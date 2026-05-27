Описание Фото Ответы на вопросы Приглашаю посетить остров Русский на экскурсии, в которой дикая природа сочетается с гастрономией. В бухте Воевода мы посетим морскую ферму и продегустируем свежайших устриц и трепанга.



Увидим знаковую Новосильцевскую батарею и вид с 2000-рублевой купюры, а также форт Поспелова с панорамой Владивостока. А еще мы совершим поход на мыс Шмидта за захватывающими видами.

Анна Ваш гид во Владивостоке Задать вопрос Индивидуальная экскурсия -10% 14 400 ₽ выгода 1440 ₽ 12 960 ₽ за экскурсию Цена за 1-7 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты. 5 часов 1-7 человек На автомобиле Выбрать дату и забронировать Задать вопрос организатору Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Описание экскурсии За одну поездку вы посетите мореферму в бухте Воевода, где можно отведать морепродуктов непосредственно из моря. Совершить пеший поход с самого высокого мыса на Русском Острове: мыса Шмидта и до бухты Карпинского. А так же мы с вами заедем на форт Поспелова откуда откроется шикарная панорама острова и города Владивостока и Новосильцевскую батарею, где вы можете сделать фото как на 2000-ой купюре и заглянуть в пороховые погреба. Эта Экскурсия подойдет абсолютно всем туристам, а особенно тем, кто хочет устроить себе гастротур по приморским деликатесам. По желанию, мы можем сделать остановку в Свято-Серафимовском мужском монастыре.

Выберите удобную дату из расписания Выбрать дату