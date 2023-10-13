Бухта Витязь – экскурсии во Владивостоке

Найдено 3 экскурсии в категории «Бухта Витязь» во Владивостоке, цены от 5 700 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Тур на полуостров Гамова: бухта Теляковского и остров Томящегося сердца
Мини-группа
14 часов
1 отзыв
Тур на полуостров Гамова: бухта Теляковского и остров Томящегося сердца
Начало: Владивосток, ул. Светланская, 31, кинотеатр Уссури
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
5 990 за человека
Поездка на полуостров Гамова в мини-группе
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Мини-группа
11 часов
14 отзывов
Поездка на полуостров Гамова в мини-группе
Начало: Кинотеатр «Уссури»
Расписание: Ежедневно в 7.20
Завтра в 07:20
10 июня в 07:20
5 700 за человека
Райские закоулки Приморья: Полуостров Гамова
🚶 Пешая
Индивидуальная
15 часов
Райские закоулки Приморья: Полуостров Гамова
Начало: Ул. Трамвайная, 16, ст5
Расписание: Каждый день в 6:30
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
34 000 за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Елена
    13 октября 2023
    Поездка на полуостров Гамова в мини-группе
    Красивые места, уютные пляжи и бухточки. Искупались, нагулялись и отлично провели время! Спасибо гиду-водителю Олегу за прекрасный день!
  • А
    Алёна
    5 октября 2023
    Тур на полуостров Гамова: бухта Теляковского и остров Томящегося сердца
    Это было потрясающее приключение! Невозможно передать словами все испытанные эмоции, это нужно видеть и чувствовать! Михаил мастер своего дела и многое знает
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    о своём крае, в дороге не заскучать совсем) Вышла не экскурсия, а маленькое путешествие по красотам Приморья. Поездка понравилась от и до, будьте готовы к умеренной физ нагрузке, чтобы полюбоваться всем местом полностью)

  • С
    Светлана
    30 сентября 2023
    Поездка на полуостров Гамова в мини-группе
    Поездка была прекрасной, места там однозначно стоит посетить,но для экскурсии на один день очень мало! Получается всё скомкано, погулять там времени нет совсем, но на машине доводзят максимально близко ко всем фото точкам, кроме самого маяка Гамова)

Ответы на вопросы от путешественников по Владивостоку в категории «Бухта Витязь»

Самые популярные экскурсии этой рубрики во Владивостоке
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Тур на полуостров Гамова: бухта Теляковского и остров Томящегося сердца
  2. Поездка на полуостров Гамова в мини-группе
  3. Райские закоулки Приморья: Полуостров Гамова
Какие места ещё посмотреть во Владивостоке
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Остров русский
  2. Самое главное
  3. Мыс Тобизина
  4. Остров Шкота
  5. Кравцовские водопады
  6. Бухта Теляковского
  7. Полуостров Гамова
  8. Набережная
  9. Сафари-парк
  10. Бухта Астафьева
Сколько стоит экскурсия по Владивостоку в июне 2024
Сейчас во Владивостоке в категории "Бухта Витязь" можно забронировать 3 экскурсии от 5 700 до 34 000. Туристы уже оставили гидам 15 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
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