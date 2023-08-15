Мы узнаем, как статус «свободного порта» повлиял на развитие города в период его становления, и как этот статус влияет на развитие Владивостока сейчас.
Проводим солнце в Амурский залив с самой романтичной видовой площадки и направимся «ловить» прекрасные вечерние панорамы с самых лучших ракурсов.
Проедем по Золотому и Русскому мостам в лучах ночной подсветки и увидим огни порто-франко со стороны острова Русский.
Проводим солнце в Амурский залив с самой романтичной видовой площадки и направимся «ловить» прекрасные вечерние панорамы с самых лучших ракурсов.
Проедем по Золотому и Русскому мостам в лучах ночной подсветки и увидим огни порто-франко со стороны острова Русский.
Описание экскурсии
Вечерняя обзорная экскурсия «Огни порто-франко» — отличный вариант и как знакомства с городом, и как завершающей путешествие экскурсии. Что вас ждет:Улица Фокина (Владивостокский Арбат) • Улица Набережная • Фуникулер • Видовая площадка на сопке Бурачка • Приморская сцена Мариинского театра • Золотой мост.
ежедневно в 18:00
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Улица Фокина (Владивостокский Арбат)
- Улица Набережная
- Фуникулер
- Видовая площадка на сопке Бурачка
- Приморская сцена Мариинского театра
- Золотой мост
Что включено
- Услуги гида
- Транспорт
Место начала и завершения?
По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 18:00
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
И
Спасибо Ольге. Отличный гид. Интересные факты, истории, легенды города. Потрясающе красивые места и виды.
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