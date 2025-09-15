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Кравцовские водопады, полуостров Брюса и пляж Маньчжурка - из Владивостока

Приморье наощупь: камни под ногами, ветер в волосах и свобода дальневосточного края
Вы пройдёте по каскаду Кравцовских водопадов, подниметесь на смотровую с видом на маяк Брюса и загадаете желание у каменной черепахи. Попробуете разглядеть кекуры и острова залива Петра Великого. А завершится день купанием на пляже Маньчжурка. Всё лучшее на побережье — в одном маршруте.
Кравцовские водопады, полуостров Брюса и пляж Маньчжурка - из Владивостока
Кравцовские водопады, полуостров Брюса и пляж Маньчжурка - из Владивостока
Кравцовские водопады, полуостров Брюса и пляж Маньчжурка - из Владивостока

Описание экскурсии

07:00 — выезд из Владивостока

Сбор группы у остановки «Луговая» и далее по маршруту: Центр — Гоголя — Заря. Путевая информация и инструктаж.

09:00 — Кравцовские водопады

Небольшой пеший маршрут (около 3 км туда-обратно, перепад высот 95 м) ведёт к каскаду из трёх водопадов: Сказка (Малыш), Каменная чаша и Пасть дьявола. Каждый водопад высотой до 6 метров — особенно живописны они после дождей. Перекусим и пофотографируемся.

11:00 — переезд в посёлок Славянка

13:00 — полуостров Брюса и маяк

Сначала поднимемся на смотровую площадку с панорамой на маяк Брюса, острова архипелага Императрицы Евгении и Владивосток. В ясную погоду видно полуостров Шкота и пилоны Золотого моста. Пройдём по тропе через дубовую рощу к берегу с базальтовыми колоннами и подойдём ближе к маяку. Здесь можно остановиться для привала и отдохнуть.

Мыс Парящей черепахи

Камень в форме черепахи словно «завис» над изумрудной водой залива Петра Великого. Считается, что здесь стоит загадать желание. С обзорной площадки видно кекур Пьющий верблюд, острова Антипенко и Сибирякова, а также архипелаг Римского-Корсакова — заповедные необитаемые острова.

После активного дня мы поедем отдыхать на песчаном пляже Маньчжурка. На пляже есть туалеты, переодевалки, душ и кафе

18:00 — выезд во Владивосток. Ориентировочное время прибытия — 21:30

Организационные детали

  • Часть стоимости вы оплачиваете на сайте, а остальную сумму нужно перевести на расчётный счёт организатора минимум за 3 дня до поездки. При отмене с вашей стороны менее чем за 2 дня оплата не возвращается
  • Поездка пройдёт на комфортабельном микроавтобусе Renault Master
  • За день мы пройдём около 7 км. Мы посещаем дикие места, где нет инфраструктуры, ходим по необорудованным тропам и порой преодолеваем крутые спуски и подъёмы. Пожалуйста, оценивайте свои силы! Перекус и питьевую воду берите с собой, либо можно перекусить в придорожных кафе
  • В описании указан приблизительный тайминг, время может корректироваться в зависимости от условий поездки
  • С вами будет гид из нашей команды

в понедельник в 07:00

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Участник7000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На Трамвайной улице
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник в 07:00
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 5 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ольга
Ольга — ваша команда гидов во Владивостоке
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Обычно отвечает за 1 час 20 минут
Провели экскурсии для 1030 туристов
Мы — команда профессиональных гидов-экскурсоводов и гидов-проводников. Верим, что путешествия должны быть захватывающими, активными и разными! С 2018 года организуем пешие походы и сплавы в Приморье. Если вы хотите испытать новый опыт, вырваться из ежедневной рутины, наполниться энергией природы и разделить с нами любовь к Приморскому краю, то ждём вас на наших маршрутах!

Отзывы и рейтинг

0
Основано на 0 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Геннадий
Всё отлично всем понравилось.
Всё отлично всем понравилось.
Всё отлично всем понравилось.
Всё отлично всем понравилось.
Всё отлично всем понравилось.
Всё отлично всем понравилось.
Всё отлично всем понравилось.
Всё отлично всем понравилось.
Всё отлично всем понравилось.+2
Всё отлично всем понравилось.
Всё отлично всем понравилось.
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Марина
Всё прошло наилучшими образом. Наш гид Илья смог создать атмосферу, как будто я ездила в тур с друзьями, хотя видела всех в первый раз. Была поддержка и опора в трудные
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минуты.
Показали нам красот Приморского края больше, чем было заявлено в плане нашего пути.
Сам маршрут настолько прекрасен, что даже себе не могла такое представить, так как живу на Сибирской равнине, гор и моря там нет, и для меня очень волнующе было увидеть такую красоту.
Однозначно рекомендую 🔥

Всё прошло наилучшими образом. Наш гид Илья смог создать атмосферу, как будто я ездила в тур
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Алексей
Отличная поездка. Очень красивые виды. Показали даже больше чем было заявлено в афише. При желании можно было искупаться в море.
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