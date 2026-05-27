Остров Русский — это суровые скалы, морские арки, прозрачная вода и истории, связанные с обороной Владивостока и освоением Дальнего Востока. В этой поездке вы обойдёте остров на катере, пройдёте по Амурскому и Уссурийскому заливам и увидите места, которые невозможно рассмотреть с берега. По пути будут остановки для фотографий, отдыха и купания.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание экскурсии

Вы увидите с воды:

мыс Тобизина

полуостров Шкота

скалистые берега острова Русский

Амурский и Уссурийский заливы

Приморский океанариум

кампус ДВФУ и Университетскую набережную

Русский мост

морских котиков — если нам повезёт

Гид расскажет:

об истории названия острова Русский

знаменитой береговой батарее им. К. Ворошилова, которая не сделав ни одного выстрела, предотвратила военные действия

и многом другом

Во время маршрута предусмотрены остановки для фотографий и, при хорошей погоде, для купания.

Примерный тайминг:

9:30 — сбор во Владивостоке, посадка в автобус и переезд на остров Русский в бухту Барона Бэра

10:00 — посадка на катер

10:00–16:00 — прогулка вокруг острова Русский с остановками для фото и купания

17:00 — возвращение во Владивосток

Организационные детали