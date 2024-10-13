Готовы отправиться за отличным морским уловом? На быстроходном катере вы доберётесь до проверенных рыбных мест и устроите охоту за камбалой.
Рыбу можно будет приготовить и попробовать прямо на борту — а виды на Уссурийский залив, материк и острова украсят наш морской пикник.
Рыбу можно будет приготовить и попробовать прямо на борту — а виды на Уссурийский залив, материк и острова украсят наш морской пикник.
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00
Описание водной прогулки
Прогулка в открытом море. Мы отправимся в путь на быстроходном катере: выйдем из бухты и прямым ходом через мост проследуем к рыбным местам. В пути вы насладитесь попутным ветром, осмотрите акваторию Уссурийского залива и полюбуетесь прибрежными сопками, покрытыми лесами.
Рыбалка круглый год. Я выдам необходимые снасти и подскажу проверенные места, в которых вас ждёт гарантированный улов. Чаще всего поймать здесь можно камбалу, но встречаются и другие виды рыб.
Морской пикник на борту. Всю свою добычу вы сможете забрать с собой или пожарить прямо на борту и устроить пикник в душевной обстановке.
Организационные детали
- Программа без ограничений по возрасту и опыту: рыбалка совершенно безопасна и разбудит интерес как у малышей, так и видавших виды путешественников
- Я предоставлю всё необходимое для рыбной ловли: удочки и наживку
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На улице Катерной
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная водная прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александр — ваш гид во Владивостоке
Меня зовут Александр. Во Владивостоке живу с 17 лет, как приехал учиться в университет (по образованию судоводитель). Буду рад поделиться впечатлениями и эмоциями с другими людьми во время морских прогулок по нашему замечательному архипелагу!Задать вопрос
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