Это насыщенное путешествие к одному из самых красивых мест Приморского края. Вы увидите водопады, реликтовые леса, смотровые площадки и заповедные бухты, а также отдохнёте на чистом пляже у моря. А я буду сопровождать вас рассказами — только проверенные факты и дружеская подача.

Кравцовские водопады

Первая остановка — у живописных водопадов. Мы прогуляемся по территории национального парка «Земля леопарда» и обсудим его деятельность по сохранению диких кошек.

Посёлок Витязь

Поднимемся на смотровую площадку и полюбуемся панорамами побережья.

Реликтовая роща

Пройдём по лесу с многовековыми деревьями и поговорим о природе этих мест.

Остров Томящегося сердца

Покажу вам одну из самых романтичных локаций региона.

Бухта Теляковского

Отдохнём на чистом заповедном пляже, пообедаем. Можно искупаться.

Вы узнаете:

о Хасанском районе — в датах и людях

о скалах, бухтах и старинных деревьях — через легенды и факты

об особенностях морского биосферного заповедника

Примерный тайминг

7:00 — сбор группы

9:00 — остановка на отдых и перекус

10:00 — Кравцовские водопады

13:00 — прибытие в посёлок Витязь

14:00 — реликтовая роща и остров Томящегося сердца

16:00 — отдых и обед в бухте Теляковского

22:00 — возвращение во Владивосток

Организационные детали