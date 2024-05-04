Земля леопарда – экскурсии во Владивостоке

Найдено 4 экскурсии в категории «Земля леопарда» во Владивостоке, цены от 1 500 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Нацпарк «Земля леопарда» и п-ов Гамова (автобус + катер)
🚌 На автобусе
🚤 На катере
Групповая
13 часов
7 отзывов
Нацпарк «Земля леопарда» и п-ов Гамова (автобус + катер)
Начало: Остановка Луговая возле ТЦ Луговая
Расписание: по пятницам в 07:00
14 июня в 07:00
21 июня в 07:00
6 500 за человека
Тур в Хасанский район: Кравцовские водопады, мыс Брюса, Парящая черепаха
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Индивидуальная
10 часов
7 отзывов
Тур в Хасанский район: Кравцовские водопады, мыс Брюса, Парящая черепаха
Начало: По желанию клиента
Расписание: Индивидуально, по договоренности
Сегодня в 21:00
Завтра в 09:00
25 000 за всё до 7 чел.
Тур на полуостров Гамова: бухта Теляковского и остров Томящегося сердца
Мини-группа
14 часов
1 отзыв
Тур на полуостров Гамова: бухта Теляковского и остров Томящегося сердца
Начало: Владивосток, ул. Светланская, 31, кинотеатр Уссури
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
5 990 за человека
Иммерсивная прогулка «Городские легенды»
🚶 Пешая
Групповая
1 час
Иммерсивная прогулка «Городские легенды»
Начало: Корабельная набережная, Стелла
Расписание: Расписание публикуем на две недели вперед
Завтра в 12:00
12 июня в 12:00
1 500 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • М
    Марина
    4 мая 2024
    Нацпарк «Земля леопарда» и п-ов Гамова (автобус + катер)
    Организация туров у них просто великолепна. Я уже не раз с ними ездила. Их рассказы о местной истории так увлекательны,
    читать дальше

    они умеют подавать материал очень интересно. И во время маршрута вы всегда будете под присмотром (их страховка и помощь всегда под рукой). Кроме того, у них хороший и комфортный транспорт. .

  • Е
    Елена
    10 марта 2024
    Нацпарк «Земля леопарда» и п-ов Гамова (автобус + катер)
    Поездка на Землю леопарда и к трем границам была великолепна. Ирина все подробно объясняла и проявляла внимание к каждому участнику.
  • М
    Марина
    16 октября 2023
    Тур в Хасанский район: Кравцовские водопады, мыс Брюса, Парящая черепаха
    Ездили вчетвером в Хасанский район с Александром на пикапе. Вполне удобно. Дорога на Кравцовские водопады идет по деревянному настилу до
    читать дальше

    третьего водопада. Октябрьские виды природы придавали путешествию невероятную красоту. Мыс Брюса и скала с парящей черепахой великолепны! Александр прекрасно справлялся и с вождением машины и с функционалом гида по Хасанскому району, дал много интересной инормации исторической и краеведческой направленности. Спасибо большое!

  • В
    Вадим
    8 октября 2023
    Тур в Хасанский район: Кравцовские водопады, мыс Брюса, Парящая черепаха
    Отличная экскурсия. Одна из лучших за 6 дней, которые мы посвятили Владивостоку и Приморскому краю. Гид Александр предлагает насыщенную увлекательную
    читать дальше

    программу на целый день. Комфортабельный транспорт. Непринуждённая атмосфера. Очень рады, что остановились именно на предложении Александра. Всем рекомендуем - не пожалеете.

  • А
    Алёна
    5 октября 2023
    Тур на полуостров Гамова: бухта Теляковского и остров Томящегося сердца
    Это было потрясающее приключение! Невозможно передать словами все испытанные эмоции, это нужно видеть и чувствовать! Михаил мастер своего дела и многое знает
    читать дальше

    о своём крае, в дороге не заскучать совсем) Вышла не экскурсия, а маленькое путешествие по красотам Приморья. Поездка понравилась от и до, будьте готовы к умеренной физ нагрузке, чтобы полюбоваться всем местом полностью)

  • Н
    Наталья
    24 августа 2023
    Тур в Хасанский район: Кравцовские водопады, мыс Брюса, Парящая черепаха
    Очень красивая и познавательная экскурсия!!! Ездили 22 августа с Игорем. Он нас провёл по потрясающей красоты местам - Мыс Брюса,
    читать дальше

    Парящая черепаха, Кравцовские водопады, тропа леопарда. Несмотря на сильный туман экскурсия очень понравилась. Игорь очень интересно рассказывал об истории края, его достопримечательностях. Очень рекомендуем!

  • ​Андрей
    1 июля 2023
    Нацпарк «Земля леопарда» и п-ов Гамова (автобус + катер)
    Было потрясающе! Масса впечатлений. Рекомендую!

Ответы на вопросы от путешественников по Владивостоку в категории «Земля леопарда»

Самые популярные экскурсии этой рубрики во Владивостоке
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
  1. Нацпарк «Земля леопарда» и п-ов Гамова (автобус + катер)
  2. Тур в Хасанский район: Кравцовские водопады, мыс Брюса, Парящая черепаха
  3. Тур на полуостров Гамова: бухта Теляковского и остров Томящегося сердца
  4. Иммерсивная прогулка «Городские легенды»
Какие места ещё посмотреть во Владивостоке
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Остров русский
  2. Самое главное
  3. Мыс Тобизина
  4. Остров Шкота
  5. Кравцовские водопады
  6. Бухта Теляковского
  7. Полуостров Гамова
  8. Набережная
  9. Сафари-парк
  10. Бухта Астафьева
Сколько стоит экскурсия по Владивостоку в июне 2024
Сейчас во Владивостоке в категории "Земля леопарда" можно забронировать 4 экскурсии от 1 500 до 25 000. Туристы уже оставили гидам 16 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
Забронируйте экскурсию во Владивостоке на 2024 год по теме «Земля леопарда», 16 ⭐ отзывов, цены от 1500₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
ХорошоТам