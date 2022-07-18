Описание экскурсииНа нашей с Вами экскурсии мы посетим каскад из 5-ти водопадов. Памятник природы находится в 50-ти метрах от места парковки авто. На территории оборудовали мостик для прогулки и обзора 5-ти водопадов. Следующее наше место посещения -"Земля леопардов". Сотрудник заповедника проведет нас по тропе с экскурсионной справкой.
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Кравцовские водопады
- Тропа нац. парка «Земля Леопардов»
Что включено
- Транспортное сопровождение, услуги гида-руководителя
Что не входит в цену
- Доп. траты, входные билеты на маршруте, питание и др.
Где начинаем и завершаем?
Начало: Центральная площадь г. Владивосток
Завершение: Центральная площадь г. Владивосток (место корректируется)
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 24% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
М
Спасибо, что показали нам красивые места Владивостока и окрестностей! Трип на водопады был хорош и увлекателен, наши навыки скалолазания были очень к месту там) Тропа леопарда была интересно. Мы хорошо провели день. Спасибо вам!
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