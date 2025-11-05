Вас ждет увлекательное однодневное путешествие по полуострову Гамова.
Вам откроется удивительный мир природы Приморья: бухты с чистейшей изумрудной водой, величественные скалы и редкие сосны.
Вы увидите легендарную бухту Витязь с историей и романтический остров Томящегося сердца, а также бухту Теляковского.
Вам откроется удивительный мир природы Приморья: бухты с чистейшей изумрудной водой, величественные скалы и редкие сосны.
Вы увидите легендарную бухту Витязь с историей и романтический остров Томящегося сердца, а также бухту Теляковского.
Описание экскурсии
Прикоснитесь к тайнам моряПриглашаем вас в удивительное путешествие на юг Приморья — в заповедник Гамова, где море встречается с небом, морской бриз сочетается с ароматом хвои, а живописные бухты и кекуры хранят интригующие легенды. Вы увидите бухту Витязь, расположенную на южной оконечности полуострова Гамова. Своё имя она получила в честь клипера «Витязь», на котором в 1880-х годах проводил исследования знаменитый русский адмирал и океанограф С. О. Макаров. Вода здесь отличается невероятно чистыми изумрудными и бирюзовыми оттенками. А на берегу можно увидеть останки китобойной флотилии советских времён. Мы также посетим бухту Теляковского. Она расположена южнее бухты Витязь и известна своими обрывистыми скалистыми берегами, с которых открываются удивительные виды на Японское море. Только здесь можно увидеть редкие японские сосны, занесённые в Красную книгу России, которые причудливо цепляются за скалы. А прямо напротив входа в бухту Теляковского расположен небольшой остров Томящегося сердца, получивший своё романтическое название из-за характерной формы.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Остров Томящегося сердца
- Бухта Витязь
- Бухта Теляковского
- Замок Янковского
- Бухта Черепаха
Что включено
- Транспортные услуги
- Страховка
- Услуги гида-проводника
Что не входит в цену
- Питание и напитки на весь день с собой в рюкзак
Где начинаем и завершаем?
Начало: Ул. Луговая 21 а
Завершение: Ост. Уссури
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.7
Основано на последних 30 из 164 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
О
Оксана
5 ноя 2025
замечательная экскурсия
О
Ольга
28 окт 2025
Была на экскурсии 26 октября в минигруппе из 5 человек с гидом Михаилом. Экскурсия очень понравилась - красивая природа, Михаил очень много и интересно рассказывал про Приморский край и про
А
Алина
4 окт 2025
N
NATALIA
2 окт 2025
А
Алена
30 сен 2025
Все прошло замечательно, водитель Роман благодарим за интересную поездку! Види просто шик!
Мы были в пасмурную погоду, но мне так даже больше понравилось. Сама дорога сложная, если вас укачивает - не надо.
Мы были в пасмурную погоду, но мне так даже больше понравилось. Сама дорога сложная, если вас укачивает - не надо.
А
Анна
25 сен 2025
В полнейшем восторге! С нами были водители, не гиды. . не ожидайте исторических тонкостей, главное, что водители довезли в комфорте и безопасности, так как дорога местами практически отсутствует. Но каждый метр пройденного пути стоит того, что вы увидите!
S
Svetlana
19 сен 2025
9 сентября 2025 мы по ехали на полуостров Гамова. То,что пережили мы по дороге к этому месту,мы не забудем никогда. Нас сопровождал Глеб. Туристов было четыре человека. Выехали в 6
Е
Екатерина
18 сен 2025
Благодарю за яркую и незабываемую экскурсию
П
Полина
17 сен 2025
Спасибо огромное за незабываемые впечатления!!! Тур брала по рекомендации, но были конечно сомнения, теперь сама буду всем вас рекомендовать! Отдельно спасибо нашему водители-гиду Глебу!! Очень внимательный и приветливый человек, путешествовать с вами было очень комфортно и приятно!
О
Ольга
17 сен 2025
Спасибо за прекрасную экскурсию и профессиональную работу гида Олесю и водителя Григория!!!
Л
Людмила
16 сен 2025
Нереальная красота и действительно изумрудное море!
О
Ольга
16 сен 2025
Е
Елена
14 сен 2025
Поездка 12 сентября. Дорога до Красивых сосен и изумрудной бухты на удивление прошла легко .выехали рано-выспались а машине. С нами был Григорий -водитель профессионал. Самые сложные участки пути проходил мастерски.
С
Светлана
13 сен 2025
М
Мария
12 сен 2025
Советую поискать другие экскурсии в эти места. Природа поражает красотой, чистейшая вода, шикарный лес, но сама оганизация поездки - никакая. Нашим с подругой гидом (скорее просто водителем и сопровождающим) был
Входит в следующие категории Владивостока
Похожие экскурсии из Владивостока
Индивидуальная
до 5 чел.
Японские страницы Владивостока: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в историю японского присутствия во Владивостоке. Прогулка по улочкам, исторические здания и памятники. Узнайте больше о русско-японских отношениях
Начало: На центральной площади города
Завтра в 11:00
21 ноя в 11:00
7000 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Поездка на полуостров Гамова в мини-группе: незабываемое приключение
Присоединяйтесь к увлекательной поездке на полуостров Гамова. Живописные тропы, белоснежные пляжи и теплое море ждут вас
Начало: Кинотеатр Уссури
Завтра в 07:30
21 ноя в 07:30
27 000 ₽ за всё до 6 чел.
Фотопрогулка
до 4 чел.
Затерянные острова и лежбище морских львов: фотоприключение на катере
Провести день на просторах Японского моря, увидеть морских животных и исследовать секретные места
Сегодня в 10:00
Завтра в 08:00
55 000 ₽ за всё до 4 чел.