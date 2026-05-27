Приглашаю посетить остров Русский на экскурсии, в которой дикая природа сочетается с гастрономией. В бухте Воевода мы посетим морскую ферму и продегустируем свежайших устриц и трепанга.
Увидим знаковую Новосильцевскую батарею и вид с 2000-рублевой купюры, а также форт Поспелова с панорамой Владивостока. А еще мы совершим поход на мыс Шмидта за захватывающими видами.
Описание экскурсииЗа одну поездку вы посетите мореферму в бухте Воевода, где можно отведать морепродуктов непосредственно из моря. Совершить пеший поход с самого высокого мыса на Русском Острове: мыса Шмидта и до бухты Карпинского. А так же мы с вами заедем на форт Поспелова откуда откроется шикарная панорама острова и города Владивостока и Новосильцевскую батарею, где вы можете сделать фото как на 2000-ой купюре и заглянуть в пороховые погреба. Эта Экскурсия подойдет абсолютно всем туристам, а особенно тем, кто хочет устроить себе гастротур по приморским деликатесам. По желанию, мы можем сделать остановку в Свято-Серафимовском мужском монастыре.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Форт Поспелова
- Новосильцевская батарея
- Мыс Шмидта
- Бухта Карпинского
- Мореферма в бухте Воевода
Что включено
- Услуги гида
- Транспорт
Что не входит в цену
- Входные билеты:/n мореферма - 400 руб. /чел. /n Новосильцевская батарея - 100 руб. /взрослый, 50 руб. /льготный/n форт Поспелова - 100 руб. /взрослый, 50 руб. /льготный.
- Дегустация морепродуктов оплачивается согласно меню
Место начала и завершения?
Ваш отель во Владивостоке
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
