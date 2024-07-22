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Янковских, а также другие исторические факты о Приморье и древних государств находящихся на территории. Прекрасно знает маршрут, уделяет огромное внимание технике безопасности и уровню возрастной физической подготовленности участников. Вадим, наш водитель, был замыкающим группы, постоянно поддерживал боевой настрой и приходил на помощь в случае необходимости. Очевидно, что и Екатерина и Вадим на своём месте, прекрасно справляются с возложенным на них функционалом. Однозначно, с ними, не только в поход, но и в разведку!!! До сих пор под впечатлением от проведённого дня на п. Гамова, моря и природы…. Уверена, что ещё не раз возникнет желание попасть в эти места и получить удовольствие от увиденного. Непременно рекомендую эту экскурсию для гостей города, не пожалеют, хоть и 12 км. маршрута даются не просто! Всем огромная благодарность! Наталья Г.