Прокатиться на моторной лодке по бухтам острова Русский и полюбоваться фантастическими пейзажами
Приглашаем оценить остров Русский с необычного ракурса — с воды! Приготовьтесь наслаждаться солёным морским ветром и умопомрачительными пейзажами. Мы покажем вам знаменитый маяк Токаревского и, по возможности, высадимся у него. Увидим две очаровательные бухты: Новик и Труда. А также посмотрим на соседние живописные острова: Елены, Уши и Папенберга.
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Мы встретимся во Владивостоке в районе верхней станции фуникулёра и отправимся на авто на остров Русский, где пересядем на лодку. Прокатимся по тихой и спокойной бухте Труда, высадимся на острове Папенберга и прогуляемся по нему до беседки, откуда открывается шикарный вид на бухту Новик. Затем пройдём по воде вдоль острова Елены к острову Уши, наслаждаясь фантастическими панорамами Приморья. Также вы обязательно увидите главные символы этих мест: маяк Токаревского, Русский мост и пролив Босфор Восточный.
Организационные детали
- Экскурсия проводится с 15 мая по 15 октября. Выход в море возможен только в хорошую погоду и при отсутствии волн.
- Трансфер и прогулка на лодке включены в стоимость
- Продолжительность морской прогулки — 3 часа. На борт можно брать еду и напитки.
- Дети 12+
- Мы выдадим вам спасательные жилеты
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Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- в районе верхней станции фуникулёра
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 4 часовБронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Andrey — ваша команда гидов во Владивостоке
Провели экскурсии для 290 туристов
Привет! В нашей команде — двое гидов. Я, Андрей, родился во Владивостоке и живу в родном городе почти весь год, а на зимовку уезжаю в Турцию. Мой коллега Богдан также живёт во Владивостоке практически весь год. У нас с Богданом много общего: мы очень любим природу и наш город, любим путешествовать, ведем активный образ жизни. За последний год работы вывели формулу счастливых клиентов, которой пользуемся на наших экскурсиях. С радостью поделимся множеством интересных фактов и полезными советами от местных проводников:)
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