1 чел.
По популярности
Групповая
13 часов
Нацпарк «Земля леопарда» и п-ов Гамова (автобус + катер)
Начало: Остановка Луговая возле ТЦ Луговая
Расписание: по пятницам в 07:00
14 июня в 07:00
21 июня в 07:00
6 500₽ за человека
Индивидуальная
10 часов
Тур в Хасанский район: Кравцовские водопады, мыс Брюса, Парящая черепаха
Начало: По желанию клиента
Расписание: Индивидуально, по договоренности
Сегодня в 21:00
Завтра в 09:00
25 000₽ за всё до 7 чел.
Мини-группа
14 часов
Тур на полуостров Гамова: бухта Теляковского и остров Томящегося сердца
Начало: Владивосток, ул. Светланская, 31, кинотеатр Уссури
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
5 990₽ за человека
Групповая
1 час
Иммерсивная прогулка «Городские легенды»
Начало: Корабельная набережная, Стелла
Расписание: Расписание публикуем на две недели вперед
Завтра в 12:00
12 июня в 12:00
1 500₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ММарина4 мая 2024Организация туров у них просто великолепна. Я уже не раз с ними ездила. Их рассказы о местной истории так увлекательны,
- ЕЕлена10 марта 2024Поездка на Землю леопарда и к трем границам была великолепна. Ирина все подробно объясняла и проявляла внимание к каждому участнику.
- ММарина16 октября 2023Ездили вчетвером в Хасанский район с Александром на пикапе. Вполне удобно. Дорога на Кравцовские водопады идет по деревянному настилу до
- ВВадим8 октября 2023Отличная экскурсия. Одна из лучших за 6 дней, которые мы посвятили Владивостоку и Приморскому краю. Гид Александр предлагает насыщенную увлекательную
- ААлёна5 октября 2023Это было потрясающее приключение! Невозможно передать словами все испытанные эмоции, это нужно видеть и чувствовать! Михаил мастер своего дела и многое знает
- ННаталья24 августа 2023Очень красивая и познавательная экскурсия!!! Ездили 22 августа с Игорем. Он нас провёл по потрясающей красоты местам - Мыс Брюса,
- Андрей1 июля 2023Было потрясающе! Масса впечатлений. Рекомендую!
Ответы на вопросы от путешественников по Владивостоку в категории «Земля леопарда»
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