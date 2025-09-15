Вы пройдёте по каскаду Кравцовских водопадов, подниметесь на смотровую с видом на маяк Брюса и загадаете желание у каменной черепахи. Попробуете разглядеть кекуры и острова залива Петра Великого. А завершится день купанием на пляже Маньчжурка. Всё лучшее на побережье — в одном маршруте.

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При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание экскурсии

07:00 — выезд из Владивостока

Сбор группы у остановки «Луговая» и далее по маршруту: Центр — Гоголя — Заря. Путевая информация и инструктаж.

09:00 — Кравцовские водопады

Небольшой пеший маршрут (около 3 км туда-обратно, перепад высот 95 м) ведёт к каскаду из трёх водопадов: Сказка (Малыш), Каменная чаша и Пасть дьявола. Каждый водопад высотой до 6 метров — особенно живописны они после дождей. Перекусим и пофотографируемся.

11:00 — переезд в посёлок Славянка

13:00 — полуостров Брюса и маяк

Сначала поднимемся на смотровую площадку с панорамой на маяк Брюса, острова архипелага Императрицы Евгении и Владивосток. В ясную погоду видно полуостров Шкота и пилоны Золотого моста. Пройдём по тропе через дубовую рощу к берегу с базальтовыми колоннами и подойдём ближе к маяку. Здесь можно остановиться для привала и отдохнуть.

Мыс Парящей черепахи

Камень в форме черепахи словно «завис» над изумрудной водой залива Петра Великого. Считается, что здесь стоит загадать желание. С обзорной площадки видно кекур Пьющий верблюд, острова Антипенко и Сибирякова, а также архипелаг Римского-Корсакова — заповедные необитаемые острова.

После активного дня мы поедем отдыхать на песчаном пляже Маньчжурка. На пляже есть туалеты, переодевалки, душ и кафе

18:00 — выезд во Владивосток. Ориентировочное время прибытия — 21:30

Организационные детали