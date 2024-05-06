Кто в этом мире не любит котиков? Недалеко от Владивостока можно найти особых — морских! Наш путь лежит на остров Путятина. Именно там дивные создания обустроили себе целое лежбище.
Посмотрим, как они лениво отдыхают на берегу, а заодно узнаем историю острова и поговорим об освоении Приморского края.
Посмотрим, как они лениво отдыхают на берегу, а заодно узнаем историю острова и поговорим об освоении Приморского края.
Ближайшие даты:
Время начала: 07:00
Что вас ожидает:
- Острова Унковского
- Кекуры Пять пальцев
- Остров Путятина
- Бухта Мраморная
- Бухты Слона и Петуха
Описание экскурсии
Морские котики и увлекательная история На этом маршруте есть уникальная возможность увидеть морских львов (сивучей) и морских котиков (ларгу) в их естественной среде обитания. Район острова Путятина — единственное место в Приморском крае, где находится лежбище сивучей. Также вы окунетесь в историю острова Путятина, узнаете о присоединении и освоении Приморского края, познакомитесь с исследователями, первооткрывателями, дипломатами и предпринимателями, благодаря которым край успешно развивался в XIX веке. Важная информация: На данном маршруте вам понадобятся: рюкзак или сумка для вещей, удобная обувь, купальные принадлежности
по вторникам, четвергам и воскресеньям в 07:00
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Острова Унковского
- Кекуры Пять пальцев
- Остров Путятина
- Бухта Мраморная
- Бухты Слона и Петуха
Что включено
- Трансфер
- Сопровождение гида
- Страховка
Что не входит в цену
- Питание
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Остановка Луговая возле ТЦ Луговая
Когда и сколько длится?
Когда: по вторникам, четвергам и воскресеньям в 07:00
Экскурсия длится около 14 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 25 человек.
Важная информация
- На данном маршруте Вам понадобятся: рюкзак или сумка для вещей
- Удобная обувь
- Купальные принадлежности
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 20 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Елена
6 мая 2024
Мы посетили две экскурсии - на остров Путятина и Русский остров. Организация была отличной, а экскурсоводы - настоящие профессионалы. Мы получили массу удовольствия от поездок: всё было организовано чётко, интересно и познавательно. А красоты природы там - это нечто! Спасибо за такие яркие впечатления!
Lana
1 мая 2024
Великолепная работа! Организация на самом высоком уровне, каждый турист получил заслуженное внимание. Огромная благодарность за замечательное путешествие на остров Путятина 30 апреля 2024 года!
И
Ирина
1 мая 2024
За супер организацию поездки, суперпрофесмионализм гидов. А самое главное - за вашу любовь к родному Приморскому краю.
Ю
Юрий
15 апр 2024
Поездки организованы на отлично: удобные маршруты, дружелюбный персонал. Большое спасибо за приятные поездки!
Ekaterina
29 окт 2023
Принимала участие в экскурсиях на остров Путятина, остров Аскольд, остров Тобизина и полуостров Гамова. Планирую посетить и другие. Замечательные гиды, внимательные и дружелюбные, создают теплую и доверительную атмосферу в каждой группе. Благодарю! Благодаря вам знакомство с уединенными уголками Приморского края становится намного проще. С нетерпением жду новых интересных маршрутов в 2024 году. С уважением, Екатерина.
Е
Елена
22 окт 2023
12 сентября мы отправились на захватывающее приключение на остров Путятина в сопровождении опытного экскурсовода Ирины. Поездка была невероятно познавательной благодаря интересным рассказам Ирины о Приморском крае. Мы путешествовали на комфортабельном
Юлия
27 сен 2023
Большое спасибо за прекрасное время на острове Путятина! Спасибо гиду Ирине, водителю автобуса и капитану корабля за замечательное сопровождение. Желаю успехов и процветания всем отдыхающим и организаторам тура! 🛥️💝🌷🌺
Ольга
16 сен 2023
Благодарю за потрясающие эмоции от встречи с природой и красотами Дальнего Востока, а также за незабываемый опыт наблюдения за морскими котиками и львами! Наш гид Ирина была настоящей молодцом -
Елена
29 авг 2023
Посетив экскурсию на остров Путятина, я был в восторге от опыта. Экскурсовод Ирина оказалась прекрасным проводником, увлекая нас в жизнь этого острова своим интересным рассказом. Мы купались и отдыхали в бухтах острова, наблюдали за тюленями ларга. Это был классный опыт, и я получил огромное удовольствие от этого путешествия.
Юлия
25 авг 2023
Это было потрясающее путешествие на остров Путятина 24.08.2023 года. Огромная благодарность организаторам и нашему чудесному гиду Ирине. Нам удалось увидеть все красоты острова как с воды, так и с суши, подплыть близко к сивучам и насладиться купанием в море в красивой бухте (даже в двух бухтах).
L
Ludmila
21 авг 2023
Все было на высшем уровне. Посмотрели красоты острова Путятина. Видели морских котиков, тюленей и много всего другого. Ребята и девчата спасибо вам огромное за массу положительных эмоций и впечатлений. Я в восторге!!!
Марина
21 авг 2023
Посетили остров Путятина и все впечатлило! 🤗 Гид Ирина очень увлекательно рассказывала о месте. Рекомендуем эту экскурсию! 👍👍👍
Т
Татьяна
16 авг 2023
Путешествие по острову Путятина оказалось волшебным. Гиды Татьяна и Ирина — молодцы. Они рассказали нам много интересного об истории острова и других городах Приморского края.
Елена
16 авг 2023
Путешествие по острову Путятина оставило у меня невероятные впечатления! Мы наслаждались красотами Приморского края, восхитительным изумрудным морем и чистейшей водой. Морская прогулка на катере была незабываемой. Все это время нас сопровождали гиды Татьяна и Ирина, которые увлекательно и с большим интересом рассказывали нам о местности. Это были самые лучшие впечатления!
М
Максим
7 авг 2023
Экскурсоводы просто замечательные! Их исторические вводные части очень интересны, а маршруты — увлекательные и насыщенные. Экскурсия на остров Путятина с Ириной — настоящий кладезь впечатлений, информации и нового опыта: мы видели ларгов, сивучей, морских ежей, плавали в Мраморной бухте, история Путятина очень органично вписалась в общее представление о Приморском крае. Я настоятельно рекомендую это на 100%!
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