Andrey — ваша команда гидов во Владивостоке

Провели экскурсии для 290 туристов

Привет! В нашей команде — двое гидов. Я, Андрей, родился во Владивостоке и живу в родном городе почти весь год, а на зимовку уезжаю в Турцию. Мой коллега Богдан также живёт во Владивостоке практически весь год. У нас с Богданом много общего: мы очень любим природу и наш город, любим путешествовать, ведем активный образ жизни. За последний год работы вывели формулу счастливых клиентов, которой пользуемся на наших экскурсиях. С радостью поделимся множеством интересных фактов и полезными советами от местных проводников:)

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