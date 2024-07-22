Полуостров Гамова — настоящая заповедная жемчужина Приморья.
Здесь растут редкие виды растений, на сопках проходят живописные тропы, а берега омываются бирюзовыми водами морского заповедника. На один день мы отправимся с вами в царство диковинной природы и прогуляемся по его уголкам.
Здесь растут редкие виды растений, на сопках проходят живописные тропы, а берега омываются бирюзовыми водами морского заповедника. На один день мы отправимся с вами в царство диковинной природы и прогуляемся по его уголкам.
Ближайшие даты:
Время начала: 06:00
Описание экскурсии
Сокровище Приморья Полуостров Гамова — уникальное место, где весной можно любоваться нежно-розовым рододендроном Шлиппенбаха, летом нежиться на белоснежном песке и купаться в чистом море, осенью и зимой наслаждаться яркими красками моря и круглый год восторгаться бирюзовым цветом воды, вдыхать воздух, смешавший в себе запах моря и аромат сосновой смолы. Полуостров Гамова — жемчужина приморского побережья. Эти живописные берега омываются водами Дальневосточного государственного морского заповедника. На полуострове мы проходим по живописным тропам на вершинах сопок и вдоль побережья, где растет реликтовая сосна густоцветковая. Здесь можно увидеть и другое краснокнижное дерево — Диморфант (Калопанакс), а весной на полуострове распускается редкий и красивый вид рододендрона — рододендрон Шлиппенбаха, который в дикой природе можно встретить только здесь. Вы проведете день в окружении истории и природной красоты этих мест. Важная информация:
- Уважаемые туристы, обращаем ваше внимание, что для подтверждения бронирования требуется полная оплата поездки не менее, чем за 3 дня до начала экскурсии. К этому времени с вами свяжется гид и вышлет ссылку на оплату в полном размере или на остаток, если вы уже вносили часть предоплаты на сайте.
- Если вы забронировали экскурсию менее, чем за 3 дня до начала экскурсии, то оплатить ее необходимо сразу, как только гид с вами свяжется.
- Одеваемся спортивно по погоде. Обязательно удобная, спортивная обувь с толстой подошвой.
- Транспорт выбирается в зависимости от количества человек в группе.
По субботам в 06:00
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Бухта Витязь
- Бывший военный дельфинарий
- Оборонный дом-замок Яна Янковского
- Затонувшие корабли и красивые виды
- Бухта Теляковского
- Остров Томящегося сердца
- Краснокнижные сосны
- Галечные и песчаные бухты, красивые видовые, фотостопы
Что включено
- Доставка по программе
- Работа гида
- Страховка от несчастного случая
Что не входит в цену
- Питание
- Напитки
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Трамвайная улица, 16с5
Когда и сколько длится?
Когда: По субботам в 06:00
Экскурсия длится около 17 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Важная информация
- Уважаемые туристы, обращаем ваше внимание, что для подтверждения бронирования требуется полная оплата поездки не менее, чем за 3 дня до начала экскурсии. К этому времени с вами свяжется гид и вышлет ссылку на оплату в полном размере или на остаток, если вы уже вносили часть предоплаты на сайте
- Если вы забронировали экскурсию менее, чем за 3 дня до начала экскурсии, то оплатить ее необходимо сразу, как только гид с вами свяжется
- Что с собой брать: рюкзак, личная аптечка, купальник, полотенце, сланцы или коралловые тапочки, термос с чаем и перекус на целый день, хоба (если есть), пакет для личного мусора, рабочие перчатки
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 11 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Н
Наталья
22 июл 2024
Надо написать целое сочинение-изложение, чтобы выразить свои эмоции и оценку…. Если лаконично и кратко, то - безупречно, сплошное восхищение! Организация отличная, всё по графику, Екатерина очень увлекательно излагала жизнь семьи
М
Марина
21 июл 2024
Елена
10 фев 2024
4 января мы отправились на прогулку по самому величественному маршруту - полуострову Гамова, окруженному красивыми соснами. Все было идеально - организация поездки, маршрут, компания и, конечно же, прекрасная погода! Наш руководитель, Ирина, была великолепной - внимательной, заботливой и увлекательно рассказывала как о природе, так и об исторических фактах.
Наталья
9 янв 2024
Полуостров Гамова,бухта Теляковского- замечательная поездка. Прекрасный гид Ирина-знающий,опытный инструктор. Мы приехали к вам города Перми. Восхищены Владивостоком!!!
Y
5 янв 2024
Вчера мы выбрались на Гамова. Для меня это уже не первый раз, поэтому я знакома с расположением бухт и историей Янковских. Но гид Ирина меня просто поразила. Ее глубокие знания истории края и особенностей фауны были впечатляющими. Однозначно лучшая компания!
L
Liliya
30 окт 2023
28 октября, ездила на полуостров Гамова. Вся экскурсия была очень интересной, информативной, и потрясающе красивой, на всем протяжении нашего пути! Телефоны неустанно щёлкали, по истине роскошные пейзажи!
Юлия
2 окт 2023
01.10.2023 года мы отправились на полуостров Гамова с Ириной. Скажу, что восторгу нет предела. Всё понравилось без исключения. Это место безумно красивое
Alenka
26 сен 2023
Все прошло гладко и четко. Мы оперативно забронировали поездку на полуостров Гамова. Путешествие было приятным. Гид Ирина интересно рассказывала о местности. Катерная прогулка была замечательной, а отдых на пляже и возможность поплавать на сапах вокруг островка добавили пикантности. Единственный недостаток - долгая дорога, которая утомила. Но это уже не зависело от организации поездки. Благодарю за путешествие, о котором приятно вспомнить!
С
Светлана
20 июл 2023
19 июля мы отправились на катерную экскурсию на остров Гамова. Это место действительно впечатляет своей красотой! Такое великолепие захватывает дух! Я рекомендую всем посетить эти места. Организация поездки была отличной, все прошло четко и гладко. Интересная и профессиональная подача информации от экскурсовода Ильи сделала поездку ещё более увлекательной. Благодарю за полученные эмоции и впечатления!
Юлия
10 июл 2023
Вчера, 9 июля, мы отправились на полуостров Гамова в бухту Астафьева. Автобус прибыл за нами в точное время, которое было указано в информации (и нам также подсказали ближайшую остановку к
Елена
9 июл 2023
Благодарю вас. Очень приятно было познакомиться, и я благодарна за поездку на полуостров Гамова. Получила множество впечатлений и эмоций.
Входит в следующие категории Владивостока
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