Мореферма на острове Русский: камчатский краб и морской огурец

Мореферма на острове Русский
Если вы хотите поесть свежих гребешков, подержать в руках живого Камчатского краба, попробовать морской огурец (плюс увидеть каким образом они выращиваются), то советуем вам посетить данную экскурсию на морскую ферму «Дальстам», расположенную в дальней части острова Русский в бухте Воевода. Отдых на берегу моря предусмотрен!
Мореферма на острове Русский: камчатский краб и морской огурец
Мореферма на острове Русский: камчатский краб и морской огурец
Мореферма на острове Русский: камчатский краб и морской огурец
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00

Что вас ожидает:

  • Золотой мост
  • Русский мост
  • Проезд вдоль кампуса ДВФУ
  • Бухта Ахлестышева
  • Бухта Новик
  • Мужской Свято-Серафимовский монастырь
  • Бухта Воевода
  • Мореферма «Дальстам»
  • Остров Папенберга

Описание экскурсии

Что такое морская ферма? Это своего рода морской огород, ферма по выращиванию двухстворчатых моллюсков и краснокнижного дальневосточного трепанга. Более трех миллионов молодых трепангов живут в бухте Воевода. Четыре месяца они растут в специальных бассейнах, а потом перебираются в естественную среду обитания. Трепанг в китайской культуре считается чудодейственным и его свойства приравнивают к Женьшеню. Недаром китайский народ говорит, что Владивосток – это Хайшэньвэй, что в переводе означает — «Бухта трепанга». Что вас ожидает: Офисы и цеха предприятия расположены в двухэтажном плавучем комплексе. Вы увидите лабораторию по выращиваю кормов для моллюсков, «роддом» для молоди и большие ванны с проточной водой для складирования моллюсков перед отправкой в рестораны по всей России. Вы посетите бассейн, где сможете потрогать взрослых гребешков, устриц, трепанга, краба и сделать прекрасные фотографии. А также по желанию примете участие в мастер-классе по открыванию устриц. Экскурсию по ферме проводит морской технолог, который станет для вас проводником в уникальный, новый мир. После экскурсии по Морской ферме у вас будет свободное время и вы сможете пообедать и насладиться вкусом приготовленных блюд из морепродуктов, прогуляться у моря и искупаться в теплое время года. По пути на Морскую ферму вы узнаете интересные факты истории о острове Русском, на обратном пути мы посетим мужской Свято-Серафимовский монастырь. У вас будет возможность приобрести живые морепродукты, а также биодобавки по ценам от производителя. Важная информация: По окончании экскурсии вы можете не возвращаться во Владивосток, а во второй половине дня посетить:
  • Приморский океанариум. Билет можно приобрести самостоятельно на сайте или в кассе океанариума. Океанариум работает до 20:00. Чтобы вернуться в город, воспользуйтесь общественным транспортом или такси.
  • Университетскую набережную на острове Русский в кампусе ДВФУ. Здесь вас ждёт красивая прогулочная зона и пляж. Вернуться в город можно самостоятельно на общественном транспорте или такси. В период с июня по сентябрь рекомендуется брать с собой купальник, полотенце и пляжные тапочки, чтобы искупаться. Обратите внимание, что на острове нестабильный сигнал сотовой связи, поэтому планируйте оплату дополнительных услуг наличными.

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Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Золотой мост
  • Русский мост
  • Проезд вдоль кампуса ДВФУ
  • Бухта Ахлестышева
  • Бухта Новик
  • Мужской Свято-Серафимовский монастырь
  • Бухта Воевода
  • Мореферма «Дальстам»
  • Остров Папенберга
Что включено
  • Транспорт
  • Услуги гида
  • Входной билет на мореферму
Что не входит в цену
  • Дегустация, обед, личные расходы
Место начала и завершения?
Площадь Борцов Революции
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Важная информация
  • По окончании экскурсии вы можете не возвращаться во Владивосток, а во второй половине дня посетить:
  • Приморский океанариум. Билет можно приобрести самостоятельно на сайте или в кассе океанариума. Океанариум работает до 20:00. Чтобы вернуться в город, воспользуйтесь общественным транспортом или такси
  • Университетскую набережную на острове Русский в кампусе ДВФУ. Здесь вас ждёт красивая прогулочная зона и пляж. Вернуться в город можно самостоятельно на общественном транспорте или такси
  • В период с июня по сентябрь рекомендуется брать с собой купальник, полотенце и пляжные тапочки, чтобы искупаться
  • Обратите внимание, что на острове нестабильный сигнал сотовой связи, поэтому планируйте оплату дополнительных услуг наличными
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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