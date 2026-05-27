Морская кругосветка вокруг острова Русский - из Владивостока

Прогулка на катере вдоль скал, мысов и бухт одного из самых живописных островов Приморья
Остров Русский — это суровые скалы, морские арки, прозрачная вода и истории, связанные с обороной Владивостока и освоением Дальнего Востока.

В этой поездке вы обойдёте остров на катере, пройдёте по Амурскому и Уссурийскому заливам и увидите места, которые невозможно рассмотреть с берега. По пути будут остановки для фотографий, отдыха и купания.
Морская кругосветка вокруг острова Русский - из Владивостока

Описание экскурсии

Вы увидите с воды:

  • мыс Тобизина
  • полуостров Шкота
  • скалистые берега острова Русский
  • Амурский и Уссурийский заливы
  • Приморский океанариум
  • кампус ДВФУ и Университетскую набережную
  • Русский мост
  • морских котиков — если нам повезёт

Гид расскажет:

  • об истории названия острова Русский
  • знаменитой береговой батарее им. К. Ворошилова, которая не сделав ни одного выстрела, предотвратила военные действия
  • и многом другом

Во время маршрута предусмотрены остановки для фотографий и, при хорошей погоде, для купания.

Примерный тайминг:

9:30 — сбор во Владивостоке, посадка в автобус и переезд на остров Русский в бухту Барона Бэра
10:00 — посадка на катер
10:00–16:00 — прогулка вокруг острова Русский с остановками для фото и купания
17:00 — возвращение во Владивосток

Организационные детали

  • Прогулка проходит на быстроходном катере вместимостью до 8 человек. На борту есть чайник, вода, столик и шезлонги
  • Перед выходом на воду вы пройдёте инструктаж по технике безопасности. Имеются спасательные жилеты
  • Питание не включено — можно взять с собой перекус
  • Возрастных ограничений нет, но родители несут ответственность за безопасность детей во время поездки
  • С вами будет один из гидов нашей команды

Выберите удобную дату из расписания

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Участник10 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На ул. Светланской
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 6 часов
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наталья
Наталья — Организатор во Владивостоке
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Провела экскурсии для 552 туристов
Я профессионально занимаюсь туризмом по Приморскому краю уже 30 лет. За это время сплотила великолепную команду гидов, экскурсоводов и проводников. Все они являются членами РГО. Мы покажем вам Приморье, и
вы обязательно полюбите наш край, очаруетесь его девственной природой, необузданным и таким ласковым морем, рассветами и закатами. Мы покажем вам острова и заповедники, город и горы, тайгу и сакуру. Ждём вас!

