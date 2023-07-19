Сегодня ездили на экскурсию на остров Русский с Костей. Забрал нас прямо от отеля и вернул туда же)) Дикий восторг, море впечатлений! Очень интересно рассказал о фортах и истории острова. Повезло с погодой, как раз закончился дождь) Мыс Тобизина - это что-то!!! Такие виды 😍 Огромное спасибо за проведенный день!!! А перекус просто нереально вкусный!!! 👍