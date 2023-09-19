Индивидуальная экскурсия из Владивостока в бухты Триозерье, Окуневая и Спокойная
Мальдивы, Бали, Тайланд… Основная ассоциация этих мест — белоснежные пляжи.
Так зачем куда-то лететь, если все это есть у нас в Приморье! Бухты Триозерье, Окуневая и Спокойная — эти места просто обязательны к посещению, если вам довелось побывать во Владивостоке. Экскурсия займет весь день, и я подстрою ее под ваши предпочтения.
Так зачем куда-то лететь, если все это есть у нас в Приморье! Бухты Триозерье, Окуневая и Спокойная — эти места просто обязательны к посещению, если вам довелось побывать во Владивостоке. Экскурсия займет весь день, и я подстрою ее под ваши предпочтения.
Ближайшие даты:
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Что вас ожидает:
- Триозерье
- Бухта Окуневая
- Бухта Спокойная
- Находка
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Нет необходимости лететь на Мальдивы, Бали или Тайланд ради белоснежных пляжей. Если вам довелось побывать на Владивостоке, то белый песок вы найдете и здесь, в Приморье, — стоит только посетить бухты Триозерье, Окуневую и Спокойную.
Что вас ждетМы посетим на выбор живописнейшие бухты:
- Триозерье, которая может похвастаться эффектным длинным пляже вдоль трех озер. Это одна из самых известных бухт нашего края.
- Окуневую — это более камерная локация. С боков бухту обрамляют скалы, а три пляжа позволяют туристам понежиться на крупном белом песке и искупаться в море бирюзового цвета.
- Спокойную — недаром она так называется: бухта с трех сторон закрыта от ветра, поэтому здесь не почти не бывает волн.
- Важно знать• Экскурсия займет весь день, я подстрою ее под ваши предпочтения.
- Возьмите с собой удобную обувь, головной убор, крем от солнца, купальник.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Трансфер на комфортабельном новом авто с кондиционером
- Вода
- Услуги гида
- Услуги фотографа.
- (При желании съемка и монтаж видео с коптера)
- Что не входит
- Питание
- Место начала и завершения?
- Ваш отель / апартаменты
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 9 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Важная информация
- Желательно взять:
- Удобную обувь
- Головной убор
- Крем от солнца
- Купальник
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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