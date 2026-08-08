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С Светлана читать дальше уменьшить и потрясающий водитель! Все было сориентировано на наши запросы, накупались вдоволь. А какие фотографии волшебные Влада сделала! Часть дороги ухабистая, но это недолго и даже интересно! По дороге увидели, лотосы, цапель, фазанов с выводком. На пляже идеально чистое дно, но, если уйти в скалы на краю, можно найти ежей) Спасибо Александру и Владе и компании за чудесное путешествие❤️ Прекрасное место, волшебные виды, вода изумительного цвета, место, где хочется подумать о смысле жизни без спешки, ощутить радость бытия. У нас была потрясающий гид Влада, заботливая, эрудированная, очень интересный собеседник Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

В Вадим Нас подвела погода - весь день лил дождь, но прогулка по берегу моря, все равно, была отличной. Большое спасибо гиду Ольге за сопровождение и бесстрашное преодоление затопленных участков грунтовых дорог, по которым и в сухую погоду непросто передвигаться на авто. Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

И Ирина Мы летели во Владивосток именно для того, чтобы увидеть этот край с самых дальних и ближних уголков! Благодаря Александру мы даже окунулись в прозрачные воды японского моря, по дороге узнали много нового из исторических событий края. Рекомендую. Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

С Старостина Мы летели во Владивосток именно для того, чтобы увидеть этот край с самых дальних и ближних уголков! Благодаря Александру мы даже окунулись в прозрачные воды японского моря, по дороге узнали много нового из исторических событий края. Рекомендую. Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

Ч Чеснокова Прекрасная экскурсия)

Возможность узнать что-то новое, насладиться чудесными видами, отдохнуть на побережье и оставить прекрасные фотографии напамять)

Отдельное спасибо за удивительный треккинг маршрут и за фотосессию) Вам был полезен этот отзыв? Да Нет