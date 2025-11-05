читать дальше

Глеб. Считаем важным отметить, что он халатно относится к безопасности пассажиров: не все сидения обеспечены ремнями безопасности. Вернее, технически обеспечены, но как минимум один замок-защёлка намеренно убран глубоко под сидение, чтобы "не мешался". Мы далеко не один раз просили Глеба достать ремень, чтобы иметь возможность быть пристёгнытыми и сидеть при этом рядом. Гид многократно обещал, что поможет позже, но в итоге ничего не сделал — и вряд ли сделает ради будущих туристов. Может, не каждому важно быть пристёгнутым в течение трёх часов дороги с крутыми поворотами (и резким водителем) и часа по бездорожью в горах, но желание безопасности в такой ситуации оправдано. Также во время пешего маршрута гид не следил за составом и состоянием группы, не оборачивался во время крутого спуска, не контролировал возвращающуюся наверх разными тропинками группу. Помимо этого, по ходу экскурсии Глеб почти ничего не рассказывал, а когда полезная информация проскакивала, то доставались зачастую отдельным людям, оказавшимся рядом в моменте. Заявленный остров Томящегося сердца не посетили вообще. Итог: природа, конечно, красивая, но никакой заслуги «гида» и компании-организатора в этом нет.