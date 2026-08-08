Мальдивы, Бали, Тайланд… Основная ассоциация этих мест — белоснежные пляжи.
Так зачем куда-то лететь, если все это есть у нас в Приморье! Бухты Триозерье, Окуневая и Спокойная — эти места просто обязательны к посещению, если вам довелось побывать во Владивостоке. Экскурсия займет весь день, и я подстрою ее под ваши предпочтения.
Так зачем куда-то лететь, если все это есть у нас в Приморье! Бухты Триозерье, Окуневая и Спокойная — эти места просто обязательны к посещению, если вам довелось побывать во Владивостоке. Экскурсия займет весь день, и я подстрою ее под ваши предпочтения.
Описание экскурсииНет необходимости лететь на Мальдивы, Бали или Тайланд ради белоснежных пляжей — их можно найти и в России. Если вам довелось побывать на Владивостоке, то белый песок вы найдете в Приморье, — стоит только посетить бухты Триозерье и Окуневую.
Что вас ждет
Мы посетим на выбор живописнейшие бухты:
- Триозерье, которая может похвастаться эффектным длинным пляже вдоль трех озер. Это одна из самых известных бухт Приморского края.
- Окуневую — это более камерная локация. С боков бухту обрамляют скалы, а три пляжа позволяют туристам понежиться на крупном белом песке и искупаться в море бирюзового цвета.
- Спокойную — недаром она так называется: бухта с трех сторон закрыта от ветра, поэтому здесь не почти не бывает волн. (Посещение бухты Спокойная за. небольшую доп. плату) Важно знать• Экскурсия займет весь день, я подстрою ее под ваши предпочтения.
- Возьмите с собой удобную обувь, головной убор, крем от солнца, купальник. Примечание: Мы посещаем на выбор одну из бухт для купания и приятного времяпровождения, никуда не спеша. Но если вы хотите посетить максимум, то можем прогуляться до второй соседней бухты по тропе.
Выберите удобную дату из расписания
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Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Триозерье
- Бухта Окуневая
- Скальный комплекс Долина Атлантов (это доп. локация и оплачивается отдельно)
- Бухта Спокойная (заезжаем только при посещении Долины атлантов)
- Находка (Проезжаем город-порт по касательной и смотрим на него сбоку, но также можно за небольшую доп. плату заехать в сам город для посещения различных локаций)
Что включено
- Трансфер на комфортабельном новом авто с кондиционером,
- Услуги гида,
- Услуги фотографа (съемка на телефон, или можно на зеркальный фотоаппарат за доп. плату)
- При желании съемка и монтаж видео с коптера (за доп. плату)
Что не входит в цену
- Питание
Место начала и завершения?
Ваш отель / апартаменты
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 11 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
С
Прекрасное место, волшебные виды, вода изумительного цвета, место, где хочется подумать о смысле жизни без спешки, ощутить радость бытия. У нас была потрясающий гид Влада, заботливая, эрудированная, очень интересный собеседник
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В
Нас подвела погода - весь день лил дождь, но прогулка по берегу моря, все равно, была отличной. Большое спасибо гиду Ольге за сопровождение и бесстрашное преодоление затопленных участков грунтовых дорог, по которым и в сухую погоду непросто передвигаться на авто.
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И
Мы летели во Владивосток именно для того, чтобы увидеть этот край с самых дальних и ближних уголков! Благодаря Александру мы даже окунулись в прозрачные воды японского моря, по дороге узнали много нового из исторических событий края. Рекомендую.
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С
Мы летели во Владивосток именно для того, чтобы увидеть этот край с самых дальних и ближних уголков! Благодаря Александру мы даже окунулись в прозрачные воды японского моря, по дороге узнали много нового из исторических событий края. Рекомендую.
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Ч
Прекрасная экскурсия)
Возможность узнать что-то новое, насладиться чудесными видами, отдохнуть на побережье и оставить прекрасные фотографии напамять)
Отдельное спасибо за удивительный треккинг маршрут и за фотосессию)
Возможность узнать что-то новое, насладиться чудесными видами, отдохнуть на побережье и оставить прекрасные фотографии напамять)
Отдельное спасибо за удивительный треккинг маршрут и за фотосессию)
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Е
Триозерье это то что стоит дороги)). Нам все очень понравилось. Чистое лазурное море, прекрасные локации для фото. Спасибо гиду, он же водитель)).. Прекрасное вождение, все по нашим предпочтениям!)
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