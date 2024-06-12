Приморский океанариум. Билет можно приобрести самостоятельно на сайте или в кассе океанариума. Океанариум работает до 20:00. Чтобы вернуться в город, воспользуйтесь общественным транспортом или такси.

Университетскую набережную на острове Русский в кампусе ДВФУ. Здесь вас ждёт красивая прогулочная зона и пляж. Вернуться в город можно самостоятельно на общественном транспорте или такси. В период с июня по сентябрь рекомендуется брать с собой купальник, полотенце и пляжные тапочки, чтобы искупаться. Обратите внимание, что на острове нестабильный сигнал сотовой связи, поэтому планируйте оплату дополнительных услуг наличными.

Что такое морская ферма? Это своего рода морской огород, ферма по выращиванию двухстворчатых моллюсков и краснокнижного дальневосточного трепанга. Более трех миллионов молодых трепангов живут в бухте Воевода. Четыре месяца они растут в специальных бассейнах, а потом перебираются в естественную среду обитания. Трепанг в китайской культуре считается чудодейственным и его свойства приравнивают к Женьшеню. Недаром китайский народ говорит, что Владивосток – это Хайшэньвэй, что в переводе означает — «Бухта трепанга». Что вас ожидает: Офисы и цеха предприятия расположены в двухэтажном плавучем комплексе. Вы увидите лабораторию по выращиваю кормов для моллюсков, «роддом» для молоди и большие ванны с проточной водой для складирования моллюсков перед отправкой в рестораны по всей России. Вы посетите бассейн, где сможете потрогать взрослых гребешков, устриц, трепанга, краба и сделать прекрасные фотографии. А также по желанию примете участие в мастер-классе по открыванию устриц. Экскурсию по ферме проводит морской технолог, который станет для вас проводником в уникальный, новый мир. После экскурсии по Морской ферме у вас будет свободное время и вы сможете пообедать и насладиться вкусом приготовленных блюд из морепродуктов, прогуляться у моря и искупаться в теплое время года. По пути на Морскую ферму вы узнаете интересные факты истории о острове Русском, на обратном пути мы посетим мужской Свято-Серафимовский монастырь. У вас будет возможность приобрести живые морепродукты, а также биодобавки по ценам от производителя. Важная информация: По окончании экскурсии вы можете не возвращаться во Владивосток, а во второй половине дня посетить: