Готовы отправиться за отличным морским уловом? На быстроходном катере вы доберётесь до проверенных рыбных мест и устроите охоту за камбалой. Рыбу можно будет приготовить и попробовать прямо на борту — а виды на Уссурийский залив, материк и острова украсят наш морской пикник.

Описание водной прогулки

Прогулка в открытом море. Мы отправимся в путь на быстроходном катере: выйдем из бухты и прямым ходом через мост проследуем к рыбным местам. В пути вы насладитесь попутным ветром, осмотрите акваторию Уссурийского залива и полюбуетесь прибрежными сопками, покрытыми лесами.

Рыбалка круглый год. Я выдам необходимые снасти и подскажу проверенные места, в которых вас ждёт гарантированный улов. Чаще всего поймать здесь можно камбалу, но встречаются и другие виды рыб.

Морской пикник на борту. Всю свою добычу вы сможете забрать с собой или пожарить прямо на борту и устроить пикник в душевной обстановке.

Организационные детали