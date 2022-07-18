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Кравцовские водопады и заповедник «Земля леопарда»

Экскурсия к Кравцовским водопадам и на тропу «Земля Леопардов» в Владивостоке
5
1 отзыв
Кравцовские водопады и заповедник «Земля леопарда»
Кравцовские водопады и заповедник «Земля леопарда»
Кравцовские водопады и заповедник «Земля леопарда»

Описание экскурсии

На нашей с Вами экскурсии мы посетим каскад из 5-ти водопадов. Памятник природы находится в 50-ти метрах от места парковки авто. На территории оборудовали мостик для прогулки и обзора 5-ти водопадов. Следующее наше место посещения -"Земля леопардов". Сотрудник заповедника проведет нас по тропе с экскурсионной справкой.

Выберите удобную дату из расписания

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Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Кравцовские водопады
  • Тропа нац. парка «Земля Леопардов»
Что включено
  • Транспортное сопровождение, услуги гида-руководителя
Что не входит в цену
  • Доп. траты, входные билеты на маршруте, питание и др.
Где начинаем и завершаем?
Начало: Центральная площадь г. Владивосток
Завершение: Центральная площадь г. Владивосток (место корректируется)
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 24% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Спасибо, что показали нам красивые места Владивостока и окрестностей! Трип на водопады был хорош и увлекателен, наши навыки скалолазания были очень к месту там) Тропа леопарда была интересно. Мы хорошо провели день. Спасибо вам!
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