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Остров Русский: увидеть максимум за 1 день

Форт Поспелова, Новосильцевская батарея, мыс Тобизина и многое другое - на экскурсии из Владивостока
Природа острова удивляет и восхищает.

Зелёные сопки, уютные бухты, шелест прибрежных трав, мощные отвесные скалы, солёный воздух и шум волн — всё это остров Русский.

И мы откроем его для вас! Вы посетите сразу несколько объектов Владивостокской крепости, побываете на мысе Тобизина, узнаете о военном прошлом этих мест и, если повезёт, встретите лис.
5
5 отзывов
Остров Русский: увидеть максимум за 1 день
Остров Русский: увидеть максимум за 1 день
Остров Русский: увидеть максимум за 1 день

Описание экскурсии

9:00 — выезд из Владивостока. Проедем через два моста — Золотой и Русский. По пути вы насладитесь морскими панорамами и узнаете подробнее о местах на маршруте.

9:40 — осмотр форта Поспелова. Он не имеет равных среди сооружений 1899 года по архитектурной выразительности и степени сохранности. С высоты вам откроются виды на Уссурийский залив, кампус ДВФУ, Токаревский маяк, бухту Труда и остров Папенберг. Здесь же вас ждут оригинальные места для фото — лабиринт острова Русский и ступенчатый жёлоб, который в народе называют лестницей в папоротниках.

10:50 — выезд к Новосильцевской батарее. При реставрации здесь установили макеты орудий — морские и береговые пушки. А ещё отсюда открывается тот самый вид на Русский мост — с 2000-рублёвой купюры.

11:30 — отправление к пороховому погребу №13. Это самый вместительный погреб во Владивостокской крепости, имеет пять тоннелей.

12:30 — переезд на мыс Тобизина, начало пешего маршрута:
— по грунтовым дорогам и тропам дойдём до бухты Карпинского, заглянем в Береговой противодесантный полукапонир №7, перекусим на берегу и, если повезёт, встретим лис
— преодолеем 7 км и доберёмся до мыса Тобизина. По пути будем выходить на обзорные площадки и наслаждаться красотой побережья Японского моря. На финальном участке предполагается спуск по камням (около 2 мин), переход по морским валунам (около 5 мин) и подъём по крутому склону

17:30 — короткий переезд к ещё одному известному месту острова Русский — пианино. Этот арт-объект расположен на скале недалеко от Великокняжеской батареи.

18:00 — выезд во Владивосток.

19:00 — ориентировочное время прибытия в город.

Организационные детали

  • Часть стоимости вы оплачиваете на сайте, а остальную сумму нужно перевести на расчётный счёт организатора минимум за 2 дня до проведения программы. При отмене экскурсии с вашей стороны оплата не возвращается
  • Протяжённость пешеходного маршрута — около 8 км. Перекус на целый день нужно взять с собой
  • Программа подходит участникам с 7 лет
  • Поедем на комфортабельном микроавтобусе
  • Обратите внимание: маршрут проходит по диким местам. Мы посещаем природные локации и заповедные территории, где нет инфраструктуры (туалетов, магазинов, раздевалок на пляжах)
  • С вами поеду я или другой гид из нашей команды

в пятницу в 10:00

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Участник5000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
От центральной площади
Когда и сколько длится?
Когда: в пятницу в 10:00
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 5 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ольга
Ольга — ваша команда гидов во Владивостоке
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провели экскурсии для 850 туристов
Мы — команда профессиональных гидов-экскурсоводов и гидов-проводников. Верим, что путешествия должны быть захватывающими, активными и разными! С 2018 года организуем пешие походы и сплавы в Приморье. Если вы хотите испытать новый опыт, вырваться из ежедневной рутины, наполниться энергией природы и разделить с нами любовь к Приморскому краю, то ждём вас на наших маршрутах!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 5 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
5
4
3
2
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V
Экскурсия понравилась: и форты посмотрели, и погуляли по мысу Тобизина замечательно! Гид Наталья очень дружелюбная и тактичная, много интересного рассказала и показала.

Прекрасно провела день, от всей души рекомендую!
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А
Отличная экскурсия по очень красивым местам! Гид Ирина подробно и интересно все рассказывала и показывала.
Отличная экскурсия по очень красивым местам! Гид Ирина подробно и интересно все рассказывала и показывала.
Отличная экскурсия по очень красивым местам! Гид Ирина подробно и интересно все рассказывала и показывала.
Отличная экскурсия по очень красивым местам! Гид Ирина подробно и интересно все рассказывала и показывала.
Отличная экскурсия по очень красивым местам! Гид Ирина подробно и интересно все рассказывала и показывала.
Отличная экскурсия по очень красивым местам! Гид Ирина подробно и интересно все рассказывала и показывала.
Отличная экскурсия по очень красивым местам! Гид Ирина подробно и интересно все рассказывала и показывала.
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Александра
Это путешествие не для слабых. Дорога к самой южной точке с крутыми подъемами и спусками. Но оно того стоит:)
Это путешествие не для слабых. Дорога к самой южной точке с крутыми подъемами и спусками. Но оно того стоит:)
Это путешествие не для слабых. Дорога к самой южной точке с крутыми подъемами и спусками. Но оно того стоит:)
Это путешествие не для слабых. Дорога к самой южной точке с крутыми подъемами и спусками. Но оно того стоит:)
Это путешествие не для слабых. Дорога к самой южной точке с крутыми подъемами и спусками. Но оно того стоит:)
Это путешествие не для слабых. Дорога к самой южной точке с крутыми подъемами и спусками. Но оно того стоит:)
Это путешествие не для слабых. Дорога к самой южной точке с крутыми подъемами и спусками. Но оно того стоит:)
Это путешествие не для слабых. Дорога к самой южной точке с крутыми подъемами и спусками. Но оно того стоит:)
Вам был полезен этот отзыв?
Е
Очень интересная и хорошо организованная экскурсия.
Приятно, что гид адаптировал маршрут под прогноз погоды, чтобы была возможность поплавать в море.
Наш гид Александр очень эрудированный, интеллигентный, внимательный молодой человек. Интересно рассказывал, отвечал на вопросы… ни разу за весь день не было скучно.
Спасибо за прекрасную экскурсию, за внимательное отношение к нам.
РЕКОМЕНДУЮ 100%
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А
Прекрасный тур) ещё бы Школа включили бы, т. к рядом и посетители и их ноги надолго запомнили бы данный тур
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