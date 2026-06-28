Зелёные сопки, уютные бухты, шелест прибрежных трав, мощные отвесные скалы, солёный воздух и шум волн — всё это остров Русский.
И мы откроем его для вас! Вы посетите сразу несколько объектов Владивостокской крепости, побываете на мысе Тобизина, узнаете о военном прошлом этих мест и, если повезёт, встретите лис.
Описание экскурсии
9:00 — выезд из Владивостока. Проедем через два моста — Золотой и Русский. По пути вы насладитесь морскими панорамами и узнаете подробнее о местах на маршруте.
9:40 — осмотр форта Поспелова. Он не имеет равных среди сооружений 1899 года по архитектурной выразительности и степени сохранности. С высоты вам откроются виды на Уссурийский залив, кампус ДВФУ, Токаревский маяк, бухту Труда и остров Папенберг. Здесь же вас ждут оригинальные места для фото — лабиринт острова Русский и ступенчатый жёлоб, который в народе называют лестницей в папоротниках.
10:50 — выезд к Новосильцевской батарее. При реставрации здесь установили макеты орудий — морские и береговые пушки. А ещё отсюда открывается тот самый вид на Русский мост — с 2000-рублёвой купюры.
11:30 — отправление к пороховому погребу №13. Это самый вместительный погреб во Владивостокской крепости, имеет пять тоннелей.
12:30 — переезд на мыс Тобизина, начало пешего маршрута:
— по грунтовым дорогам и тропам дойдём до бухты Карпинского, заглянем в Береговой противодесантный полукапонир №7, перекусим на берегу и, если повезёт, встретим лис
— преодолеем 7 км и доберёмся до мыса Тобизина. По пути будем выходить на обзорные площадки и наслаждаться красотой побережья Японского моря. На финальном участке предполагается спуск по камням (около 2 мин), переход по морским валунам (около 5 мин) и подъём по крутому склону
17:30 — короткий переезд к ещё одному известному месту острова Русский — пианино. Этот арт-объект расположен на скале недалеко от Великокняжеской батареи.
18:00 — выезд во Владивосток.
19:00 — ориентировочное время прибытия в город.
Организационные детали
- Часть стоимости вы оплачиваете на сайте, а остальную сумму нужно перевести на расчётный счёт организатора минимум за 2 дня до проведения программы. При отмене экскурсии с вашей стороны оплата не возвращается
- Протяжённость пешеходного маршрута — около 8 км. Перекус на целый день нужно взять с собой
- Программа подходит участникам с 7 лет
- Поедем на комфортабельном микроавтобусе
- Обратите внимание: маршрут проходит по диким местам. Мы посещаем природные локации и заповедные территории, где нет инфраструктуры (туалетов, магазинов, раздевалок на пляжах)
- С вами поеду я или другой гид из нашей команды
в пятницу в 10:00
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Участник
|5000 ₽
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Можно задать вопрос до бронирования?
Отзывы и рейтинг
Прекрасно провела день, от всей души рекомендую!
Приятно, что гид адаптировал маршрут под прогноз погоды, чтобы была возможность поплавать в море.
Наш гид Александр очень эрудированный, интеллигентный, внимательный молодой человек. Интересно рассказывал, отвечал на вопросы… ни разу за весь день не было скучно.
Спасибо за прекрасную экскурсию, за внимательное отношение к нам.
РЕКОМЕНДУЮ 100%