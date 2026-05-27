Остров Русский — это суровые скалы, морские арки, прозрачная вода и истории, связанные с обороной Владивостока и освоением Дальнего Востока.
В этой поездке вы обойдёте остров на катере, пройдёте по Амурскому и Уссурийскому заливам и увидите места, которые невозможно рассмотреть с берега. По пути будут остановки для фотографий, отдыха и купания.
В этой поездке вы обойдёте остров на катере, пройдёте по Амурскому и Уссурийскому заливам и увидите места, которые невозможно рассмотреть с берега. По пути будут остановки для фотографий, отдыха и купания.
Описание экскурсии
Вы увидите с воды:
- мыс Тобизина
- полуостров Шкота
- скалистые берега острова Русский
- Амурский и Уссурийский заливы
- Приморский океанариум
- кампус ДВФУ и Университетскую набережную
- Русский мост
- морских котиков — если нам повезёт
Гид расскажет:
- об истории названия острова Русский
- знаменитой береговой батарее им. К. Ворошилова, которая не сделав ни одного выстрела, предотвратила военные действия
- и многом другом
Во время маршрута предусмотрены остановки для фотографий и, при хорошей погоде, для купания.
Примерный тайминг:
9:30 — сбор во Владивостоке, посадка в автобус и переезд на остров Русский в бухту Барона Бэра
10:00 — посадка на катер
10:00–16:00 — прогулка вокруг острова Русский с остановками для фото и купания
17:00 — возвращение во Владивосток
Организационные детали
- Прогулка проходит на быстроходном катере вместимостью до 8 человек. На борту есть чайник, вода, столик и шезлонги
- Перед выходом на воду вы пройдёте инструктаж по технике безопасности. Имеются спасательные жилеты
- Питание не включено — можно взять с собой перекус
- Возрастных ограничений нет, но родители несут ответственность за безопасность детей во время поездки
- С вами будет один из гидов нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Участник
|10 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На ул. Светланской
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наталья — Организатор во Владивостоке
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Провела экскурсии для 552 туристов
Я профессионально занимаюсь туризмом по Приморскому краю уже 30 лет. За это время сплотила великолепную команду гидов, экскурсоводов и проводников. Все они являются членами РГО. Мы покажем вам Приморье, и
Входит в следующие категории Владивостока
Похожие экскурсии на «Морская кругосветка вокруг острова Русский - из Владивостока»
-
10%
Мини-группа
до 12 чел.
Лучший выборМорское приключение во Владивостоке: мыс Тобизина, котики и морепродукты
Групповая прогулка на катере к островам Русский и Шкота с обедом на мореферме
Начало: Маяк Токаревского
30 мая в 08:30
31 мая в 08:30
7650 ₽
8500 ₽ за человека
-
10%
Мини-группа
до 12 чел.
Морское приключение, морские котики и морепродукты во Владивостоке
Начало: Маяк Токаревского, г. Владивосток
Расписание: Ежедневно в 8:00
29 мая в 08:30
30 мая в 08:30
7650 ₽
8500 ₽ за человека
Индивидуальная
до 8 чел.
К маякам, островам и бухтам Владивостока - на скоростном катере
Исследовать живописные локации в окрестностях города за 3 часа
Начало: О. Русский ул. Поселок канал 30
Сегодня в 14:00
29 мая в 08:00
30 000 ₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Лучшие панорамы Владивостока, остров Русский и морские бухты за 1 день
Погрузитесь в красоту Приморского края с экскурсией, которая откроет вам секретные места и захватывающие виды Владивостока
Завтра в 09:00
29 мая в 09:00
16 000 ₽ за всё до 3 чел.
10 000 ₽ за человека