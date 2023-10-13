Красивые места, уютные пляжи и бухточки. Искупались, нагулялись и отлично провели время! Спасибо гиду-водителю Олегу за прекрасный день!

Это было потрясающее приключение! Невозможно передать словами все испытанные эмоции, это нужно видеть и чувствовать! Михаил мастер своего дела и многое знает

о своём крае, в дороге не заскучать совсем) Вышла не экскурсия, а маленькое путешествие по красотам Приморья. Поездка понравилась от и до, будьте готовы к умеренной физ нагрузке, чтобы полюбоваться всем местом полностью)

С Светлана

Поездка была прекрасной, места там однозначно стоит посетить,но для экскурсии на один день очень мало! Получается всё скомкано, погулять там времени нет совсем, но на машине доводзят максимально близко ко всем фото точкам, кроме самого маяка Гамова)