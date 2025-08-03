Мои заказы

Морской маршрут на сапе к маяку Басаргина

Погрузитесь в атмосферу Владивостока на сапе, исследуя путь к маяку Басаргина. Уникальные виды и интересные факты ждут вас на этом маршруте
Сап-прогулка к маяку Басаргина - это уникальная возможность увидеть Владивосток с воды. Маяк, ставший символом морской навигации, будет вашим ориентиром. Перед началом вас ждёт инструктаж по безопасности и управлению сапом. Профессиональная фото - и видеосъёмка обеспечит яркие воспоминания. Прогулка подходит для детей от 10 лет и включает сопровождение опытных инструкторов. Фото и видео будут доступны для скачивания в течение суток

5 причин купить эту прогулку

  • 🌊 Уникальный маршрут к маяку
  • 📸 Профессиональная съёмка
  • 👨‍👩‍👧‍👦 Подходит для семей
  • 🛶 Инструктаж по безопасности
  • 🏞 Живописные виды
Что можно увидеть

  • Маяк Басаргина

Описание водной прогулки

Маяк Басаргина — легендарный символ Владивостока, который будет вашим верным ориентиром на воде. По пути к нему — живописные виды.

Перед прогулкой — обязательный инструктаж по безопасности и управлению сапом.

Вы узнаете интересные факты о маяке: почему он так назван, как стал символом морской навигации и как помогал морякам избегать опасностей.

По пути мы обеспечим профессиональную фото- и видеосъёмку, чтобы вы увезли с собой яркие воспоминания. Снимки и видео будут сделаны с учётом лучших ракурсов и выгодного освещения.

Организационные детали

  • Прогулка возможна с детьми от 10 лет
  • Фото и видео включены в стоимость. В течение суток после прогулки вы получите ссылку на Яндекс. Диск, откуда сможете их скачать
  • С вами буду я или другой инструктор из нашей команды. Если группа большая, сопровождать её будет несколько инструкторов

ежедневно в 09:00, 12:00, 15:00, 18:00 и 20:00

Стоимость водной прогулки

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет3000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
От бухты Патрокл
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 09:00, 12:00, 15:00, 18:00 и 20:00
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 30 минут до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 25 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Владимир
Владимир — ваша команда гидов во Владивостоке
Провели экскурсии для 14 туристов
Привет! Я — ваш гид в мире сапбординга! Меня зовут Владимир, и я вместе с командой инструкторов провожу незабываемые прогулки на сапборде в самых живописных местах Владивостока. Каждый наш маршрут по
читать дальше

воде обещает маленькое приключение — будь то рассвет у маяка, закат над заливом или тихая гладь утреннего моря. На прогулке: — Мы поможем вам уверенно встать на сап, даже если вы впервые держите весло — Расскажем интересные истории о местах, где мы будем проплывать — Уделим внимание каждому участнику — безопасность и комфорт на первом месте — Сделаем фото и видео на память, чтобы вы увезли не только впечатления, но и кадры, которые захочется пересматривать Сапборд — это про лёгкость, баланс и наслаждение моментом. Давайте проведем вместе пару часов на волне хорошего настроения!

Отзывы и рейтинг

1
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
4
3
2
1
1
Н
Наталья
3 авг 2025
Отдельное спасибо гиду Денису!

Входит в следующие категории Владивостока

