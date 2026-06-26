Пушкинская — старинная улица Владивостока, на которой сохранилось более 20 памятников архитектуры. За их фасадами — истории студентов и преподавателей, артистов и издателей, учёных и меценатов.
Во время прогулки мы поговорим о людях, благодаря которым Пушкинская стала центром культурной жизни города.
Во время прогулки мы поговорим о людях, благодаря которым Пушкинская стала центром культурной жизни города.
Описание экскурсии
Начнём прогулку на остановке Лазо и поднимемся на Пушкинскую.
Архитектурные памятники, которые мы встретим:
- Приморский краевой художественный колледж — построен на фундаменте первого храма Владивостока
- Дом, где жил поэт Николай Асеев — русский писатель 20 века
- Пушкинский театр — культурный центр города, где выступали Вера Комиссаржевская, Леонид Утёсов и Лидия Русланова
- Восточный институт — первый вуз на Дальнем Востоке, где готовили переводчиков и дипломатов
- Необычный памятник А. С. Пушкину и сквер Политехников
- Храм-часовня святой мученицы Татианы — покровительницы студентов
- Лютеранская кирха Святого Павла начала 20 века
- Дом братьев Синкевичей
- Школа №9 — занимает здание бывшей министерской женской гимназии
- Дом Соллогуба — основателя и редактора первой городской типографии
Закончим возле остановки ДВПИ на улице Светланская.
Организационные детали
- Пешеходные маршруты проходят с радиогидами
- За сутки до начала экскурсии или сразу после бронирования с вами свяжется наш менеджер и вышлет ссылку на оплату оставшейся суммы. На месте гид оплату не принимает
- Отказ от участия с возвратом оплаты возможен за 2 часа до начала экскурсии
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Стандартный
|1300 ₽
|Дети до 14 лет
|1100 ₽
|Пенсионеры
|1100 ₽
|Дети до 3-х лет
|Бесплатно
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Недалеко от остановки Лазо
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Галина — ваша команда гидов во Владивостоке
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Провели экскурсии для 6336 туристов
Мы занимались индивидуальными экскурсиями более 20 лет. И решили, что хотим дать большему количеству людей возможность увидеть прекрасный Владивосток нашими глазами, познакомить с ним и влюбить в него так, как
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