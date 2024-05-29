Мыс Вятлина – экскурсии во Владивостоке

Найдено 6 экскурсий в категории «Мыс Вятлина» во Владивостоке, цены от 6 900 ₽, скидки до 5%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Мыс Тобизина и остров Русский: неповторимые ландшафты Приморского края
Индивидуальная
5 часов
56 отзывов
Путешествие по острову Русский и мысу Тобизина с гидом
Завораживающая экскурсия на остров Русский: морской воздух, скалы и история в одном путешествии
Начало: Ваша гостиница, адрес размещения
Расписание: В любой день и в любое время по договоренности
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от 6 900 за человека
Топ-5 мысов острова Русский
Индивидуальная
4.5 часа
65 отзывов
Топ-5 мысов острова Русский: эксклюзивный тур из Владивостока
Откройте для себя дикую природу и сокровища острова Русский в 5-часовом эксклюзивном путешествии
Начало: Ваше место пребывания во Владивостоке
Расписание: Ежедневно по договоренности
Сегодня в 10:00
Завтра в 08:00
от 10 900 за всё до 3 чел.
Из Владивостока к самым живописным местам острова Русский
Индивидуальная
4 часа
2 отзыва
Из Владивостока к самым живописным местам острова Русский
Начало: Заберу от вашей гостиницы в пределах центра города
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
11 300 за всё до 3 чел.
Атмосферный мыс Тобизина на о. Русском и красивые локации по пути
🚶 Пешая
скидка
5%
Индивидуальная
4 часа
4 отзыва
Атмосферный мыс Тобизина на о. Русском и красивые локации по пути
Начало: Заберем вас из любой точки города
Расписание: В любой день и в любое время по договоренности
Сегодня в 11:00
14 июня в 09:00
99009 405 за всё до 4 чел.
Восемь лучших мест Русского Острова
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
53 отзыва
Восемь лучших мест Русского Острова
Начало: Я заберу вас возле вашего отеля/аппартаментов
Сегодня в 15:00
Завтра в 08:00
от 10 900 за всё до 3 чел.
Остров Русский и Мыс Тобизина на внедорожнике
🚶 Пешая
🛣 Джиппинг
Индивидуальная
4 часа
Остров Русский и Мыс Тобизина на внедорожнике
Начало: Возле вашего отеля/апартаментов
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
11 999 за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Анастасия
    29 мая 2024
    Восемь лучших мест Русского Острова
    Нам понравилось всё. Экскурсовод Анна провела по самым красивым местам, очень вежлива, внимательно, экскурсия сопроваждалась интересными рассказами о местах посещения и городе Владивостоке.
  • D
    Danila.tka4enko2015
    24 мая 2024
    Мыс Тобизина и остров Русский: неповторимые ландшафты Приморского края
    Выражаю большую благодарность гиду-организатору прекрасной поездки на остров Русский - Ксении! Поездка была просто невероятная! Пейзажи, море, скалы, природа и
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    все-все, что находится на этом прекрасном острове было очень красиво! Экскурсия была очень познавательная, приеду во Владивосток и посещу еще раз это место, а затем уже дикие места)

  • I
    Inga.zar
    12 мая 2024
    Топ-5 мысов острова Русский
    Были на экскурсии 10.05. Все понравилось. Хорошо организованно, понятно, четко, пунктуально. С нами был гид Богдан. Отличный расказчик, собеседник, фотограф). Красоту мест которую вам будут показывать, не описать, это нужно видеть. Спасибо вам за вашу нужную работу!
  • Е
    Евгений
    8 мая 2024
    Топ-5 мысов острова Русский
    Спасибо гиду Елене за экскурсию
  • О
    Ольга
    5 мая 2024
    Атмосферный мыс Тобизина на о. Русском и красивые локации по пути
    Организация, встреча и уровень коммуникаций на достойном уровне. То, что я увидела навсегда останется в моей памяти. Бирюзовые волны, скалы, невероятные пейзажи и атмосфера счастья. Огромное спасибо за эти эмоции 🙏❤️
  • I
    Igor
    1 мая 2024
    Топ-5 мысов острова Русский
    Экскурсию проводил гид Богдан. Отличная подача фактов как из истории Владивостока и всего Приморья, так и из современной жизни края.
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    По пути из аэропорта дополнительно заехали к бухтам Шамора и Стеклянная, отличные места, когда нет туристов. На острове Русский посетили Новосильцевскую батарею, мысы Тобизина, Вятлина, Шмидта, Ахлестышева. На закате эти места чудесны.

  • Е
    Евгений
    18 апреля 2024
    Мыс Тобизина и остров Русский: неповторимые ландшафты Приморского края
    Всё прошло отлично! Гид Игорь нас встретил прямо у отеля вовремя, отвёз на место рассказал все подробности об острове и о городе. Посмотрели замечательные виды, сделали много отличных фото. Спасибо огромное, остались под впечатлением!
  • С
    Светлана
    18 апреля 2024
    Мыс Тобизина и остров Русский: неповторимые ландшафты Приморского края
    Получилось отличное путешествие. Нашем гидом была Екатерина. Очень интересно рассказывает, отвечает на все вопросы, помогает по необходимости. Вобщем, мы остались очень довольны. Спасибо огромное, мы получили отличные эмоции.
  • А
    Анна
    24 сентября 2023
    Восемь лучших мест Русского Острова
    Большое спасибо гиду Алине!!! Очень приятная, общительная девушка) показала все заявленные места, атмосфера весь день была очень легкая и душевная))
  • М
    Марина
    7 сентября 2023
    Атмосферный мыс Тобизина на о. Русском и красивые локации по пути
    Интересная экскурсия по красивым природным и историческим местам. Виды с мыса потрясающие. Побывайте там обязательно. Возможно дороговато,например, если сравнить с
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    морской обзорной, то там и длительность другая и затратность больше и зрелищность на порядок выше, а цена всего немногим больше, чем в данной экскурсии.

Ответы на вопросы от путешественников по Владивостоку в категории «Мыс Вятлина»

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  1. Мыс Тобизина и остров Русский: неповторимые ландшафты Приморского края
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  3. Из Владивостока к самым живописным местам острова Русский
  4. Атмосферный мыс Тобизина на о. Русском и красивые локации по пути
  5. Восемь лучших мест Русского Острова
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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Остров русский
  2. Самое главное
  3. Мыс Тобизина
  4. Остров Шкота
  5. Кравцовские водопады
  6. Бухта Теляковского
  7. Полуостров Гамова
  8. Набережная
  9. Сафари-парк
  10. Бухта Астафьева
Сколько стоит экскурсия по Владивостоку в июне 2024
Сейчас во Владивостоке в категории "Мыс Вятлина" можно забронировать 6 экскурсий и билетов от 6 900 до 11 999 со скидкой до 5%. Туристы уже оставили гидам 180 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
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