Природа острова удивляет и восхищает. Зелёные сопки, уютные бухты, шелест прибрежных трав, мощные отвесные скалы, солёный воздух и шум волн — всё это остров Русский. И мы откроем его для вас! Вы посетите сразу несколько объектов Владивостокской крепости, побываете на мысе Тобизина, узнаете о военном прошлом этих мест и, если повезёт, встретите лис.

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Описание экскурсии

9:00 — выезд из Владивостока. Проедем через два моста — Золотой и Русский. По пути вы насладитесь морскими панорамами и узнаете подробнее о местах на маршруте.

9:40 — осмотр форта Поспелова. Он не имеет равных среди сооружений 1899 года по архитектурной выразительности и степени сохранности. С высоты вам откроются виды на Уссурийский залив, кампус ДВФУ, Токаревский маяк, бухту Труда и остров Папенберг. Здесь же вас ждут оригинальные места для фото — лабиринт острова Русский и ступенчатый жёлоб, который в народе называют лестницей в папоротниках.

10:50 — выезд к Новосильцевской батарее. При реставрации здесь установили макеты орудий — морские и береговые пушки. А ещё отсюда открывается тот самый вид на Русский мост — с 2000-рублёвой купюры.

11:30 — отправление к пороховому погребу №13. Это самый вместительный погреб во Владивостокской крепости, имеет пять тоннелей.

12:30 — переезд на мыс Тобизина, начало пешего маршрута:

— по грунтовым дорогам и тропам дойдём до бухты Карпинского, заглянем в Береговой противодесантный полукапонир №7, перекусим на берегу и, если повезёт, встретим лис

— преодолеем 7 км и доберёмся до мыса Тобизина. По пути будем выходить на обзорные площадки и наслаждаться красотой побережья Японского моря. На финальном участке предполагается спуск по камням (около 2 мин), переход по морским валунам (около 5 мин) и подъём по крутому склону

17:30 — короткий переезд к ещё одному известному месту острова Русский — пианино. Этот арт-объект расположен на скале недалеко от Великокняжеской батареи.

18:00 — выезд во Владивосток.

19:00 — ориентировочное время прибытия в город.

Организационные детали