Вас ждет невероятное скальное побережье с обрывами, скалами, пляжами

Мыс Брюса — одно из самых фотографируемых мест Приморья. Обрывистый, с вертикальными стенами из базальтовых колонн, стоящих рядом будто карандаши в стакане. Выше оконечности мыса на возвышении находится маяк Брюса. С 1911 года маяк указывает путь мореплавателям в близлежащих к поселку Славянка водах.

С противоположной стороны полуострова тоже есть, что посмотреть. Обрывистые берега уходят вдоль всего полуострова и образуют причудливые арки и мысы. Один из таких мысов — «Парящей черепахи» мы увидим в нашем путешествии. С мыса хорошо видна каменная арка, или, как ее еще называют, кекур «Пьющий верблюд».

Этот маршрут будет интересен не только новичкам, но и нашим постоянным туристам, кем этот полуостров давно любим. Мы прогуляемся по изумрудным сопкам к маяку и мысу Брюса. Нас ждут захватывающие дух виды под шум волн, разбивающихся о неприступные скалы.

За один день мы посетим:

Кравцовские водопады

поселок Славянка

Полуостров Брюса

мыс Парящей черепахи

скалы Пьющий Верблюд

маяк и мыс Брюса

10-ти километровую песчаную Бухту Баклан (Маньчжур)

Маршрут: