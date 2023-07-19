Индивидуальная экскурсия: Уникальная природа и военная история Владивостока
Остров Русский — одна из визитных карточек Владивостока.
Вместе со мной вы увидите уникальную природу Приморья, познакомитесь с военной историей города, посетив старейшие объекты и не имеющую аналогов в мире крепость.
Центром нашей экскурсии станет прогулка к мысу Тобизина, который смело можно назвать сердцем острова. И если повезет, мы даже встретим местных обитателей — мохнатых лисов.
Вместе со мной вы увидите уникальную природу Приморья, познакомитесь с военной историей города, посетив старейшие объекты и не имеющую аналогов в мире крепость.
Центром нашей экскурсии станет прогулка к мысу Тобизина, который смело можно назвать сердцем острова. И если повезет, мы даже встретим местных обитателей — мохнатых лисов.
Ближайшие даты:
1
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2
ноя
ноя
3
ноя
ноя
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ноя
ноя
6
ноя
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7
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8
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даты
даты
Что вас ожидает:
- Остров Русский
- Владивостокская крепость и несколько других старейших военных объектов
- Мыс Тобизина
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
В ходе экскурсии Вас ждет:• Два знаменитых моста, которыми так гордится город.
- Рассказ о военном прошлом Владивостока, возможность наглядно понять, в чем разница между капониром и кофром, батареей и фортом, что на языке инженеров означают слова «сквозняк» и «траверс». Мы посетим несколько старейших военных объектов и узнаем, как строилась Владивостокская крепость, аналогов которой не существует в мире. Будет несложно и нескучно!
- Множество прекрасных видов для отличных фото.
- Знакомство с удивительной природой Приморья. Климатические условия создали здесь необычный микс тропических и морозоустойчивых растений. Своими глазами вы сможете увидеть ценные и необычные деревья, цветы и кустарники, которые произрастают только здесь.
- Пешая прогулка в самое живописное место острова – мыс Тобизина. Сердце этой экскурсии, он точно не оставит равнодушным никого.
- Посещение панорамной площадки, где можно обозревать весь город.
- Если повезёт, встреча с мохнатыми лисами – жителями острова Русский.
- Уникальные истории от гида, которые помогут почувствовать атмосферу Владивостока. Важная информация • Экскурсия проводится для группы 1-4 человек, но за дополнительную стоимость можно организовать транспорт для большего количества участников.
- Пешеходная часть экскурсии предполагает несложный поход.
Вы сами выбираете дату и время
Ответы на вопросы
- Что входит
- Транспорт
- Услуги гида
- Что не входит
- Питание
- Личные расходы туриста
- Место начала и завершения?
- По договоренности
- Когда и сколько длится?
- Когда: Вы сами выбираете дату и времяЭкскурсия длится около 6 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Важная информация
- Гид свяжется с Вами для уточнения деталей экскурсии
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
П
Петр
19 июля 2023
Все прошло круто! Во Владивостоке 1 раз и важно было побывать максимально в классных местах Приморья. Мария отработала на 100%. Спасибо огромное!
С
Светлана
8 июля 2023
Сегодня ездили на экскурсию на остров Русский с Костей. Забрал нас прямо от отеля и вернул туда же)) Дикий восторг, море впечатлений! Очень интересно рассказал о фортах и истории острова. Повезло с погодой, как раз закончился дождь) Мыс Тобизина - это что-то!!! Такие виды 😍 Огромное спасибо за проведенный день!!! А перекус просто нереально вкусный!!! 👍
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