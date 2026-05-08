Остров Русский — это крупнейший остров в заливе Петра Великого Японского моря.
Описание экскурсииОстров Русский Остров Русский — это крупнейший остров в заливе Петра Великого Японского моря, который расположен в километре от Владивостока. Изобилующий потрясающими ландшафтами, обрывами и другими живописными видами, он не может никого оставить равнодушным. Эта экскурсия для тех, кто хочет познакомиться с ключевыми достопримечательностями острова Русский и насладиться его потрясающими видами. Знаковые места Вместе мы увидим известные знаковые места, например, Русский мост, изображённый на денежной купюре в 2 000 рублей. Прогуляемся по крепости-музею «Новосильцевская береговая батерея» с видом на мост и пролив Босфор Восточный, посмотрим с двух мысов и сделаем остановку около части Владивостокской крепости на берегу Уссурийского залива, где вы увидите популярный арт-объект «Пианино» и полюбуетесь великолепным видом на море. До встречи на экскурсии! Важная информация:
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Русский Мост
- Новосильцевская береговая батерея
- Пролив Босфор Восточный
- Мыс Вятлина
- Мыс Тобизина
- Арт-объект «Дверь возможностей»
- Арт-объект «Пианино»
- Великокняжеская батарея
- Владивостокская крепость
Что включено
- Услуги гида
- Трансфер
Что не входит в цену
- Питание
- Новосильцевсквя батарея (100 руб/чел), форт Поспелова (100 руб/чел), Ворошиловская батарея (200 руб/чел) /nВход по желанию
Где начинаем и завершаем?
Начало: Центральная площадь Владивостока
Завершение: Владивосток (по договорённости с гидом)
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно с 10:00.
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 12 чел.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзыве
Г
Ездили на экскурсию на мыс Тобизина. Экскурсия очень понравилась. Владислав довез почти до самого окончания мыса на внедорожнике (для меня это было очень актуально, из-за проблем с ногой длительные пешие прогулки затруднительны), остальные гиды предлагали только длинные пешие маршруты к окончанию мыса. Спасибо большое Владислав за внимательность, рассказы о местах, где мы были.
