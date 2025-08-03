Сап-прогулка к маяку Басаргина - это уникальная возможность увидеть Владивосток с воды. Маяк, ставший символом морской навигации, будет вашим ориентиром. Перед началом вас ждёт инструктаж по безопасности и управлению сапом. Профессиональная фото - и видеосъёмка обеспечит яркие воспоминания. Прогулка подходит для детей от 10 лет и включает сопровождение опытных инструкторов. Фото и видео будут доступны для скачивания в течение суток

Описание водной прогулки

Маяк Басаргина — легендарный символ Владивостока, который будет вашим верным ориентиром на воде. По пути к нему — живописные виды.

Перед прогулкой — обязательный инструктаж по безопасности и управлению сапом.

Вы узнаете интересные факты о маяке: почему он так назван, как стал символом морской навигации и как помогал морякам избегать опасностей.

По пути мы обеспечим профессиональную фото- и видеосъёмку, чтобы вы увезли с собой яркие воспоминания. Снимки и видео будут сделаны с учётом лучших ракурсов и выгодного освещения.

Организационные детали