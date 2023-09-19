Мальдивы, Бали, Тайланд… Основная ассоциация этих мест — белоснежные пляжи.



Так зачем куда-то лететь, если все это есть у нас в Приморье! Бухты Триозерье, Окуневая и Спокойная — эти места просто обязательны к посещению, если вам довелось побывать во Владивостоке. Экскурсия займет весь день, и я подстрою ее под ваши предпочтения.