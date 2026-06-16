На прогулке вы познакомитесь с одной из старейших улиц города.
Увидите дореволюционные здания, бывшие банки, гостиницы и узнаете о людях, которые приехали на край Российской империи, чтобы строить здесь новую жизнь.
Мы поговорим о предпринимателях, моряках, инженерах и других жителях Владивостока, чьи судьбы неразрывно связаны с историей Приморья.
Увидите дореволюционные здания, бывшие банки, гостиницы и узнаете о людях, которые приехали на край Российской империи, чтобы строить здесь новую жизнь.
Мы поговорим о предпринимателях, моряках, инженерах и других жителях Владивостока, чьи судьбы неразрывно связаны с историей Приморья.
Описание экскурсии
- Встретимся у гостиницы «Версаль» и неспешно пройдём по Алеутской улице до железнодорожного вокзала.
- Поднимаясь от памятника Я. Л. Семёнову в сторону вокзала, вы почувствуете атмосферу старого Владивостока. Здесь, среди старинных жилых домов и бывших банков, до сих пор сохраняется дух портового города начала XX века.
- Железнодорожный вокзал — архитектурная жемчужина в неорусском стиле, которая встречает гостей города на берегу бухты Золотой Рог.
- Морской вокзал — не только важный транспортный узел, но и парадные ворота в Тихий океан, где морской бриз встречается с панорамой Золотого моста.
Темы
- Вы узнаете, как из просеки, прорубленной экипажем шхуны «Алеут» в 1865 году, появилась Алеутская улица.
- Увидите первые отели и доходные дома Владивостока, узнаете, кто их строил и почему Алеутская стала границей Миллионки.
- Постоите у отеля, в котором останавливался Александр Колчак.
- Услышите историю датской телефонной компании во Владивостоке.
- Сделаете фотографию у дома, где жил Юл Бриннер со своей семьёй.
Организационные детали
- За сутки до начала экскурсии вышлем ссылку на оплату остатка. На месте оплату не принимаем.
- С вами будет гид из нашей команды.
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|1300 ₽
|Дети до 3х лет
|Бесплатно
|Дети до 14 лет
|1100 ₽
|Пенсионеры
|1100 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В районе отеля «Версаль»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Галина — ваша команда гидов во Владивостоке
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Провели экскурсии для 6182 туристов
Мы занимались индивидуальными экскурсиями более 20 лет. И решили, что хотим дать большему количеству людей возможность увидеть прекрасный Владивосток нашими глазами, познакомить с ним и влюбить в него так, как
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