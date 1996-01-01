Вас ждет невероятное скальное побережье с обрывами, скалами, пляжами
Мыс Брюса — одно из самых фотографируемых мест Приморья. Обрывистый, с вертикальными стенами из базальтовых колонн, стоящих рядом будто карандаши в стакане. Выше оконечности мыса на возвышении находится маяк Брюса. С 1911 года маяк указывает путь мореплавателям в близлежащих к поселку Славянка водах.
С противоположной стороны полуострова тоже есть, что посмотреть. Обрывистые берега уходят вдоль всего полуострова и образуют причудливые арки и мысы. Один из таких мысов — «Парящей черепахи» мы увидим в нашем путешествии. С мыса хорошо видна каменная арка, или, как ее еще называют, кекур «Пьющий верблюд».
Этот маршрут будет интересен не только новичкам, но и нашим постоянным туристам, кем этот полуостров давно любим. Мы прогуляемся по изумрудным сопкам к маяку и мысу Брюса. Нас ждут захватывающие дух виды под шум волн, разбивающихся о неприступные скалы.
За один день мы посетим:
- Кравцовские водопады
- поселок Славянка
- Полуостров Брюса
- мыс Парящей черепахи
- скалы Пьющий Верблюд
- маяк и мыс Брюса
- 10-ти километровую песчаную Бухту Баклан (Маньчжур)
Маршрут:
- Утренний выезд из Владивостока в поселок Славянка в Южное Приморье, дорога в одну сторону занимает около 3х часов, по пути заезжаем на Кравцовские водопады, далее пребываем на «Мыс парящей черепахи», пешеходный маршрут к кекуру «пьющий верблюд» и мыс и маяку Брюса. Выезд на 10-ти километровый песчаный пляж. Выезд в город. Питание самостоятельно по желанию на любом этапе маршрута.