Остров Русский, мыс Тобизина и военный Владивосток

Индивидуальная экскурсия: Уникальная природа и военная история Владивостока

5
2 отзыва
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Остров Русский — одна из визитных карточек Владивостока.

Вместе со мной вы увидите уникальную природу Приморья, познакомитесь с военной историей города, посетив старейшие объекты и не имеющую аналогов в мире крепость.

Центром нашей экскурсии станет прогулка к мысу Тобизина, который смело можно назвать сердцем острова. И если повезет, мы даже встретим местных обитателей — мохнатых лисов.
Остров Русский, мыс Тобизина и военный Владивосток
Остров Русский, мыс Тобизина и военный Владивосток
Остров Русский, мыс Тобизина и военный Владивосток
Остров Русский, мыс Тобизина и военный Владивосток
Остров Русский, мыс Тобизина и военный Владивосток
Остров Русский, мыс Тобизина и военный Владивосток
Остров Русский, мыс Тобизина и военный Владивосток
Ближайшие даты:
1
ноя
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3
ноя
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Что вас ожидает:

  • Остров Русский
  • Владивостокская крепость и несколько других старейших военных объектов
  • Мыс Тобизина
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

В ходе экскурсии Вас ждет:• Два знаменитых моста, которыми так гордится город.
  • Рассказ о военном прошлом Владивостока, возможность наглядно понять, в чем разница между капониром и кофром, батареей и фортом, что на языке инженеров означают слова «сквозняк» и «траверс». Мы посетим несколько старейших военных объектов и узнаем, как строилась Владивостокская крепость, аналогов которой не существует в мире. Будет несложно и нескучно!
  • Множество прекрасных видов для отличных фото.
  • Знакомство с удивительной природой Приморья. Климатические условия создали здесь необычный микс тропических и морозоустойчивых растений. Своими глазами вы сможете увидеть ценные и необычные деревья, цветы и кустарники, которые произрастают только здесь.
  • Пешая прогулка в самое живописное место острова – мыс Тобизина. Сердце этой экскурсии, он точно не оставит равнодушным никого.
  • Посещение панорамной площадки, где можно обозревать весь город.
  • Если повезёт, встреча с мохнатыми лисами – жителями острова Русский.
  • Уникальные истории от гида, которые помогут почувствовать атмосферу Владивостока. Важная информация • Экскурсия проводится для группы 1-4 человек, но за дополнительную стоимость можно организовать транспорт для большего количества участников.
  • Пешеходная часть экскурсии предполагает несложный поход.

Вы сами выбираете дату и время

Ответы на вопросы

Что входит
  • Транспорт
  • Услуги гида
Что не входит
  • Питание
  • Личные расходы туриста
Место начала и завершения?
По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Вы сами выбираете дату и время
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
  • Гид свяжется с Вами для уточнения деталей экскурсии
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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П
19 июля 2023
Все прошло круто! Во Владивостоке 1 раз и важно было побывать максимально в классных местах Приморья. Мария отработала на 100%. Спасибо огромное!
С
8 июля 2023
Сегодня ездили на экскурсию на остров Русский с Костей. Забрал нас прямо от отеля и вернул туда же)) Дикий восторг, море впечатлений! Очень интересно рассказал о фортах и истории острова. Повезло с погодой, как раз закончился дождь) Мыс Тобизина - это что-то!!! Такие виды 😍 Огромное спасибо за проведенный день!!! А перекус просто нереально вкусный!!! 👍

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