от 6 900 ₽ за человека

Расписание: В любой день и в любое время по договоренности

Завораживающая экскурсия на остров Русский: морской воздух, скалы и история в одном путешествии

за всё до 3 чел.

от 10 900 ₽ за всё до 3 чел.

Начало: Ваше место пребывания во Владивостоке

Откройте для себя дикую природу и сокровища острова Русский в 5-часовом эксклюзивном путешествии

за всё до 3 чел.

11 300 ₽ за всё до 3 чел.

Начало: Заберу от вашей гостиницы в пределах центра города

🚶 Пешая

5% скидка

Индивидуальная

4 часа 4 отзыва

Атмосферный мыс Тобизина на о. Русском и красивые локации по пути Начало: Заберем вас из любой точки города

Расписание: В любой день и в любое время по договоренности