Великого, а наши капитаны знают самые рыбные места. Мы подготовим специальные снасти для донной ловли и свежую наживку.
Капитан как опытный наставник. Не переживайте, если держите удочку впервые: капитан обучит технике лова и поможет с наживкой. Он подробно расскажет о повадках рыбы, покажет, как правильно делать подсечку. Вам останется только наслаждаться процессом и азартом.
Комфорт на палубе. Никакой суеты — ловите медитативное состояние на воде. Пока идёт клёв, наслаждайтесь видами на острова и сопки.
Отдых в бухтах. Если позволит погода и кэп, остановимся у острова Русский. Можно нырнуть в чистейшую воду с борта и освежиться.
Организационные детали
- Рыбачим с катера 24–28 футов, на борту — необходимые средства безопасности
- Вы пройдёте инструктаж по технике безопасности и получите спасательные жилеты
- В стоимость включено: аренда катера, услуги капитана, снасти, наживка, инструктаж и обучение
- Рыбалка на камбалу под силу даже детям. Это отличный способ познакомить ребёнка с морем и подарить ему радость первой пойманной рыбы
- С вами будет капитан из нашей команды
во вторник, четверг и субботу в 07:00
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Базовый билет
|12 300 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На городском пирсе
Когда и сколько длится?
Когда: во вторник, четверг и субботу в 07:00
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 5 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Виктория — ваша команда гидов во Владивостоке
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2024 года
Провели экскурсии для 269 туристов
Меня зовут Виктория. Я фанат Приморья, родилась и выросла в этом крае и искренне считаю, что ПриМОРЕ — это то, что должно случиться с каждым! Больше 20 лет занимаюсь туризмом, покажу вам край с лучшего ракурса. С моей командой провожу групповые и индивидуальные экскурсии на автомобилях и катерах.
Входит в следующие категории Владивостока
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