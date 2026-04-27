Это насыщенное путешествие к одному из самых красивых мест Приморского края.
Вы увидите водопады, реликтовые леса, смотровые площадки и заповедные бухты, а также отдохнёте на чистом пляже у моря. А я буду сопровождать вас рассказами — только проверенные факты и дружеская подача.
Вы увидите водопады, реликтовые леса, смотровые площадки и заповедные бухты, а также отдохнёте на чистом пляже у моря. А я буду сопровождать вас рассказами — только проверенные факты и дружеская подача.
Описание экскурсии
Кравцовские водопады
Первая остановка — у живописных водопадов. Мы прогуляемся по территории национального парка «Земля леопарда» и обсудим его деятельность по сохранению диких кошек.
Посёлок Витязь
Поднимемся на смотровую площадку и полюбуемся панорамами побережья.
Реликтовая роща
Пройдём по лесу с многовековыми деревьями и поговорим о природе этих мест.
Остров Томящегося сердца
Покажу вам одну из самых романтичных локаций региона.
Бухта Теляковского
Отдохнём на чистом заповедном пляже, пообедаем. Можно искупаться.
Вы узнаете:
- о Хасанском районе — в датах и людях
- о скалах, бухтах и старинных деревьях — через легенды и факты
- об особенностях морского биосферного заповедника
Примерный тайминг
7:00 — сбор группы
9:00 — остановка на отдых и перекус
10:00 — Кравцовские водопады
13:00 — прибытие в посёлок Витязь
14:00 — реликтовая роща и остров Томящегося сердца
16:00 — отдых и обед в бухте Теляковского
22:00 — возвращение во Владивосток
Организационные детали
- Поездка проходит на проходимых микроавтобусах
- Обед включён в стоимость (шашлык или боул из риса с запечёнными овощами)
- Вход на Кравцовские водопады — 300 ₽
- По маршруту предусмотрены кофе-брейки
в понедельник, вторник, среду и четверг в 07:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|8000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У автобусной остановки «Фабрика Заря»
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник, вторник, среду и четверг в 07:00
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 16 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алексей — ваш гид во Владивостоке
Я родился и вырос в любимом Владивостоке. Люблю историю города и края, могу много и увлекательно рассказывать о них, без монотонности и сухости. Долго искал себя и нашёл своё призвание, поэтому прошёл профобучение и защитил аттестацию на гида! Мои маршруты неспешные, созерцательные, а темы экскурсий глубоко проработаны. Буду рад поделиться тем, что я хорошо знаю и люблю, с вами!
