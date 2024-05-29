1 чел.
По популярности
Индивидуальная
5 часов
Путешествие по острову Русский и мысу Тобизина с гидом
Завораживающая экскурсия на остров Русский: морской воздух, скалы и история в одном путешествии
Начало: Ваша гостиница, адрес размещения
Расписание: В любой день и в любое время по договоренности
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от 6 900₽ за человека
Индивидуальная
4.5 часа
Топ-5 мысов острова Русский: эксклюзивный тур из Владивостока
Откройте для себя дикую природу и сокровища острова Русский в 5-часовом эксклюзивном путешествии
Начало: Ваше место пребывания во Владивостоке
Расписание: Ежедневно по договоренности
Сегодня в 10:00
Завтра в 08:00
от 10 900₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
4 часа
Из Владивостока к самым живописным местам острова Русский
Начало: Заберу от вашей гостиницы в пределах центра города
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
11 300₽ за всё до 3 чел.
скидка
5%
Индивидуальная
4 часа
Атмосферный мыс Тобизина на о. Русском и красивые локации по пути
Начало: Заберем вас из любой точки города
Расписание: В любой день и в любое время по договоренности
Сегодня в 11:00
14 июня в 09:00
99009 405₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
4 часа
Восемь лучших мест Русского Острова
Начало: Я заберу вас возле вашего отеля/аппартаментов
Сегодня в 15:00
Завтра в 08:00
от 10 900₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
4 часа
Остров Русский и Мыс Тобизина на внедорожнике
Начало: Возле вашего отеля/апартаментов
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
11 999₽ за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААнастасия29 мая 2024Нам понравилось всё. Экскурсовод Анна провела по самым красивым местам, очень вежлива, внимательно, экскурсия сопроваждалась интересными рассказами о местах посещения и городе Владивостоке.
- DDanila.tka4enko201524 мая 2024Выражаю большую благодарность гиду-организатору прекрасной поездки на остров Русский - Ксении! Поездка была просто невероятная! Пейзажи, море, скалы, природа и
- IInga.zar12 мая 2024Были на экскурсии 10.05. Все понравилось. Хорошо организованно, понятно, четко, пунктуально. С нами был гид Богдан. Отличный расказчик, собеседник, фотограф). Красоту мест которую вам будут показывать, не описать, это нужно видеть. Спасибо вам за вашу нужную работу!
- ЕЕвгений8 мая 2024Спасибо гиду Елене за экскурсию
- ООльга5 мая 2024Организация, встреча и уровень коммуникаций на достойном уровне. То, что я увидела навсегда останется в моей памяти. Бирюзовые волны, скалы, невероятные пейзажи и атмосфера счастья. Огромное спасибо за эти эмоции 🙏❤️
- IIgor1 мая 2024Экскурсию проводил гид Богдан. Отличная подача фактов как из истории Владивостока и всего Приморья, так и из современной жизни края.
- ЕЕвгений18 апреля 2024Всё прошло отлично! Гид Игорь нас встретил прямо у отеля вовремя, отвёз на место рассказал все подробности об острове и о городе. Посмотрели замечательные виды, сделали много отличных фото. Спасибо огромное, остались под впечатлением!
- ССветлана18 апреля 2024Получилось отличное путешествие. Нашем гидом была Екатерина. Очень интересно рассказывает, отвечает на все вопросы, помогает по необходимости. Вобщем, мы остались очень довольны. Спасибо огромное, мы получили отличные эмоции.
- ААнна24 сентября 2023Большое спасибо гиду Алине!!! Очень приятная, общительная девушка) показала все заявленные места, атмосфера весь день была очень легкая и душевная))
- ММарина7 сентября 2023Интересная экскурсия по красивым природным и историческим местам. Виды с мыса потрясающие. Побывайте там обязательно. Возможно дороговато,например, если сравнить с
Ответы на вопросы от путешественников по Владивостоку в категории «Мыс Вятлина»
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