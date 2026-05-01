Вы отправитесь туда, где острова прячутся в тумане, а берега помнят золотоискателей, военных и одного единственного жителя — смотрителя маяка.
За один день вы обогнёте загадочный Аскольд с его мрачными подземельями и забытыми орудиями, а следом высадитесь на солнечном Путятине — острове, где скалы превращаются в слонов и черепах.
За один день вы обогнёте загадочный Аскольд с его мрачными подземельями и забытыми орудиями, а следом высадитесь на солнечном Путятине — острове, где скалы превращаются в слонов и черепах.
Описание экскурсии
Остров Аскольд
- Круговая катерная прогулка вокруг острова
- Легенды золотоискателей и военных баз, от которых остались только орудия
- Рассказы о заброшенном маяке и глубоких подземельях
Остров Путятин
- Остановка в живописной бухте и отдых на берегу моря
- Скалы в виде слона, черепахи и петуха
- Поиски зелёного мрамора среди прибрежных камней
- Возможность увидеть ларг и сивучей в естественной среде
Расписание поездки
7:00 — выезд из Владивостока
10:00 — прибытие в посёлок Дунай, пересадка на прогулочный катер
10:30–17:30 — водная прогулка: Аскольд (обход по кругу), затем переход на Путятин с остановкой в бухте и отдыхом у моря
17:30 — посадка в автобус и выезд во Владивосток
21:00 — ориентировочное прибытие
Организационные детали
- Поездка проходит на комфортабельном минивэне, а по воде — на маломерных открытых катерах
- Выдаём спасательные жилеты, соблюдаем технику безопасности
- С вами будет один из гидов нашей команды
Условия проведения и бронирования
- Пожалуйста, заранее сообщите данные всех участников для оформления страховки: ФИО и дату рождения (день, месяц, год)
- Мы оставляем за собой право изменить маршрут или порядок посещения объектов
- На островах нет пирсов, высадка идёт прямо в прибрежную полосу: возьмите непромокаемую обувь
в понедельник и пятницу в 08:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Участник
|11 400 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Светланской улице
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник и пятницу в 08:00
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 11 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наталья — Организатор во Владивостоке
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Провела экскурсии для 552 туристов
Я профессионально занимаюсь туризмом по Приморскому краю уже 30 лет. За это время сплотила великолепную команду гидов, экскурсоводов и проводников. Все они являются членами РГО. Мы покажем вам Приморье, и
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Р
Благодарю организатора и гида - Алексея. Это было невероятное путешествие. Удалось увидеть и красоты острова Аскольд, и поучаствовать в спасении оленя. Вместе с Алексеем мы добирались до, казалось бы, самых недоступных мест острова. Море впечатлений и все положительные
Вам был полезен этот отзыв?
Входит в следующие категории Владивостока
Похожие экскурсии на «Легендарные Аскольд и Путятин - из Владивостока»
Индивидуальная
до 4 чел.
На катере - к острову Аскольд (из Владивостока)
Посетить живописный старинный остров, искупаться и понаблюдать за морскими тюленями
Начало: У вашего отеля в пределах центра города или другой...
Завтра в 08:00
29 мая в 08:00
54 900 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Из Владивостока - на край острова Русский
Увидеть настоящее лицо Приморья: мыс Тобизина, форт Поспелова и панорамы Японского моря
Сегодня в 14:00
Завтра в 14:00
10 800 ₽ за всё до 3 чел.
Групповая
Таинственный Аскольд
Отправиться в настоящее морское приключение к дикому острову из Владивостока
Начало: На Трамвайной улице
Расписание: в среду и субботу в 08:00
30 мая в 08:00
3 июн в 08:00
7500 ₽ за человека
Групповая
Остров Путятина - бухты, кекуры, морские котики и бескрайнее море
Путешествие на остров Путятина предлагает захватывающие виды на бухты и кекуры, а также возможность увидеть морских котиков и сивучей в их естественной среде
Начало: По договорённости в районе вашего проживания
31 мая в 07:00
2 июн в 07:00
8900 ₽ за человека
11 400 ₽ за человека