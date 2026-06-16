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По следам эпох: прогулка по улице Алеутской

Открыть историю Владивостока через судьбы его первых жителей
На прогулке вы познакомитесь с одной из старейших улиц города.

Увидите дореволюционные здания, бывшие банки, гостиницы и узнаете о людях, которые приехали на край Российской империи, чтобы строить здесь новую жизнь.

Мы поговорим о предпринимателях, моряках, инженерах и других жителях Владивостока, чьи судьбы неразрывно связаны с историей Приморья.
По следам эпох: прогулка по улице Алеутской
По следам эпох: прогулка по улице Алеутской
По следам эпох: прогулка по улице Алеутской

Описание экскурсии

  • Встретимся у гостиницы «Версаль» и неспешно пройдём по Алеутской улице до железнодорожного вокзала.
  • Поднимаясь от памятника Я. Л. Семёнову в сторону вокзала, вы почувствуете атмосферу старого Владивостока. Здесь, среди старинных жилых домов и бывших банков, до сих пор сохраняется дух портового города начала XX века.
  • Железнодорожный вокзал — архитектурная жемчужина в неорусском стиле, которая встречает гостей города на берегу бухты Золотой Рог.
  • Морской вокзал — не только важный транспортный узел, но и парадные ворота в Тихий океан, где морской бриз встречается с панорамой Золотого моста.

Темы

  • Вы узнаете, как из просеки, прорубленной экипажем шхуны «Алеут» в 1865 году, появилась Алеутская улица.
  • Увидите первые отели и доходные дома Владивостока, узнаете, кто их строил и почему Алеутская стала границей Миллионки.
  • Постоите у отеля, в котором останавливался Александр Колчак.
  • Услышите историю датской телефонной компании во Владивостоке.
  • Сделаете фотографию у дома, где жил Юл Бриннер со своей семьёй.

Организационные детали

  • За сутки до начала экскурсии вышлем ссылку на оплату остатка. На месте оплату не принимаем.
  • С вами будет гид из нашей команды.

Выберите удобную дату из расписания

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный1300 ₽
Дети до 3х летБесплатно
Дети до 14 лет1100 ₽
Пенсионеры1100 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В районе отеля «Версаль»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Галина
Галина — ваша команда гидов во Владивостоке
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Провели экскурсии для 6182 туристов
Мы занимались индивидуальными экскурсиями более 20 лет. И решили, что хотим дать большему количеству людей возможность увидеть прекрасный Владивосток нашими глазами, познакомить с ним и влюбить в него так, как
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любим его мы. Если вы провели во Владивостоке хотя бы один день с нами, значит, ещё не раз вернетесь сюда. А мы вас с радостью встретим снова, потому что воспринимаем гостей как друзей. И нам всегда есть чем вас удивить!

Входит в следующие категории Владивостока

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