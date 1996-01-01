Путешествие на Юг Приморья - Полуостров Брюса

Мыс Брюса - одно из самых фотографируемых мест Приморья

Мыс Брюса — одно из самых фотографируемых мест Приморья.

Обрывистый, с вертикальными стенами из базальтовых колонн, стоящих рядом будто карандаши в стакане.

Выше оконечности мыса на возвышении находится маяк Брюса.

С 1911 года маяк указывает путь мореплавателям в близлежащих к поселку Славянка водах.
Путешествие на Юг Приморья - Полуостров Брюса
Путешествие на Юг Приморья - Полуостров Брюса
Путешествие на Юг Приморья - Полуостров Брюса
Путешествие на Юг Приморья - Полуостров Брюса
Путешествие на Юг Приморья - Полуостров Брюса
Путешествие на Юг Приморья - Полуостров Брюса
Путешествие на Юг Приморья - Полуостров Брюса

Что вы увидите 🤩

  • Кравцовские водопады
  • поселок Славянка
  • Полуостров Брюса
  • мыс Парящей черепахи
  • скалы Пьющий Верблюд
  • маяк и мыс Брюса
  • 10-ти километровую песчаную Бухту Баклан (Маньчжур)
Вас ждет невероятное скальное побережье с обрывами, скалами, пляжами
Мыс Брюса — одно из самых фотографируемых мест Приморья. Обрывистый, с вертикальными стенами из базальтовых колонн, стоящих рядом будто карандаши в стакане. Выше оконечности мыса на возвышении находится маяк Брюса. С 1911 года маяк указывает путь мореплавателям в близлежащих к поселку Славянка водах.
С противоположной стороны полуострова тоже есть, что посмотреть. Обрывистые берега уходят вдоль всего полуострова и образуют причудливые арки и мысы. Один из таких мысов — «Парящей черепахи» мы увидим в нашем путешествии. С мыса хорошо видна каменная арка, или, как ее еще называют, кекур «Пьющий верблюд».
Этот маршрут будет интересен не только новичкам, но и нашим постоянным туристам, кем этот полуостров давно любим. Мы прогуляемся по изумрудным сопкам к маяку и мысу Брюса. Нас ждут захватывающие дух виды под шум волн, разбивающихся о неприступные скалы.

За один день мы посетим:

  • Кравцовские водопады
  • поселок Славянка
  • Полуостров Брюса
  • мыс Парящей черепахи
  • скалы Пьющий Верблюд
  • маяк и мыс Брюса
  • 10-ти километровую песчаную Бухту Баклан (Маньчжур)

Маршрут:

  • Утренний выезд из Владивостока в поселок Славянка в Южное Приморье, дорога в одну сторону занимает около 3х часов, по пути заезжаем на Кравцовские водопады, далее пребываем на «Мыс парящей черепахи», пешеходный маршрут к кекуру «пьющий верблюд» и мыс и маяку Брюса. Выезд на 10-ти километровый песчаный пляж. Выезд в город. Питание самостоятельно по желанию на любом этапе маршрута.

Цены на экскурсию

Для группы 1-3 человек
Путешествие на мыс паряшей черепахи
11 000 ₽

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
  • Транспорт
  • Трансфер от дома и обратно
Что не входит
  • Питание на маршруте
Место начала и завершения
ваш адрес во Владивостоке
Когда и сколько длится?
Когда: Каждый день утренний выезд
Экскурсия длится около 7 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
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Каждый день утренний выезд

Михаил С.
Михаил С.
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