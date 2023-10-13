1 чел.
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Мини-группа
14 часов
Тур на полуостров Гамова: бухта Теляковского и остров Томящегося сердца
Начало: Владивосток, ул. Светланская, 31, кинотеатр Уссури
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
5 990₽ за человека
Мини-группа
11 часов
Поездка на полуостров Гамова в мини-группе
Начало: Кинотеатр «Уссури»
Расписание: Ежедневно в 7.20
Завтра в 07:20
10 июня в 07:20
5 700₽ за человека
Индивидуальная
15 часов
Райские закоулки Приморья: Полуостров Гамова
Начало: Ул. Трамвайная, 16, ст5
Расписание: Каждый день в 6:30
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
34 000₽ за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕлена13 октября 2023Красивые места, уютные пляжи и бухточки. Искупались, нагулялись и отлично провели время! Спасибо гиду-водителю Олегу за прекрасный день!
- ААлёна5 октября 2023Это было потрясающее приключение! Невозможно передать словами все испытанные эмоции, это нужно видеть и чувствовать! Михаил мастер своего дела и многое знает
- ССветлана30 сентября 2023Поездка была прекрасной, места там однозначно стоит посетить,но для экскурсии на один день очень мало! Получается всё скомкано, погулять там времени нет совсем, но на машине доводзят максимально близко ко всем фото точкам, кроме самого маяка Гамова)
Ответы на вопросы от путешественников по Владивостоку в категории «Бухта Витязь»
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