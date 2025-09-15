Кравцовские водопады, полуостров Брюса и пляж Маньчжурка - из Владивостока
Приморье наощупь: камни под ногами, ветер в волосах и свобода дальневосточного края
Вы пройдёте по каскаду Кравцовских водопадов, подниметесь на смотровую с видом на маяк Брюса и загадаете желание у каменной черепахи. Попробуете разглядеть кекуры и острова залива Петра Великого. А завершится день купанием на пляже Маньчжурка. Всё лучшее на побережье — в одном маршруте.
Описание экскурсии
07:00 — выезд из Владивостока
Сбор группы у остановки «Луговая» и далее по маршруту: Центр — Гоголя — Заря. Путевая информация и инструктаж.
09:00 — Кравцовские водопады
Небольшой пеший маршрут (около 3 км туда-обратно, перепад высот 95 м) ведёт к каскаду из трёх водопадов: Сказка (Малыш), Каменная чаша и Пасть дьявола. Каждый водопад высотой до 6 метров — особенно живописны они после дождей. Перекусим и пофотографируемся.
11:00 — переезд в посёлок Славянка
13:00 — полуостров Брюса и маяк
Сначала поднимемся на смотровую площадку с панорамой на маяк Брюса, острова архипелага Императрицы Евгении и Владивосток. В ясную погоду видно полуостров Шкота и пилоны Золотого моста. Пройдём по тропе через дубовую рощу к берегу с базальтовыми колоннами и подойдём ближе к маяку. Здесь можно остановиться для привала и отдохнуть.
Мыс Парящей черепахи
Камень в форме черепахи словно «завис» над изумрудной водой залива Петра Великого. Считается, что здесь стоит загадать желание. С обзорной площадки видно кекур Пьющий верблюд, острова Антипенко и Сибирякова, а также архипелаг Римского-Корсакова — заповедные необитаемые острова.
После активного дня мы поедем отдыхать на песчаном пляже Маньчжурка. На пляже есть туалеты, переодевалки, душ и кафе
18:00 — выезд во Владивосток. Ориентировочное время прибытия — 21:30
Организационные детали
Часть стоимости вы оплачиваете на сайте, а остальную сумму нужно перевести на расчётный счёт организатора минимум за 3 дня до поездки. При отмене с вашей стороны менее чем за 2 дня оплата не возвращается
Поездка пройдёт на комфортабельном микроавтобусе Renault Master
За день мы пройдём около 7 км. Мы посещаем дикие места, где нет инфраструктуры, ходим по необорудованным тропам и порой преодолеваем крутые спуски и подъёмы. Пожалуйста, оценивайте свои силы! Перекус и питьевую воду берите с собой, либо можно перекусить в придорожных кафе
В описании указан приблизительный тайминг, время может корректироваться в зависимости от условий поездки
С вами будет гид из нашей команды
в понедельник в 07:00
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
Тариф
Стоимость
Участник
7000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Трамвайной улице
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник в 07:00
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 5 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ольга — ваша команда гидов во Владивостоке
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Обычно отвечает за 1 час 20 минут
Провели экскурсии для 1030 туристов
Мы — команда профессиональных гидов-экскурсоводов и гидов-проводников. Верим, что путешествия должны быть захватывающими, активными и разными! С 2018 года организуем пешие походы и сплавы в Приморье. Если вы хотите испытать новый опыт, вырваться из ежедневной рутины, наполниться энергией природы и разделить с нами любовь к Приморскому краю, то ждём вас на наших маршрутах!
Отзывы и рейтинг
0
Основано на 0 отзывах
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5
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4
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Геннадий
Всё отлично всем понравилось.
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Марина
Всё прошло наилучшими образом. Наш гид Илья смог создать атмосферу, как будто я ездила в тур с друзьями, хотя видела всех в первый раз. Была поддержка и опора в трудные читать дальшеуменьшить
минуты. Показали нам красот Приморского края больше, чем было заявлено в плане нашего пути. Сам маршрут настолько прекрасен, что даже себе не могла такое представить, так как живу на Сибирской равнине, гор и моря там нет, и для меня очень волнующе было увидеть такую красоту. Однозначно рекомендую 🔥
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Алексей
Отличная поездка. Очень красивые виды. Показали даже больше чем было заявлено в афише. При желании можно было искупаться в море.
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