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Огни порто-франко

Вечерняя экскурсия по Владивостоку: лучшие видовые площадки и Огни порто-франко
Мы узнаем, как статус «свободного порта» повлиял на развитие города в период его становления, и как этот статус влияет на развитие Владивостока сейчас.

Проводим солнце в Амурский залив с самой романтичной видовой площадки и направимся «ловить» прекрасные вечерние панорамы с самых лучших ракурсов.

Проедем по Золотому и Русскому мостам в лучах ночной подсветки и увидим огни порто-франко со стороны острова Русский.
5
2 отзыва
Огни порто-франко
Огни порто-франко
Огни порто-франко

Описание экскурсии

Вечерняя обзорная экскурсия «Огни порто-франко» — отличный вариант и как знакомства с городом, и как завершающей путешествие экскурсии. Что вас ждет:

Улица Фокина (Владивостокский Арбат) • Улица Набережная • Фуникулер • Видовая площадка на сопке Бурачка • Приморская сцена Мариинского театра • Золотой мост.

ежедневно в 18:00

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Улица Фокина (Владивостокский Арбат)
  • Улица Набережная
  • Фуникулер
  • Видовая площадка на сопке Бурачка
  • Приморская сцена Мариинского театра
  • Золотой мост
Что включено
  • Услуги гида
  • Транспорт
Место начала и завершения?
По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 18:00
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
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2
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И
Спасибо Ольге. Отличный гид. Интересные факты, истории, легенды города. Потрясающе красивые места и виды.
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