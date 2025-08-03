Сап-прогулка к маяку Басаргина - это уникальная возможность увидеть Владивосток с воды. Маяк, ставший символом морской навигации, будет вашим ориентиром. Перед началом вас ждёт инструктаж по безопасности и управлению сапом. Профессиональная фото - и видеосъёмка обеспечит яркие воспоминания. Прогулка подходит для детей от 10 лет и включает сопровождение опытных инструкторов. Фото и видео будут доступны для скачивания в течение суток
Что можно увидеть
- Маяк Басаргина
Описание водной прогулки
Маяк Басаргина — легендарный символ Владивостока, который будет вашим верным ориентиром на воде. По пути к нему — живописные виды.
Перед прогулкой — обязательный инструктаж по безопасности и управлению сапом.
Вы узнаете интересные факты о маяке: почему он так назван, как стал символом морской навигации и как помогал морякам избегать опасностей.
По пути мы обеспечим профессиональную фото- и видеосъёмку, чтобы вы увезли с собой яркие воспоминания. Снимки и видео будут сделаны с учётом лучших ракурсов и выгодного освещения.
Организационные детали
- Прогулка возможна с детьми от 10 лет
- Фото и видео включены в стоимость. В течение суток после прогулки вы получите ссылку на Яндекс. Диск, откуда сможете их скачать
- С вами буду я или другой инструктор из нашей команды. Если группа большая, сопровождать её будет несколько инструкторов
ежедневно в 09:00, 12:00, 15:00, 18:00 и 20:00
Стоимость водной прогулки
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|3000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
От бухты Патрокл
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 09:00, 12:00, 15:00, 18:00 и 20:00
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 30 минут до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 25 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Владимир — ваша команда гидов во Владивостоке
Провели экскурсии для 14 туристов
Привет! Я — ваш гид в мире сапбординга! Меня зовут Владимир, и я вместе с командой инструкторов провожу незабываемые прогулки на сапборде в самых живописных местах Владивостока. Каждый наш маршрут по
Отзывы и рейтинг
1
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Н
Наталья
3 авг 2025
Отдельное спасибо гиду Денису!
