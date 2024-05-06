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когда мне стало страшно спускаться с небольшой высоты, она сразу подошла ко мне и была рядом на протяжении всего спуска. Увидеть морских львов и котиков в их естественной среде - это действительно чудо и неописуемые эмоции. Я настоятельно рекомендую всем наблюдать за животными их естественной среде обитания, а не в цирках и дельфинариях, где им не место. 👍❤️☀️